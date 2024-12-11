最近發現在台中手搖飲一級戰區美村路上，有一家很有潮流感裝潢的手搖飲「NOOM晌暮」，檸檬品項都是現搗檸檬，天然檸檬香氣四溢！晌茶暮茶兩種茶飲，讓你從早到晚都有適合想用的茶飲！搭配首創的軟糖配料，口感Q中帶軟，咀嚼控如我一吃愛上！

店家介紹

美村路真的都是各家飲料品牌的首選，在台中正市區西區，又鄰近假日人潮滿滿的勤美，招牌很醒目，橘藍大膽的用色很吸睛！

NOOM晌暮-台中美村店菜單

NOOM的品牌命名也很特別，指的是白天到黑夜~晌茶白天喝，而暮茶不含咖啡因可以晚上喝~不怕睡不著~

NOOM晌暮的檸檬汁是用新鮮檸檬切塊手搗或是機器搗的！比起一般檸檬汁，多了檸檬皮的香氣，增添層次！

除了茶飲以外，也有義式咖啡搭配茶飲的選擇，現磨現做！現沖咖啡搭配的特調飲料，很適合下午想睡的時候來一杯，同時享受咖啡香跟飲料，真的超級讚！

配料的部分很豐富！他們首創配料「軟糖」，吃起來介於珍珠與粉粿之間，嫩Q的口感我很喜歡！有焦糖與桂花口味，焦糖適合搭配奶茶類，桂花很百搭~搭純茶、果茶很適合！

還有茶凍也很不錯，晶瑩剔透~口感滑Q~

餐點介紹

透明杯僅拍攝，非販售用，外帶杯皆提供紙杯裝

▼ 浪花青檸冰茶 L$65

是NOOM晌暮的招牌之一，基底是枚羅紅茶，加入現搗新鮮檸檬塊，最特別的是加入海鹽調味，整體喝起來鹹酸甜~清爽又層次豐富！甜度有清爽與濃郁選擇~我覺得清爽非常剛好！

▼ 桂花軟糖暮茶 L$70

這杯是NOOM晌暮的特調之一，獨家無咖啡因的桂花暮茶，搭配現搗檸檬塊，加上香甜的桂花軟糖，甜度剛好又有桂花香氣馥郁！一邊喝一邊嚼，越嚼越香！甜度有清爽和濃郁，清爽約微糖、濃郁約半糖，我覺得清爽的甜度就很剛好了！

▼ 綠茶凍烏龍晌茶 L$55

這個也是特調之一，使用帶有穀物與桂花香氣的烏龍晌茶，搭配Q滑的綠茶凍，甜度雖固定，但我覺得是黃金比例很剛好！

▼ 桂花軟糖浪花奶茶 L$70

以奶綠加上浪花特調的鹹甜風味，喝起來很絲滑順口！再加上QQ的桂花軟糖，整體喝起來真的很不錯！

▼ 煙燻浪花香檸 M$65

現磨現做的義式咖啡，搭配現搗檸檬塊與鹹甜浪花特調，微酸檸檬味加上煙燻咖啡香，清爽又順口！

結語

整體來說，絕對是我會回購的飲料店！暮茶很適合像我一樣不太能喝咖啡因的朋友~而且獨家配料軟糖Q嫩口感也很深得我心！不管是清爽茶系或是濃郁奶系都有別家喝不到的獨特風味！推薦給大家~

店家資訊

【 NOOM晌暮-台中美村店 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/noom.drinkstudio/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/noom.drinkstudio

▸ 地址｜台中市西區美村路一段143號

▸ 營業時間｜11:00-21:00

▸ 電話｜04-23280288



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