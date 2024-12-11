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【台北美食】黃記魯肉飯附菜單，榮獲2024米其林必比登及2021亞洲之粹，在地飄香30多年，中規中矩的味道-近晴光商圈｜Ruby說美食享受旅…
【台北美食】黃記魯肉飯附菜單，榮獲2024米其林必比登及2021亞洲之粹，在地飄香30多年，中規中矩的味道-近晴光商圈｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
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2024-12-11 17:25:00
文字：Ruby說美食享受旅行
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黃記魯肉飯
phone
02- 25958396
place
台北市中山區中山北路二段183巷28號
3.47
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美味度
3.33
服務品質
3.83
裝潢氣氛
3.83
CP值
3.50
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