台中一日遊｜2024國際花毯節，新社花海周邊景點推薦安妮公主花園、后里檸檬森林、台中后里樹生酒莊

台中景點推薦2024國際花毯節，新社花海開跑，台中一年一度熱鬧的賞花盛會豈能錯過，這次以花漾新社 太空花境為主題，台中市政府農業局在花海中設置大型蔬果箱地景裝置藝術，台中好橘品牌跟可愛的橘貓字樣，創造滿滿童趣感，拍照打卡間也可以理解到每一份農產品背後的努力與環保價值。漫遊在花海間後也可以到台中美食餐廳安妮公主花園餐廳，預約香草導覽解說DIY體驗以及歐風的午餐，裏面還有吉卜力的手作露營風房子造景可以拍照呦！如果你也喜愛檸檬產品，不妨來到檸檬森林購買台中很夯的伴手禮也可以體驗體驗白玉蘿蔔結合檸檬酵素做出不一樣的DIY體驗，最後記得台中后里樹生休閒酒莊來場不同的葡萄園體驗與葡萄酒午茶饗宴，一連串台中好玩又好吃的景點美食，可絕對不要錯過了啊！

2024國際花毯節，新社花海

2024年國際花毯節在台中新社花海中，一年一度的賞花盛會天氣好來走走真的很棒呢！新社花海一日遊也可以漫步在其中，每回都能引起滿滿花題，這回的主題以太空花境為主題，走入童話故事別有番滋味。

新社花海

活動時間：2024年11月9日至2024年12月1日

開放時間：早上八點半至下午四點半

住址：台中市新社區協興街30號

新社花海以花漾新社 太空花境為主題，展場區域有三處，金門特產的一條根、貢糖等特色文化，還有青農特區來自在地青年農民提供新鮮的農產與農遊體驗，多元的山城農業推廣，山海線一次都能滿足～認識花海的故鄉，真的很幸福呢！太空總部也是這是展場的重點ㄝ建構無生命的太空基地，帶著遊客穿越時空來到全新的未知太空世界裡。

走入花叢裡，處處都是人潮，場域廣大不用擔心人擠人的問題，剩下幾天的時間就快點一起來逛花海。

在這裡每一處都有著小巧思，下方黑洞藏身個神秘萬花筒，走入彷彿可引領前往未來世界，爭奇鬥豔的花卉讓這裡變得很有童趣。

大大的飛碟，想要飛豹哪兒？快點帶領我們一起來悠遊新社花海。

台中好橘裝置藝術必拍打卡熱點

台中國際花毯節新社花海還有這一處必訪，透過台中好橘品牌跟橘貓角色，吸引我們停留拍照。

台中市農特產品行銷區

走入台中領先嚴選台中農產，花海活動期間每週六、日，前二百名於裝置藝術區打卡並上傳至「農業大台中」臉書粉絲團的遊客，可至台中領鮮農特產品行銷區兌換一顆新鮮柑橘或一束精緻的文心蘭小花束。

台中市農特產品行銷區中有設置130個攤位，以台中領鮮為主題，行銷推廣台中市香菇、椪柑、雪梨、甜柿、蜜蘋果、葡萄、梨山茶等當季農產品及家政班農村美食有吃又有得玩。

很多農產品都很新鮮，讓你一網打盡，想買就快點來選購。

在台中市農特產品行銷區裡面可以買到不錯又平價的蔬果，記得要帶個箱子來裝走，我們差點就買起來了。

來台中・泡好湯下載App抽好禮

遊花毯也可以抽溫泉券，結合台中45家民宿協會推出六大特色遊程，結合「來台中・泡好湯」的推廣活動，在花毯節現場與遊客互動，下載大玩台中APP及與指定手舉牌拍照打卡，即可兌換台中合法溫泉旅宿的泡湯券，邀請來到山城賞花的各地遊客，也能順遊體驗台中好湯的魅力。

