{嘉義美食}嘉義免費親子景點推薦：綠盈牧場養牛人家總店，免費停車、免門票，體驗餵小牛ㄋㄟ ㄋㄟ 還能折餐點費用，超推大盤子系列還有自產鮮奶產品

每次來嘉義必訪的「綠盈牧場」，這次帶孩子來走走，發現已經轉型推出全新品牌「養牛人家-牧場本舖」，

升級後的「綠盈牧場」環境更加舒適，園區更提供了多樣的親子遊樂設施供親子同樂，

「養牛人家-牧場本舖」提供了大餐盤、義大利麵、披薩以及各式小點，以及各項的自產鮮乳飲品，

其中店家還選用了自家的乳製品研發出許多創意，像是超有特色的「哈魯米披薩」絕對是來店必點的招牌美食，

現在「綠盈牧場」還推出了餵小牛ㄋㄟ ㄋㄟ 體驗，部分費用還可以折抵餐點，絕對是來嘉義必規劃的景點啊！

綠盈牧場-養牛人家總店

地址：嘉義縣中埔鄉鹽館村4鄰2-11號

電話：05-2537013

營業時間：9:00~17:00，週三公休

粉專：https://www.facebook.com/MILKDAILY.CHIAYI

IG：greening.ranch、milkdaily.chiayi

綠盈牧場已經在嘉義經營30多年，是大家到嘉義必來的親子景點之一，

在疫情過後，綠盈牧場從2023年開始重新整合資源，轉型成以提供餐飲服務為主的「養牛人家-牧場本舖」，

園區裡提供了各項遊樂設施、植栽提庭院可以欣賞外，現在還有推出了餵小牛喝ㄋㄟㄋㄟ的體驗活動，非常適合親子共遊

或者來嘉義各個景點遊玩之後，來綠盈牧場休息用餐，都很可以。

免費停車場

在綠盈牧場對面就有農場自家超大的免費停車場，過一個馬路就可以抵達綠盈牧場。

園區內完全免門票超級佛心，園區種滿綠色植栽綠意盎然，動線也規劃的相當不錯。

餵小牛體驗活動

現在店家還推出「餵小牛體驗的活動」，每日都是限量限時提供，

只要150元，就可以體驗餵小牛、鮮奶一瓶，繪圖卡片，還可以到餐廳折抵50元，真的是超級划算。

如果想要體驗的話，記得先來體驗餵小牛之後再去點餐折抵喔！

沿著指標就可以到達餐廳的後方，牛寶寶的環境相當乾淨舒適，也都非常健康活力十足。

健康的牛寶寶們，看到我們拿著ㄋㄟㄋㄟ靠近，馬上就湊上來想喝ㄋㄟ ㄋㄟ 超級可愛。

戶外親子遊樂區

園區的一側佈置了許多親子遊樂設施，像是溜滑梯組、撈魚樂，以及小孩最愛的沙坑。

園區內還有規劃一區跳跳馬區，很適合給小朋友瘋狂放電。

在遊樂設施的圍牆邊，則是種植著大大小小的植栽，還有超巨大的鹿角蕨

一旁還有超多可愛的多肉植物，店家根本就是綠手指來著。

農場裡的廁所也超級可愛，是一棟紅色的小屋，雖然是在戶外，不過保持得相當乾淨。

養牛人家

建議來到綠盈牧場可以先到餐廳養牛人家入座點餐，點好餐點之後再到外面的設施遊玩，

木造的餐廳相當舒適乾淨，搭配正面的落地窗讓採光非常明亮，也可以看到戶外整個遊戲場。

綠盈牧場產品

在櫃檯前方有販售綠盈牧場自製的產品，櫃台也有販售店家自製鮮乳、優格、奶酪等等，

用餐結束後，都可以直接買回家，尤其個人超愛他們家的鮮奶，香醇濃郁好喝，大家小孩都好愛！

而且在用餐的同時，就好多顧客都是專門來買他們家的牛奶跟優格回家，

不管是鮮乳還是優格，都有大小瓶裝的組合，可以依照需求選擇容量，

一姐爸私心建議，直接拿大瓶的就對了，因為實在是營養美味又好喝，當作全家人的早餐、點心都非常適合。

餐廳內可以分成兩大區的用餐位置，第二區屬於狹長形，有種大包廂的感覺，蠻適合家族或朋友一同聚餐。

