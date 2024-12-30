平日來這裡吃飯竟然還得排隊！北村豆腐家位於彩虹市集4樓，是一間超級熱門的韓式料理餐廳。不僅年輕人特別喜歡，我媽和她的朋友們也常常選這裡聚餐。這間店到底有什麼魅力呢？快跟著我一起看看吧！

店家資訊

北村豆腐家給人一種彷彿走進韓屋享用韓國美食的感覺，主打的就是地道的韓國家常菜。

最大的亮點就是小菜可以無限量享用！不過要注意，用餐時間只有90分鐘，而且小菜是不提供打包的喔。

店內還提供各式道地的韓式醬料，讓每道菜都能更添風味。

不過要提醒大家，飲料是需要額外付費的，不要以為全都免費喔XDDD

店裡的小菜每一種都超級美味，種類可能會隨著季節有所調整，但調味真的沒話說，值得一試。

醃蘿蔔帶著微酸，口感非常清爽，讓人一吃就停不下來。

豆芽菜清脆爽口，微辣的味道讓人越吃越上癮。

涼拌木耳與金針菇的組合，口感層次豐富，十分爽口。

泡菜香辣中帶著濕潤的脆口感，不管是包肉還是配飯都非常搭。

涼拌菠菜帶著香油的濃郁香氣，就連挑食的小孩都愛吃。

彈牙的黑輪是我媽的最愛，每次都要連續吃好幾盤才過癮！

北村豆腐煲（牛）298元

我覺得這餐真的很划算，比起在美食街隨便吃一餐還更值得。北村豆腐家除了小菜吃到飽，還有舒適的獨立用餐空間，吃飯體驗更加分。

豆腐煲上桌時熱氣騰騰，看起來就讓人食指大動。

一鍋滿滿的豆腐煲，不僅色彩繽紛，食材也相當豐富扎實。

湯頭有著微辣的滋味，濃醇順口但不會過於油膩，讓人忍不住一口接一口。

豆腐的口感軟綿細嫩，跟豆花有些相似，我個人非常喜歡。

牛肉的表現中規中矩，雖然不算驚艷，但搭配湯頭也很不錯。

鑄鐵拌飯的焦香蛋皮與白飯，搭配豆腐煲一起吃，真的是格外的美味！

香酥魷魚起司年糕 298元

這是我第一次嘗試這道菜，沒想到我媽早就熟門熟路地向我強烈推薦了！

裡頭有彈牙又帶脆的酥炸魷魚，還藏著黑輪片與年糕，酥脆與Q彈兼具的口感讓人回味無窮。

我很喜歡它醬汁的微辣微甜，搭配炸物一起吃，不僅不油膩，還能保持酥脆的外皮。

壽星兌換禮：韓式炸雞年糕

我覺得炸雞的外皮比較軟，沒有脆感；但年糕依然很Q彈，是這道菜的加分項。不過吃多了會稍嫌膩口，還好旁邊搭配的白蘿蔔酸甜清爽，剛好平衡整體口感。

北村豆腐家是一間以韓式豆腐煲為主打的家常料理餐廳，表現中規中矩但穩定。當我想吃豆腐煲時，這裡絕對是首選之一。尤其是小菜的表現非常亮眼，再加上穩定的餐點品質，讓它成為我在彩虹市集非常推薦的一家好店。