想吃燒烤可以不必自己動手，還能帶毛孩一起前往，貼心的服務非川御燒肉莫屬！

爆推這間寵物友善燒肉，不僅超級友善，重點是非常好吃！

服務人員非常親切有朝氣，提供代烤服務，每款肉質都超有水準

【川御燒肉專門店】是一間位於桃園中埔六街的寵物友善燒肉店，近桃園藝文廣場

，有著專業的幫烤服務，預約帶寵物還招待寵物鮮食，而且份量超大沒在跟你客氣！

最重要的是，還很貼心的關心狗狗有沒有貴什麼食材過敏

這麼好康！立馬就帶NICO來插旗囉〜

開車前往的話，川御燒肉有配合特約停車場(中埔六街停車場)，就在店家的旁邊，燒肉聚餐超方便

結合日式燒肉與質感餐酒館風格，整個裝潢很有質感

還有一區和室榻榻米空間，完全沒有吃燒肉的陳舊油膩感，超級速西的

讓人驚訝二樓還有一間可以容納15人的VIP歡唱包廂，五六日$10000+10%，一到四甜甜優惠價$8000+10%

，包廂內提供KTV歡唱設備，很適合慶功、慶生或小型尾牙等多人聚餐非常適合，在享用美味燒肉兼具娛樂

這裡氛圍也很棒，小編已經想來這裡辦狗聚了哈哈 (愛犬包場享有優惠及招待)

提供的是單點與套餐形式，套餐價位大概落在一人1500起跳，價格會隨套餐內的肉品調整

但是想吃好一點的燒肉肯定是要「單點」的！！！

最棒的是，這裡提供職人代烤服務，師傅會根據肉品的特性，精準掌握最佳的燒烤時間和火候

，讓你完全不用動手只需動口，讓我們可以輕鬆享用美味的燒肉

燒肉薄切、職人厚切、夢幻切角、豬、雞、鴨、海鮮，還有超強的隱藏版料理(超推薦)

