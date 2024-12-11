魚和米壽司， 台中日本料理推薦 。從豐原街邊小攤車起家的《魚和米壽司》現在台中大坑也吃的到了~這間主打高CP值平價日本料理，有丼飯、壽司、握壽司、生魚片，食材不僅非常新鮮，生魚片更是都厚切沒在客氣的，不定期還有限量市場新鮮魚貨 ，難怪一開店就都是滿滿人潮。

>>線上訂位資訊點我

魚和米壽司 北屯店

地址:台中市北屯區東山路一段338-3號

電話:0976-467-159

時間:11:30–21:00

粉專:請點我

IG:請點我 (當天特色菜色資訊會在限時動態公布)

魚和米壽司 北屯店位置地點

魚和米壽司北屯店，位在北屯東山路上，靠近大坑步道這一邊，平常就喜歡到大坑爬山走走，下山再到附近吃個美食很方便。

魚和米壽司 北屯店停車資訊

鮮明亮橘色店面非常顯眼，店門口前也有規劃機車位可以停放，開車的朋友在斜對面有收費停車場。

魚和米壽司 北屯店環境介紹

裡頭空間雖然不大，但還是整理得很舒適，約可容納二十幾人沒問題，沙發區旁邊還能現場看師傅的握壽司炙燒秀。

除了正餐時段，一直到下午來用餐的人潮真的是絡繹不絕，生意超級好，強烈建議來用餐的記得先定位阿~

當天現撈海鮮魚貨，食材都擺放在前方櫥櫃裡，新鮮度看的見~

店內採半自助式，有供應檸檬水跟麥茶，下方櫃子有餐具可以自取喔~

坐在沙發區旁可以看著師傅們料理的畫面好療癒，特別推薦這家日本料理也是因為他們生魚片幾乎都厚切，沒在跟你客氣的啦~

捏完握壽司還會放到檯面上炙燒，一邊刷著特製醬汁，一邊炙燒散發迷人香氣，看了非常誘人！

魚和米壽司 北屯店菜單價位

魚和米壽司主打各式海味丼飯，多種組合搭配滿足老饕的味蕾，握壽司、壽司捲系列也都有，都是現點現做。吃完還想試試其他的也有一貫單點握壽司可以選，炸物、手捲、刺身也都還蠻平價的。

>>詳細菜單請點我

起司玉子燒 $150

整碗滿滿的焗烤起司感覺就好邪惡阿~這道建議趁熱吃最好吃，還可以拉出長長的牽絲。裡面是玉子燒，甜甜的滋味，濃濃的蛋香，大人小孩都很愛。

鮭魚六合彩 $330

鮭魚六合彩是店家人氣招牌之一，可以吃到炙燒起司、炙燒焦糖、原味三種鮭魚握壽司，鮭魚控這道點起來就對了。

炙燒過後的鮭魚整個油脂噴發入口即化，帶著濃郁的起司香，跟醋飯完美結合，吃起來也是很有層次感。

在鮭魚上灑上些許糖下去炙燒，焦糖脆脆的口感跟極嫩的鮭魚形成強烈對比，甜甜的滋味跟握壽司也很合拍，這組合最讓我印象深刻。

金典七海丼 $580

七種奢華海味組合的海鮮丼飯，愛吃海鮮的老饕直接點這碗就對了，除了生魚片每片都是厚切，還吃的到北海道干貝、蟹鉗、天使蝦、星鰻、鮭魚卵等豐富海味。

看到丼飯旁邊還有粉粉的是老闆特製的紫蘇蘿蔔，帶點清香的風味，跟鮭魚卵一起拌著飯還挺好吃~

盛合12貫 $490

第一次來不知道點什麼，可以試試看這個盛合12貫，各種經典握壽司一次滿足，其中還包含一份散壽司，整道用階梯呈現非常壯觀。

肥美天使蝦肉質很彈牙，就連蝦頭也沒浪費，裡面塞了飯進去烤，吸收滿滿的蝦膏非常鮮甜。

蒲燒鯛跟比目魚鰭邊炙燒過後入口即化，整個油脂香氣瀰漫在嘴裡。花枝的紋路口感，也添增幾分層次感，其他生魚片系列握壽司，我都會抹上一點芥末，醋飯沾點醬油，這種層次感分明，又能吃到魚的鮮味是我最愛的吃法。

鮮魚味噌湯 $45

鮮魚湯裡面的魚肉塊完全不吝嗇阿~湯頭帶有洋蔥的甘甜，又能吃到魚肉的鮮美，喝起來特別暖心~

來魚和米吃日本料理，食材新鮮料好實在，這天吃到的幾乎都很不錯，丼飯跟握壽司CP值蠻高的。下次來大坑我會帶朋友來試試，還有很多限量海鮮料理都好吸引人，日本料理口袋名單再收一間，這間魚和米分享給大家啦~

店家資訊

魚和米壽司 北屯店

地址:台中市北屯區東山路一段338-3號

電話:0976-467-159

時間:11:30–21:00

粉專:請點我

IG:請點我 (當天特色菜色資訊會在限時動態公布)

魚和米壽司 豐原店

地址:台中市豐原區復興路27號

電話:0977-467-915

時間:12:00–14:30、16:30–20:30

粉專:請點我

IG:請點我 (當天特色菜色資訊會在限時動態公布)

延伸閱讀

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