安妮公主花園餐廳

新社景點安妮公主花園，種植大量鮮花與香草植物，園區裡也有很多綠意盎然的造景等我們來快樂拍照打卡呀，浪漫歐式的莊園，裡頭還有多樣DIY課程，感受園區裡香草植物的樂趣，就連在戶外用餐都顯得好優雅，品嚐花草茶、歐式餐點，享受著花園帶給你的景緻，我想來過一次就會愛上了，有機會想常常來走走呀。

新社景點安妮公主花園

地址：426台灣台中市新社區中興街223號

聯絡電話：04 2593 1567

營業時間：. 星期一: 09:00 – 19:30; 星期二: 09:00 – 19:30; 星期三: 09:00 – 19:30

打造木造的建築，原汁原味的呈現吉卜力的創作風格，完全展現職人的手作能力，滿滿都是讓人讚嘆的小巧思啊！

無榫建築物，極具有特色在，裡裡外外的特色都會讓人眼睛為之一亮。

這裡也是拍照打卡的熱點之一，旁邊還有慵懶的貓，是否已經讓你開始放慢腳步悠閒的感受這裡的氛圍？

往下走就來到了安妮公主花園的香草導覽解說，花園裡總有很多不同的香草植物跟花卉，一年四季都很美。

獨特的左手香、甜菊還有其他的花草，摸摸花草都是很特別的感受，徜徉在輕鬆又自在的區域裡～隔了很久再訪感觸都不同了，空間上變得更加舒適。

香草植物可以運用在生活上也可以用在料理上，我們等等就要來一場香草的DIY體驗囉！

日本香茅，香茅可以做很多的產品出來，專業人員也跟我們講起很多的香草故事，受益良多耶！

精油防蚊液DIY體驗

接著就是開始製作精油防蚊液DIY噴霧體驗～這個是現在最需要的產品呢！聽著專業人員的引導下開始動手囉～

茶樹、尤加利、檸檬香茅，還有加上日本香茅，讓你整個噴霧變得很香，加乘防蚊的方式讓蚊蟲都不敢近身。

接著就是花草茶的體驗，自己摘取香草泡茶～最沉靜的香氣動動手也讓你曉得香草的運用也可以在食材上。

在安妮公主花園帶給你滿滿香草植物的芳香，清新淡雅的茶品喝上幾口恰好也暖心暖身。

安妮公主花園與大自然結合坐在戶外吃著歐式美食感覺甚好，不僅如此唷！團體預約40人以上，一人1280元，也可以享用這樣的餐點～澎湃又健康安心～

我們的鄉村歐式料理，前菜、開位在都在這，飲品也都自取，生菜料理營養滿分，不光是視覺很吸引人，味覺也是很美味。

當令蔬果入佳餚，新鮮完全看得見！每道別出心裁的料理，兼顧營養又健康，讓人很愛。

洋溢著幸福的氛圍，他們家的香草雞腿飯很厲害，整塊肉我都吃光，濃湯、前菜、果凍甜點跟水果皆有。

品嚐著美食，感受著用心的氣氛，吃飽喝足記得再來園區裡走走逛逛，唯有在這才會忘憂，這片夢幻山谷就等你細細來品味囉！

檸檬森林

來到檸檬森林，是台中外埔的一座無毒農場，店家用友善栽種的方式不噴灑農藥，不使用化肥，種植的新改良品種「玉翡翠檸檬」，歷經7年漫長研發時間，才有不少檸檬的產品，皮薄不嗆辣，果肉多汁也不苦，真的很強呢！

體驗白玉蘿蔔結合檸檬酵素DIY體驗

白玉蘿蔔居然可以結合檸檬一起做出不同的醃漬物？今年的檸檬只有採收約兩成，突發奇想的將白玉蘿蔔跟檸檬結合，譜出一連串很厲害的DIY體驗，邊喝著檸檬酵素、檸檬汁、吃著檸檬乾一起來體驗啦！

