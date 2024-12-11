乘著基隆的海風來到正濱漁港，彩色屋的繽紛渲染了基隆的天空，可愛的熱狗公車亭載著往來的遊客，我的視線停留在七彩正濱漁港湛藍海水之間。

來到正濱漁港別錯過週末才有的[吉古拉]，還有可愛的[魚刺人霜淇淋]，如果想吃點甜又想要有飽足感，很推薦來「美有計劃cafe」。

「美有計劃cafe」這裡有全正濱漁港最好吃的舒芙蕾，三層胖嘟嘟舒芙蕾還有爆棚內餡，不管是牽絲起司還是巧克力，蓬鬆如雲的舒芙蕾太讓人喜歡了。

想吃點鹹食這裡也有早午餐以及義大利麵，最愛雞腿排早午餐，香酥的雞腿排超涮口，微辣的乾燒奶油蕃茄鮮蝦也是好吃到飛天。

吃飽再到正濱漁港吹吹海風，駐足漁港旁拍照打卡，與彩色屋同框，將湛藍色調收盡眼底，就是基隆最浪漫行程。

正濱漁港 熱狗公車亭

正濱漁港是基隆很熱門的景點，宛如威尼斯的彩色屋與湛藍海水繽紛了漁港的天空，載客往來的公車亭也有了新裝，變身美式的[熱狗公車亭]，活潑的色調與巨大熱狗扛棒，吸引不少外地的遊客紛紛前來朝聖，成為了正濱漁港的新地標。

正濱漁港 彩色屋

從漁港緩緩步行走來，一整排的彩色屋與波光粼粼的海水交織，好有異國的浪漫情調，一艘艘漁船時而出航時而停泊，掀起的波浪如同漁船返鄉的軌跡，在日光下顯得閃耀迷人，光是凝視著這一片的湛藍，不禁讓人怦然動心。

樓梯間、觀景台、漁港邊都是取景的好地方，迎著海風的吹拂，這裡有著全基隆最繽紛的詮釋。

IG有完整影片

美有計劃 CAFE 正濱漁港必吃美食

來到正濱漁港除了必吃吉古拉之外，這裡還有基隆在地人也大力推薦的義式餐廳，之前來基隆朝聖基隆嶼時，船家就力薦我一定要來吃這間超好吃的舒芙蕾，【美有計劃CAFE】緊鄰正濱漁港旁，是一間擁有好吃早午餐、義大利麵以及舒芙蕾的餐廳，鹹食甜點表現都優秀，環境也很雅致，是吃過一次就會想要再回訪的餐廳。

美有計劃Café 粉專

地址:基隆市中正區中正路752號(緊鄰正濱漁港)

電話:02 2462 0162

營業時間:

周一-周五11:30-20:30

周六-周日11:00-20:30

周三公休

義式風格的【美有計劃CAFE】鋪陳著溫潤的木質調地板，綠意植栽的妝點，柔美了這狹長的空間，溫馨而又氣質的氛圍，讓用餐多了舒服的情調。

美麗的魔鏡擴張了餐廳的空間，也是餐廳亮點的妝點。

大面積的落地玻璃框住了基隆街景，隔絕市街的熱鬧，這裡有著寧靜的用餐環境。

美有計劃CAFE 完整菜單

【美有計劃CAFE】雖然位在基隆的漁港邊，但這裡的餐點卻有著台北的多樣性與水準，義大利麵、早午餐以及多元化的飲品，還有鎮店之寶-舒芙蕾，超多熱門品項，想吃什麼這裡都有。

餐廳還有集點計畫，如果是基隆朋友，常常來吃可以集點，點數可以換餐點很划算呢。

美有計劃CAFE 餐點推薦

乾燒奶油番茄鮮蝦義大利麵 $360

乾燒奶油醬汁帶點微辣口感，醬汁濃郁層次豐富，緊密包裹著每一根麵條，裡頭有貼心去殼的鮮蝦，以及玉米筍、櫛瓜等蔬菜，金黃色澤散發誘人的香氣，是一道會讓人猛吞唾液的美味義大利麵。

鮮蝦飽滿多汁，非常鮮甜，巴覆著醬汁，辣鮮交織非常好吃。

義大利麵份量超多，男生絕對會吃得飽，乾燒奶油帶點微辣口感，香辣交融，辣度可以調整，這天點微辣，就連不太吃辣的我都可以接受，辣度還蠻有後勁的，喜歡吃辣以及海鮮的朋友，點這道絕對滿意。