、創意料理、創意調酒等等，不小心就會點整桌！

【綠野鮮味舟】

重量級閃亮登場『海膽蘿蔓捲 』直接給你滿滿的「海膽大滿足」！

上面的晶瑩飽滿的鮭魚卵太超過，醋飯上滿滿滿滿滿的海膽，完全沒有腥味

再擺上新鮮爽口的進口蘿蔓，多種美味匯集，味道清爽無負擔

入口的瞬間可以感受到香濃的海膽在你嘴裡爆炸，甜和魚卵嗶啵的口感，太美味了

嶄新的味蕾體驗，多層次的口感，真是一個完美又豐盛的大組合啊〜

【花魚一夜干】

沒想到在燒肉店也能吃到一夜干耶，幾乎沒有小刺，只要把中間的大骨拿掉，就可以輕鬆吃魚了

帶著成熟風味的魚肉，咀嚼有深度的味道，經過燒烤後，魚肉夾著鹹香滋味入口，口味一極棒！

這邊的師傅烤工真是一流，不但有著花魚烤過的油脂香氣，連魚肉水嫩肉質都有保留在裡面

【爆炸蛤蜊】

挑戰饕客痛風極限XD

蒜頭香味不會蓋過蛤蜊的鮮甜，反而更襯托蛤蜊的好滋味，一顆接一顆一吃就停不下來

一顆一大口，吃的好過癮〜

炒蛤蜊的湯汁口味稍微重點，當下酒菜也很適合唷！

【極鱻沙拉】

完美呈現了鮭魚卵的鮮甜、魚皮的脆嫩和鱈魚肝的軟滑

鮭魚卵口咬下還會爆汁，滿滿鮮味在嘴裡散開，完全是將海鮮大總匯濃縮在你的口中呀

鱈魚肝沒有腥味，搭配微酸微甜的油醋醬，根本是沙拉界裡面的王者 ，實在是太好吃了！

【牛筋煮】

日式味噌燉牛筋肉，利用安美牛牛筋、肉，加入大量蔬菜，搭配日式味噌一同慢火細燉

經過燉煮的牛筋呈金黃色澤，口感爽滑軟糯，超入味也更釋出膠質，吃起來QQQ〜

這道料理堪稱極品，喜歡吃牛筋的人務必點，吃過一次就會上癮！

【松夏牛之塔】

這道餐點融合了西式風味，以精緻迷你的塔皮為基底，佐以特製的松露慕斯與黑胡椒奶油蘑菇醬

，上層鋪滿碳烤至香氣四溢的和牛，點綴著鮮紅的辣椒絲與翠綠的蔥花

第一次看到這樣的組合，實在非常讓我們好奇是什麼味道

一大口咬下首先是脆脆的撻皮，軟嫩濃濃的奶香與蛋香，接著每一口都帶有細緻迷人的

黑松露香氣，與牛肉味道，鹹鹹甜甜交織在一起

每一口都充滿著豐富的層次感，美味極了，保證你一吃就愛上！

【生蠔】

他們家的生蠔平均一顆$150超大顆超飽滿！

生蠔的肉質肥美結實，口感充滿彈性嚼勁，充滿海洋鮮味及生蠔的鮮甜香濃

每口滿滿蠔味，超讚〜

【韓式燒豚捲】

這道很像韓式生菜包肉

嚴選梅花肉加入爽口泡菜，咬下一口，肉香撲鼻，接著帶出的微辣口感刺激味蕾

蘿蔓爽脆生菜微妙平衡了泡菜豬肉略帶厚重感的鹹香味，口感豐富且意外清爽

【比目魚散壽司】

鮭魚卵淋下去………

這款獨特的散壽司，視覺上就已經很美很加分了

滿滿的海鮮大方地擺在飯上，每一口都吃起來好讓人滿足〜

每一口都能感受到鮭魚卵的鮮美與比目魚的獨特風味，入口後享受散開來的鬆軟口感，是美味所在

【明太子櫛瓜】

愛跑居酒屋的人一定都吃過這道明太子料理

烤過的櫛瓜清甜與脆口剛剛好，一口咬下多重驚喜，那份自然的鮮美，再加上明太子醬微微炙燒後

散發的鹹香，外酥內鮮嫩多汁鹹甜交織，層次感直接拉滿！

櫛瓜真是好吃極了！

【蛋蛋的哀傷】

桃園最強蒸蛋我覺得就在這裡啦〜

小編被他們家的茶碗蒸驚呆了，蒸蛋細緻滑嫩，裡面滿滿的鮭魚卵再加上高湯的精華

，更浮誇的是直接放上3顆干貝，還加上炙燒比目魚和海膽，從沒見過這麼霸氣奢華的茶碗蒸！

鮭魚卵配上軟滑蒸蛋，逼逼啵啵的口感真的超犯規

真材實料，無敵美味！絕對令你回味無窮！

【百香芭樂】

疊成芭樂山，超厲害(師傅有練過〜小朋友千萬不要學XD)

香蜜芭樂搭配熱帶百香果散發濃郁的果香，吃起來酸酸甜甜超開胃！

【夏季三角】

這是菜單看不到的隱藏版菜色唷，有請職人代烤-阿峰，就能專心吃肉、還不怕失手烤壞食材

燒肉吧檯有2個烤爐，炭烤過後的食材，再經由阿峰的擺盤，真的讓人口水都要留下來啦…..

特製的蔥鹽與醃製蘿蔔，在撒上柚子粉，最後再捲成三角形狀，太厲害餒

沒錯沒錯果然還是要讓專業的來XD

鹽蔥翼板牛好吃耶〜

多汁柔嫩，每一口都充滿肉香，包裹著蔥鹽入口，別有一番風味

極力推薦的翼板牛果然很厲害！

【特選後腰翼板】

澳洲和牛貝身是老饕最最最喜愛的和牛部位沒有之一！

吃起來的綿密感，肉汁散發的香味，超〜級〜讚〜

不得不說他們家的澳洲和牛好吃到想哭〜

【招牌麻吉】

如果你/妳喜歡吃甜食真心推薦您可以來試試看這款炸煉乳麻糬

別於傳統麻糬，吃起來多了外皮酥脆、蓬鬆Q彈的口感，好吃耶〜

川御燒肉真的是超超超超友善餐廳超多狗狗來這邊用餐

還會送狗狗免費的寵物鮮食哦！

超大一盤！！！ (我們吃不完還打包咧)

超級棒〜NICO寶貝吃得蠻開心的！！

每週三、日OL主題日，每週五、六旗袍主題日，妳一定要來體驗！

(店裡有M、S號旗袍提供給美女們替換)

小編秉持著有好康要告訴大家的精神！

當月壽星幸運轉盤+每晚8點啤酒、摸牌大賽

《贏家享有主廚招待餐點》

獲得世界12強首座冠軍，謝謝中華隊帶給我們滿滿的感動

台灣英雄 你們辛苦了！

即日起～113/12/31，生啤酒買一送一，調酒買一送一

清酒七折優惠(可寄酒)

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

來到川御燒肉，絕對不能錯過的就是調酒師精心特製的調酒

調酒不僅要好喝，好看也很重要，尤其是和姊妹一起相約共度的微醺夜

【Holiday】

基酒是龍舌蘭與蘭姆酒

漸層調酒Holiday看著調酒的漸層色彩，讓人彷彿置身於夏日海灘上度假

熱帶風情感十足〜

喝了這杯充滿度假感的調酒，一塊放鬆心情

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【三葉草俱樂部】

以琴酒為基底，搭配上覆盆莓或紅石榴糖漿，再加上簡單糖漿與檸檬的酸甜

是一款酸甜莓果夢幻系雞尾酒

一層綿密又清爽的蛋白泡沫讓本來有點果汁的調酒多了一份口感與厚度

粉嫩嫩的外觀，而這杯充滿少女風的調酒！

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

小珊珊碎碎念：

爆推這間寵物友善燒肉，不僅超級友善，價格也不貴，重點是非常好吃！

職人親自燒烤，每道食材上桌時，都令人驚艷！

不得不稱讚職人阿峰的烤功真的是數一數二般厲害，全程代烤來這邊只要放鬆出一張嘴就行了

【INFO】

【川御燒肉專門店·職人炭烤·手切燒肉】

地址：桃園市桃園區中埔六街129號《附有特約停車》

預約電話：03-346-6677

營業時間：星期一到五 17:30～00:30

星期六.日 11：30～14：00/17：00～00：30

川御燒肉專門店 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

官方臉書：川御燒肉專門店·職人炭烤·手切燒肉

官方IG：川御燒肉專門店（@topicyakiniku）• Instagram 相片與影片

官方網站：川御燒肉

V提供WIFI V一成服務費 V寵物入內(V可落地 V可上椅 V免費寵物餐)