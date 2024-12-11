我是大餛飩控，至於水餃...

特殊口味 或彩色餃子皮，也非常有興趣嚐試！

連鎖品牌「神餃色」的10種創意口味水餃搭配10種不同顏色的水餃皮

還可以點各一顆的綜合水餃，直接一盤就滿足我的喜好 實在太貼心啦！

老闆也很親切，看到我吃一口就拿著筆寫筆記，笑問我怎麼這麼認真，還幫我解答各顏色水餃的口味

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餐廳名稱：神餃色-龍潭店(桃園市龍潭區龍元路19號)

餐廳連結：官網 龍潭店FB粉絲專頁

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營業資訊：03-4890879 10:30-20:30

分店資訊：

▪ 大肚店(台中市大肚區沙田路二段632號)

▪ 沙鹿店(台中市沙鹿區中山路239號

▪ 霧峰店(台中市霧峰區中正路936-2號)

▪ 大里店(台中市大里區中興路二段173號)

▪ 南屯店(台中市南屯區南屯路二段179號)

▪ 西屯/中科店(台中市西屯區福泰街107號)

▪ 頭份店(苗栗縣頭份市永安街418巷3號)

餐點介紹：水餃/煎餃/湯類/飯類/麵類/小菜/飲品

用餐日期：2024.11



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▲神餃色-龍潭店 店面

(客串演出: J哥、Na哥)

▲神餃色-龍潭店 用餐環境

(客串演出: J哥、Na哥)

神餃色-龍潭店 菜單(拍攝日期：2024.11)

▲「神餃色」是「超神鮮」在2018年創立的旗下品牌。同年創立的另一個品牌則為「神拌麵」

但目前實體店面都是以神餃色的主名，神拌麵則是附加名稱；菜單則是同時看到餃子和拌麵

綜合水餃 NT 80

10種口味水餃、10種顏色餃皮

官網上只有介紹幾款常態供應的基本口味，後續才陸續出現特殊口味，有的是上市至今都有(例如：麥麥光牛肉)，則是則只是已停售(例如：麻油雞、沙茶牛、川辣牛)

今天菜單除了最基本款的招牌高麗菜和韭菜，還有相對常見的玉米、 咖哩、泡菜、麻辣， 更少見的韭黃、海鮮

至於麥光光牛肉和鹽酥雞，應該就是只有神餃色才想的到的超神奇口味啦

餃皮厚度一般，煮好後瀝夠乾就會帶有Q勁口感，我喜歡

「招牌」，白色餃皮。有吃得到明顯高麗菜的脆度也有少量蔥花點綴。豬肉有比較多塊狀軟筋和軟脆顆粒感，在招牌、韭黃、咖哩和韓式都是這樣，至於玉米和韭菜則是因為蔬菜比例較多所以豬肉口感比較不明顯

「韭菜」，菠菜綠色餃皮。韭菜多，口感和風味相對清爽，多吃也不膩

「韭黃」，近白色餃皮(官網介紹是加芋頭粉)。韭黃軟嫩無脆感，味道明顯

「玉米」，淡黃色餃皮。玉米粒多又有甜味，也有少量高麗菜點綴，口感飽滿

「咖哩」，黃色餃皮。肉餡飽滿咖哩味香而無辛辣感

「韓式泡菜」，橘色餃皮。招牌肉餡(後腿肉、高麗菜、蔥)加入韓式大醬，同樣吃得到高麗菜的脆和辣辣的後勁，跟麻辣豬肉差不多辣

「麻辣豬肉」，紅色餃皮。招牌的肉餡料加入特製四川麻辣醬，整塊肉餡呈藕粉橘紅，有溫辣感但不油膩(沒有紅油)或太嗆辣，吃完微微辣殘留幾分鐘

「海鮮」，紫山藥餃皮。官方介紹有鮮蝦、海瓜子、章魚，也有豬後腿肉、高麗菜。能吃得到很多Q彈的章魚小丁口感，也有看到半隻小蝦仁，有濃郁似花枝漿和花枝丸的味道，清爽有鮮味，多吃也不膩

「鹹酥雞」，帶斑點白色餃皮。一開始還幻想內餡是真的有炸鹽酥雞呢，不過根據官方介紹則用鹽酥雞醬汁去調味雞胸肉。吃起來的確有胡椒、五香粉和九層塔味道，餃子皮的斑點應該也是九層塔碎。與預期幻想的有落差而有一點點失望，但這調味的確有些雷同，還是可以嘗試看看的

「麥光光牛肉」，肉色餃皮。是整盤十顆中唯一破的，所以我其實第一顆就先吃它了，沒預期他就是唯一的牛肉啊!餡是完整一團塊的，也明顯比其它口味水餃餡還小，很容易完整掉出餃皮。老闆說會叫麥麥是因為做成類似麥當勞大麥克味道，並有添加酸黃瓜、番茄醬和起司粉。但可能就是因為煮破了，這些調味都流失，所以我覺得大麥克(含牛肉的漢堡排)味和其他調味都不明顯，吃起來就是有些微的胡椒辛味，剛開始我還誤以為是辣味豬肉





總體而言，

我最喜歡清爽不膩的海鮮和韭菜口味，而鹹酥雞水餃有特色，也值得嘗試

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