【2025過年禮盒推薦】龍情花生糖｜花生軟糖與桃園伴手禮必買首選(花生糖推薦、桃園名產、團購美食、企業送禮)

說到2025過年禮盒、企業送禮推薦，來自桃園的「龍情花生糖」推出的「情香禮盒B」，可以一次吃到招牌花生軟糖、香菜花生軟糖與QQ地瓜球等，是一款兼具實用與創意的高CP值過年禮盒、企業送禮選項之一，滿足各種收禮者的喜好，可說是團購美食、送禮自用兩相宜，增添團聚氛圍的必備點心。

「龍情花生糖」是相當受歡迎的桃園伴手禮、桃園名產老店，以花生糖、花生軟糖等多樣化台灣零食聞名，並融合創新的口味和精美的禮盒系列，適合節日送禮或企業團購。此外，也提供線上購物服務，方便宅配到府，滿足更多饕客需求。

快來挑選一款大眾喜愛的過年禮盒、伴手禮，向親友好友、公司同事們傳遞濃濃的新春情意吧!!!

龍情花生糖-官網：https://reurl.cc/lN0ZGj

過年送禮推薦｜龍情花生糖「情香禮盒B」

龍情花生糖，絕對是必備的企業過年禮盒與伴手禮!!!

桃園人氣伴手禮品牌「龍情花生糖」，推出「情香禮盒B」過年禮盒，以鮮豔的紅色為主色調，象徵喜慶與吉祥，搭配插畫風格的人物形象與花生圖案，具有趣味性與文化特色，營造出繁榮與圓滿的氛圍。

整體設計融合了傳統與現代元素，不僅突出產品的品質感，還兼具文化意涵；除此之外，右下角標示「情香B」，便於區分產品種類，細節設計體現品牌的用心與創意。

農曆新年或企業送禮場合中，「情香禮盒B」是絕佳選擇，內含招牌花生軟糖與QQ地瓜球。

花生軟糖(12入)：採用台灣特級花生，搭配濃醇麥芽，總共有香菜、海苔、芝麻、原味4種口味，入口即化的酥脆口感，不黏牙，讓人愛不釋手，充滿傳統與現代融合的風味。

QQ地瓜球(6入)：以天然蕃薯製成，外皮Q彈內餡濃郁，口感柔和滑順，提供花生與黑芝麻2種經典口味，甜度適中，健康又美味。

現在，安妮王就來開箱這款適合節慶、家庭聚會或企業送禮的過年禮盒吧!!!

龍情花生糖｜原味花生軟糖

台灣古早味零食、老少咸宜的正港花生軟糖!!!

金黃酥脆的原味花生軟糖，採用台灣本地特級花生與麥芽糖製作而成。入口即化的酥脆口感，不黏牙，讓人愛不釋手。

綿密的麥芽糖包裹著顆顆飽滿的花生，甜而不膩，每一口都是享受，帶來濃厚而溫潤的口感，回味無窮。

龍情花生糖｜香菜花生軟糖

大膽創新的香菜花生軟糖，挑戰您的味蕾!!!

「龍情花生糖」採用獨家配方製成的香菜花生軟糖，外觀呈現傳統花生糖的長條形，搭配香菜碎片點綴，濃郁的花生香氣結合香菜的清新細膩風味，帶來令人驚喜的對比。

在口感上，酥脆的花生糖，融入香菜的微苦與清香，整體甜而不膩，餘韻悠長，讓安妮王耳目一新，是一款適合挑戰的新奇零食~

龍情花生糖｜海苔花生軟糖

甜與鹹的口味層次，海苔花生軟糖!!!

想要品嘗甜甜鹹鹹的風味，就來一些「龍情花生糖」的海苔花生軟糖吧~

以深綠色海苔碎點綴金黃色的花生糖，台灣特級花生的風味與海苔的鹹香，完美融合甜與鹹的口感；入口時，海苔的鮮味在咀嚼時逐漸釋放，提升了整體風味的獨特性，展現豐富的口感。

龍情花生糖｜芝麻花生軟糖

芝麻花生軟糖，讓您甜蜜蜜的過好年!!!

「龍情花生糖」嚴選台灣特級花生與香濃白芝麻，在金黃酥脆的麥芽花生上，均勻點綴著細緻的白芝麻，花生與芝麻的香氣相輔相成，帶來濃厚而均衡的口味層次，擁有天然堅果的濃郁芳香，傳統、美味又具有質感，讓人一吃就愛上~

龍情花生糖｜QQ花生地瓜球

地瓜的清甜與花生的細膩，好吃的QQ花生地瓜球!!!

「龍情花生糖」的QQ地瓜球花生口味，外層帶有微微的琥珀色澤，圓潤小巧，以地瓜為主要原料製成，融入香濃花生內餡，結合古早味與創新工藝，展現出地瓜的天然甜味與花生的濃郁香氣。

安妮王特別喜歡QQ地瓜球的口感， Q軟彈牙，很像在吃地瓜風味的麻糬，細膩豐富的滋味，甜而不膩，是日常小點心或伴手禮的理想選擇~

龍情花生糖｜QQ芝麻地瓜球

滿滿黑芝麻內餡，讓人感到幸福的QQ芝麻地瓜球!!!

「龍情花生糖」的QQ地瓜球黑芝麻口味，以地瓜為基底，加入滿滿黑芝麻內餡，充分展現地瓜的自然甜味與黑芝麻的濃香。

安妮王一刀切下時，外皮Q彈，內餡滑順細膩，帶著濃郁的黑芝麻香氣，柔軟的口感，締造香氣迷人的豐富層次，無論是作為茶點還是伴手禮，都相當適合，充分展現台式點心的獨特魅力。

龍情花生糖｜評價

心動不如行動，立即前往 龍情花生糖 選購；今年過年，就用禮盒傳遞溫暖吧!!!

桃園傳統花生糖老店品牌「龍情花生糖」，推出2025過年送禮、企業送禮首選之情香禮盒B，結合經典花生軟糖與創新QQ地瓜球，可以讓喜愛美食、懷念古早味的饕客，一次品嘗料多味美的小點心，特別適合家庭團聚或企業年節送禮，增添團聚氛圍ㄛ~

龍情花生糖｜聯絡資訊

品牌：龍情花生糖

桃園龍潭總店地址：桃園市龍潭區龍元路164號 (龍潭觀光大池正對面)

營業時間：平日9:00~21:00 / 假日8:00~21:00

官方網站：https://reurl.cc/lN0ZGj

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