義大利麵還有附上一碗南瓜濃湯以及生菜沙拉。

生菜沙拉搭配胡麻醬汁，濃香的醬汁交融生菜沙拉，爽口美味。

南瓜濃湯看起來很素雅，沒想到湯匙輕輕一舀裡頭是超大塊的南瓜塊，，南瓜味道很香醇，湯頭走的是較為清爽路線，可以中和餐點的辣度。

特製嫩煎雞腿排早午餐 $330

特愛早午餐的我選擇了雞腿排早午餐，在麵包選擇上更改成為法式吐司，早午餐很豐盛，有主餐(雞腿排)、法式吐司一份、嫩蛋、生菜沙拉以及南瓜濃湯。

法式吐司吸飽了蛋液，香煎過後如蛋糕般柔軟，淋上楓糖醬與如雪般糖霜，風味非常柔軟好吃。

嫩蛋的份量超多，而且大約八分熟的嫩蛋非常柔軟，飽滿蛋香太讓人喜歡。

有飽滿南瓜塊的濃湯清好喝，也很有飽足感。

雞腿排用大量的義式香料醃製，鹹香淡雅，雞肉肉質軟嫩，外皮香酥，外酥內嫩的口感讓我驚豔。

美有計劃CAFE 舒芙蕾

美有計劃CAFE最知名的就是舒芙蕾，這天親自目睹整個製作過程，從麵糊加入內餡，到現煎過程都超級療癒，而且用料完全不手軟，難怪會是基隆知名舒芙蕾名店。

這天點了兩款舒芙蕾，只見主廚在白胖胖的麵糊裡加入了滿滿起司與巧克力，用料很實在。

一層麵糊不夠，再加一層，每一塊舒芙蕾都是雙層疊高高好飽滿。

香煎舒芙蕾過程好療癒，看著麵糊成為金黃誘人的舒芙蕾，每一塊都好飽滿，金黃色澤好誘人啊。

會牽絲的起司水果舒芙蕾 $300

【美有計劃CAFE】的舒芙蕾均一價為300元，這樣層疊如山的舒芙蕾搭配滿滿水果，價格真的超級親民，難怪在地人都推薦我一定要來吃這間。

淋上奶油與莓果糖漿，搭配滿滿水果的舒芙蕾好誘人，另外還有糖漿可以讓我們自由添加，不過考量舒芙蕾本身已經有甜度了，我們就直接食用。

這款會牽絲的舒芙蕾一定要拍個起司牽絲畫面啊，起司在舒芙蕾內層裡牽絲，這畫面好邪惡啊，起司的鹹香與舒芙蕾的甜氣交融，味道真的很不賴，而且舒芙蕾口感蓬鬆如雲，口感好像蛋糕，真的很好吃呢。

金莎榛果巧克力舒芙蕾 $300

跟我一樣喜歡巧克力的朋友可千萬別錯過這一款，裡頭有巧克力內餡，外層除了淋上巧克力醬之外，還有附上巧克力布朗尼，據說之後會搭配金莎巧克力，讓整體口感更為豐富。

最特別的是這款舒芙蕾竟然還搭配炙燒的焦糖香蕉，我的天，這焦糖香蕉好吃到爆炸啊。

美有計畫CAFE的舒芙蕾口感激似蛋糕，軟綿Q彈，巧克力風味很香醇，交佐上滿滿的奶油與巧克力醬，愛慘了這樣組合的風味，就是喜歡這樣甜蜜的風味，吃上一整份也不會感到膩口呢。

玫瑰荔枝氣泡

綜合莓果優格

飲品搭配套餐還有優惠，非常的划算，飲料的顏值高，風味也很棒，安妮這天喝的是玫瑰荔枝氣泡，玫瑰香氣淡雅，搭配荔枝的果香，喝起來相當清爽，氣泡口感很足，很喜歡。

綜合莓果優格口感濃稠，裏頭有滿滿莓果果肉，搭配綿密的優格，口感細緻綿滑，喜歡優格的朋友會很滿足。

說不清有多愛正濱漁港，很喜歡這裡海風的閒適，彩色屋的浪漫，來過好多次，吃過很多間餐廳，但這是唯一一間我覺得鹹食甜點都很有水準的餐廳，下次來正濱漁港，可別錯過【美有計劃CAFE】，讓這裡的早午餐與舒芙蕾療癒你。

美有計劃Café 店家資訊 美有計劃Café 粉專

地址:基隆市中正區中正路752號(緊鄰正濱漁港)

電話:02 2462 0162

營業時間:

周一-周五11:30-20:30

周六-周日11:00-20:30

周三公休

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(感謝美有計劃CAFE邀請)