餐廳內有提供飲用水以及調味料，都可以自行取用。

在餐廳裡還有一個獨立的貓咪小屋，是老闆收留了附近的貓小孩，結紮之後就住在農場裡，真的是超有愛。

菜單

餐廳目前有提供大盤子系列、主餐套餐（義大利麵、燉飯）、手工披薩、招牌吐司、炸物、以及以及鮮乳、咖啡以及優格等飲品。

不管是早午餐、午餐，還是來份下午茶都很可以。

餐廳的餐點都是現點現做，趁著餐點還在製作的時間，就可以帶小孩來戶外遊樂設施好好放電一下啦。

玩完一輪後，餐點也都上齊了，趕快來跟大家分享一下超美味的餐點。

套餐麵包與每日例湯

套餐搭配的是店家手工自製的佛卡夏麵包，口感吃起來鬆軟鹹香，簡單的香料提味，單吃就好美味。

當天的主廚例湯是「海鮮濃湯」，滿滿的海鮮配料搭配香甜濃郁的濃湯，暖胃又開胃，沾裹著佛卡夏一起享用別有一番風味。

青醬海鮮義大利麵

一上桌真的是被店家澎湃的海鮮驚豔，白蝦、魷魚圈、扇貝，還有碩大的干貝，真的非常真材實料，每一種海鮮配料都相當新鮮彈牙香甜好吃，

店家自製的青醬沾裹著義大利麵一起享用，口感鹹香濃郁美味。

大盤子系列：迷迭香雞腿排拼盤

大盤子上擺滿了生菜沙拉、麵包、美式脆薯以及迷迭香雞腿排，整體份量相當澎湃，

醃製過後的雞腿軟嫩多汁，搭配迷迭香草的清新，口感吃起來相當加分。

生菜沙拉新鮮翠綠，還有搭配各式水果以及水煮蛋，再淋上胡麻醬汁營養滿分。

現烤的鮮奶吐司，微焦的口感酥脆可口，

搭配店家自製的蔓越莓乳酪果醬，香甜微酸又帶有奶香的口感，真的是太好吃了。

哈魯米披薩

綠盈牧場養牛人家的招牌餐點：哈魯米披薩，

手工製作的餅皮Ｑ彈有嚼勁，帶點微焦的口感，吃起來更加酥脆。

其中最讓人驚艷的就是店家自製的哈嚕米，必須使用10公斤以上的鮮乳才能製作出一公斤的哈嚕米起司，做工相當費時耗工相當珍貴。

厚切的哈嚕米起司吃起來鬆軟帶點Ｑ感，一口咬下奶香相當濃郁，

披薩當中放入大量蔬菜增加口感，還放入了新鮮蘋果在哈嚕米起司下方吃起來清爽解膩。

優格

店家使用自家綠盈鮮奶製作的優格，搭配自製的百香果醬，牛奶風味十足，微酸甜的口感，天然又健康。

奶酪

使用自家經營的鮮奶製作的奶酪，奶香濃郁好吃，真的是相當真材實料的好吃啊。

左：招牌鮮奶茶，右：綠盈純鮮乳

來到綠盈牧場怎麼可以錯過他們自家的鮮奶呢！

純鮮奶喝起來香甜濃郁，不管大人小孩都很愛，或者搭配店家嚴選的紅茶後變身成鮮奶茶，完全不用加糖就很好喝。

像是使用珍貴初乳製作的沐浴乳以及手工皂都非常好用，洗完相當保濕不乾澀，

吃飽飯後，立馬點了在嘉義也非常知名的「三隻小兔」冰淇淋，

他們家的鮮奶原料就是使用綠盈牧場的鮮奶，難怪吃起來如此香甜濃郁好吃。

這次帶孩子來嘉義旅行，順勢來綠盈牧場用餐，整體用餐的品質真的是讓人相當滿意，

不管是到嘉義的阿里山、逐鹿莊園還是最近很夯的佐登尼絲、KHOTY絨毛玩偶觀光工廠，都可以安排來綠盈牧場用餐，不管早午餐、午餐還是下午茶都很可以，

不僅有免費的停車場，就連門票都不用錢，真的是太佛心了，

園區內有各種親子友善遊樂設施，現在可以體驗餵小牛喝ㄋㄟㄋㄟ的活動，還可以折抵餐點費用，

綠盈牧場全新推出的「養牛人家」餐廳品牌，使用自家鮮乳製作出各種美味料理，每一種都好好吃，

綠盈牧場除了「牧場本舖」總店以外，在嘉義市也開設「養牛人家」垂楊店，在市區就可以吃到最新鮮美味的鮮乳料理，真得是太幸福了，

綠盈牧場的養牛人家，絕對是來嘉義旅遊必來的親子餐廳啊！