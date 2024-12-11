台中老佛爺店ONIBUS COFFEE，日本中目黑超人氣咖啡館展店台中西區勤美綠園道周邊

Onibus Coffee在日本很名氣，目前在台灣有台北大直Noke忠泰樂生活、台北大安忠泰美術館，終於來台中展店，這家除了是日本中目黑店知名人氣打卡咖啡館，融入台中在地生活圈ONIBUS COFFEE TAICHUNG台中老佛爺店，結合閱讀x藝術x社交，整個就是全新體驗耶！

ONIBUS COFFEE TAICHUNG台中老佛爺店 在哪？

ONIBUS COFFEE TAICHUNG 台中老佛爺店位在台中市北區館前路37號1樓，鄰近有付費停車場可停車。

從蔦屋書店進門後就會看見Onibus Coffee，無論內用或外帶都需要排隊。

將自然帶入場域，打造城市裡的心靈棲息所，整體設計很特別，美拉德色系的整體感很有時尚的意味在。

看著甜點櫃好想都來上一份呀！

職人沖煮咖啡

整體空間環境很融入外頭的一草一木

今日剛好正式營運，Kiwi也在這逛逛走走～心情特好。

日本中目黑店知名人氣打卡咖啡館展店在台中老佛爺店，融入台中在地生活圈，很有自然氛圍感，完全就是網美排隊店，拍照打卡熱點呢！台中西區最火的咖啡館～真的挺不錯的！喝咖啡後也可以到二樓蔦屋書店裡逛逛走走～鄰近勤美綠園道、科學博物館，夜晚還有聖誕節燈光美美的～

ONIBUS COFFEE TAICHUNG 台中老佛爺店

地址：台中市北區館前路37號1樓

電話：04-2310 6208

營業時間：9:00~17:00