白玉蘿蔔一根根白淨的蘿蔔，切成小巧玲瓏的模樣，大伙兒拿起刀子二話不說的開始切啊切～真的好可愛啊！

接著就要裝進袋子先用鹽巴洗過一次，在用糖洗一次，最後切上檸檬片再加上檸檬酵素就完成了。

如果你喜歡辣椒的話，回家可以在切一下放進去唷！約莫兩天後就可以食用，超期待我的作品呢！

檸檬鮮果，檸檬果乾、果醋都相當受歡迎，有興趣都可以直接購買回家。

他們家的檸檬真的很厲害，加入咖啡粉直接吃或者是連皮現打成檸檬果汁，唇齒間也只有檸檬的清香跟酸感，真的很不錯吃。

好醋凍檸-2024台中十大伴手禮特賞好禮，採用檸檬森林果醋入味，增加椰果增添口感，一次滿足酸甜滋味～

檸檬森林的伴手禮很多，跟檸檬有關但完全沒有外面檸檬的酸澀，只有滿滿的酸甜很夠味。

玉翡翠檸檬是檸檬園區中最珍貴的檸檬，沒有苦澀連皮都能吃的檸檬，是不是有讓你躍躍欲試，想來場檸檬的快樂體驗啊？快點一起預約起來～

樹生休閒酒莊

到樹生酒莊來場紅酒輕旅行，樹生酒莊量身定做客人數量的收費酒莊導覽活動，漫遊葡萄園跟品酒下午茶，這也太幸福了，樹生酒莊推出很多酒，最知名的是紅埔桃和埔桃酒，想來場微醺之旅？跟著Kiwi一起來遊玩啦！

樹生休閒酒莊

住址：台中市外埔區水頭二路8號

營業時間：09:30–17:00週二休

電話： 04 2683 3298

葡萄園導覽、葡萄園下午茶

樹生酒莊的成績單滿滿，2023年雙橡園國宴酒；在世界十國酒類競賽，包括法國釀酒師公會巴黎世界酒類競賽Vinalies、德國世界酒類競賽、紐約世界葡萄酒與烈酒大賽、英國倫敦世界酒類競賽等，共獲3次首獎、12金10銀，戰績豐碩。

這是我們這次要品嚐的美味酒品，白酒、紅酒、粉洪、曼巴甜酒、特輯紅酒～每一款都會讓你喝到無法擋～

品酒不是酗酒，找到平衡的風味點，樹生酒莊製作久的理念，種植環境跟葡萄品種限制下，讓這裡的酒也變得很有自家風格在。（喝酒不開車開車不喝酒）

品酒下午茶，每款餅乾都可以來做搭配，將整個酒香氣也發揮得淋漓盡致，坐在這部自覺也喝上很多杯。

餐前酒最適合的金香白葡萄酒，清香不嗆的香氣撲鼻，喝了一杯就會上癮。

我喜歡粉紅的香氣，以天然白葡萄（台中5號、2號品種）製成的酒，有著柑橘、荔枝與玫瑰花，微甜的味道也不酸澀，很適合當開胃酒或者甜點酒。（飲酒過量，有害健康、禁止酒駕）

曼巴甜酒轉換的風味絕倫，我喜歡這款的甜感，突然間很想吃點薯條～

接著就開始樹生酒莊的導覽小旅行，來到酒莊的工廠，淡淡酒香飄出，來這裡就是好好跟著導覽走，會有意想不到的收穫。

開稱最難買的臺灣自釀酒，樹生釀製的金牌酒款批量不多，卻吸引消費者耐心等待，一次等就要等上四五年，願意等、耐心等。

樹生酒莊裡保留很多老滕葡萄樹，來到這裡你就會發現釀製葡萄酒真的需要得天獨厚的地理環境，很多難關需要克服，但是樹生酒莊卻可以逆境中開出美麗的花朵真的很迷人也有它的魅力所在，有來訪后里記得來這裡走走呦！

台中景點推薦2024國際花毯節，新社花海開跑沿途我們可以來到台中市政府農業局在花海中設置大型蔬果箱地景裝置藝術，台中好橘品牌跟可愛的橘貓字樣，創造滿滿童趣感，拍照打卡間也可以理解到每一份農產品背後的努力與環保價值。台中餐廳推薦安妮公主花園預約香草導覽解說DIY、體驗戶外歐風午餐，到台中后里檸檬森林購買最不一樣的玉翡翠檸檬，最後再到后里樹生休閒酒莊來場微醺體驗，原來台中也可以這麼好玩～