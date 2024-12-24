平祿壽司松竹店的地理位置也相當方便，位於松竹路三段，靠近四平路口，這裡空地多，停車也不難找到。比起五權店，松竹店的停車環境更友善。

每次經過這裡，總是能看到大排長龍，這也證明了它有多受歡迎。為了不錯過好位置，我這次特地提早半小時來排隊，才不至於等太久。

我們到達時，店內的人已經排得滿滿的，沒有提前訂位的人需要先抽號碼牌，而我們前面竟然還有13組人，真的是相當熱門！

幸運的是，等了大約10分鐘，我們的號碼就被叫到，終於能夠進去用餐。

平祿壽司除了現金，還可用信用卡、Line Pay和街口支付，當日壽星可以打95折。

平祿壽司的店內裝潢簡單卻不失舒適，每個卡座都有小小的隔間，讓人可以享受私密的用餐空間。如果你不喜歡被打擾，還可以拉上布簾，瞬間就能擁有屬於自己的一方小天地，非常適合與朋友或家人一起來放鬆享用美食。

店內還有飲料自助吧，不僅提供多種果汁，還有茶飲和咖啡機，讓人用餐時可以隨心所欲選擇飲品，真的很方便。

菜單上也有許多不同的選擇。第一頁的菜單主要是各式握壽司和軍艦壽司，這些在迴轉台上頻繁出現，價格大約從$40到$100不等，選擇不少。

第二頁菜單則提供了更多樣化的選項，包括捲類、綜合壽司、附餐類、麵食、湯品，還有冰品甜點等，價格範圍大致在$40到$160之間。雖然迴轉壽司的種類大同小異，但平祿壽司在其他品項上確實花了不少心思，讓整體的用餐體驗更豐富，這也是它在競爭激烈的迴轉壽司市場中，能夠脫穎而出的原因之一。

平祿壽司的服務相當高效，店內設置了平板點餐系統，讓顧客能夠輕鬆點選想吃的菜色，簡單又方便。

餐點方面，除了經典的握壽司，還有一些特別的菜色讓人眼前一亮。像是$40蒲燒秋刀魚、鮭魚肚和炙燒比目魚等，每一口都能感受到食材的鮮美與細膩。

鮭魚親子既吃得到鮭魚肉又能吃到鮭魚卵

鮪魚中腹$60絕對是必點的美食，鮪魚肉質軟嫩且細緻，王小民愛不釋手，甚至連續點了好幾盤，沾上哇沙米和醬油，直接大口吃下去，那種口感真的是讓人忍不住說「歐伊系」。

海味鰹魚蝦$40，看起來像是早餐配稀飯的簡單菜色，但竟然是鰹魚蝦，滿滿的海味十足，吃起來也讓人驚艷。

當我們忙著從迴轉台上取壽司時，我猛然想到，不能只吃迴轉帶上的壽司，還得挑戰更多其他的美食！於是我開始拿起平板點選特殊餐點，沒想到每一道都很有特色，尤其是用可愛的動物送餐車送過來的餐點，這樣的送餐方式真是讓人驚喜。

味噌湯$60，王小民就特別讚揚了它的豐富料，吃完一碗後他還續點了第二碗。

而平祿壽司的招牌菜之一——和牛雙寶$100更是令人驚艷，這道菜有和牛、鮭魚卵、蝦卵、魚子醬、花枝和海葡萄，光是賣相就已經讓人垂涎欲滴，完全是來此必點的美味。

仙台丸$120也是一道不容錯過的限量美食，打開乾冰的蓋子，底下竟然是層層堆疊的干貝、鮭魚和鮪魚生魚片，再加上魚子醬點綴，既有噱頭又美味！

透抽天婦羅$70超大一盤。

至於甜點部分，抹茶紅豆白玉冰淇淋$90是王小民的最愛，冰淇淋和QQ的白玉湯圓搭配，口感滑順，滿滿的日本風味。

香草熔岩布朗尼$90則是讓我忍不住破戒，雖然熱量不低，但生日難得一次，當然要放縱一下，減肥的事就留給明天吧。

這樣一餐下來，真的是美味無比，不管是主菜還是甜點，每一道都值得一試。

平祿壽司松竹店 地址：台中市北屯區松竹路三段362號 電話：(04)2298-1668 營業時間：11:00~20:30