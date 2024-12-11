平日辛苦工作想好好放鬆一下疲憊的身心，除了常見的泡湯和按摩外，可以體驗這間位在新竹大魯閣湳雅廣場的福湯岩盤浴，不用飛韓國就能享受不同主題的岩盤浴，每個設施內的溫度和功效都不同，聽著音樂能讓人徹底放鬆，在天冷的季節真的很適合去暖暖身體、促進血液循環。

開車前往可直接停大魯閣湳雅廣場停車場，消費可折抵停車費。

▲福湯岩盤浴消費方式為2小時750元、3小時820元、8小時1250元。

▲在櫃台付完錢後服務人員會請客人加入會員，並填寫一些安全告知事項，完成後領取浴衣和毛巾，浴衣可選尺寸和顏色。

▲門口旁的販售區有販售福湯的產品，有興趣可以逛逛。

▲拿到浴衣後到置物櫃放置個人物品和衣物，置物櫃還蠻大的。

▲梳妝檯提供吹風機、棉花棒、衛生紙等用品，設施很不錯！

▲洗手間也維持得非常乾淨。

▲體驗岩盤浴前可先至淋浴間沖洗身體，淋浴間有做兩層門，可將物品放在第一層門內這樣就不會被淋濕，真的是很貼心的設計。

▲淋浴間內有提供洗髮乳和沐浴乳，用的是艾薇丹有機精油的品牌，洗起來超香，用完後完全不會乾澀保濕效過很好。

▲公共休息區有提供手機充電的區域、沙發區、吊床區，還有許多書本可在此消磨時間，完全是耍廢的好所在！

▲在這裡太舒服了會忍不住睡著，真是高級的耍廢區阿！

▲連床都準備好了，如果包夜8小時就能睡到隔天早上，馬上變成高級旅館哈哈！

▲因岩盤設施內的溫度很高手機不適合帶進去，可將手機放置保管箱，加上鑰匙不用怕被偷。

▲販賣機有販售各式冷飲，排汗完很需要補充水份。

▲館內有五項主題設施，可依各人喜好體驗不同順序感受不同流汗程度。

▲第一個我們體驗了潤竹的房間，溫度為70~80度，以東方的竹子為主題，中間使用紅磚和石頭讓人感受火爐的氛圍，有加快和水排出、促進血液循環的功效。

▲第二站體驗了鳳綠，溫度為40~45度，房間是白綠相間的地磚直接躺在地上，經過了剛剛的爆汗稍微緩和一下，這個房間有美膚、空氣淨化、促進血液循環效果。

▲第三站為赤鹽，溫度為55~60度，躺在鹽石有一點痛，可在上面鋪個毛巾，這個溫度加上環境的氛圍非常好睡，不小心就睡著了，旁邊有放個小沙漏方便計時。

▲第四站體驗了墨夜，溫度為50~55度，躺在大理石的地磚上看著天花板的星星，氛圍感十足，這裡有殺菌除臭的功效。

▲第五站為映雪，溫度為10~15度，中間上方不斷降下細雪聚成一個雪堆，好像一個大型的刨冰樂趣十足，讓我有在上面加煉乳的衝動(喂喂)，這裡有緊縮毛孔血管活化肌膚的功用。

這次體驗完了所有設施覺得很有新奇感，不用運動躺著就能流汗對我這個懶人來說真的超棒，而且非常放鬆很容易就會睡著，沒玩過鹽盤浴的人可以來體驗看看。

雞蛋糕短評：服務人員親切介紹設施環境，館內有許多不同主題和溫度的房間，定時都有工作人員來消毒，一個讓人完全放鬆的好地方。



【福湯岩盤浴資訊】

地址：新竹市北區大雅路88號B1

電話：035423880

官網：https://www.stonespa.tw/

線上預約：inline

營業時間：24小時

停車場：有

洗手間：有

刷卡：有



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