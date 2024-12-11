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{嘉義美食}嘉義免費親子景點推薦：綠盈牧場養牛人家總店，免費停車、免門票，體驗餵小牛ㄋㄟ ㄋㄟ 還能折餐點費用，超推大盤子系列還有自產鮮奶產品

別讓一姐不開心 嘉義景點 嘉義餐廳 嘉義親子餐廳 more
2024-12-11 22:23:00 文字：別讓一姐不開心
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別讓一姐不開心

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{嘉義美食}嘉義免費親子景點推薦：綠盈牧場養牛人家總店，免費

{嘉義美食}嘉義免費親子景點推薦：綠盈牧場養牛人家總店，免費停車、免門票，體驗餵小牛ㄋㄟ ㄋㄟ 還能折餐點費用，超推大盤子系列還有自產鮮奶產品

每次來嘉義必訪的「綠盈牧場」，這次帶孩子來走走，發現已經轉型推出全新品牌「養牛人家-牧場本舖」，

升級後的「綠盈牧場」環境更加舒適，園區更提供了多樣的親子遊樂設施供親子同樂，

「養牛人家-牧場本舖」提供了大餐盤、義大利麵、披薩以及各式小點，以及各項的自產鮮乳飲品，

其中店家還選用了自家的乳製品研發出許多創意，像是超有特色的「哈魯米披薩」絕對是來店必點的招牌美食，

現在「綠盈牧場」還推出了餵小牛ㄋㄟ ㄋㄟ 體驗，部分費用還可以折抵餐點，絕對是來嘉義必規劃的景點啊！

{嘉義美食}綠盈農場養牛人家

綠盈牧場-養牛人家總店

地址：嘉義縣中埔鄉鹽館村4鄰2-11號

電話：05-2537013

營業時間：9:00~17:00，週三公休

粉專https://www.facebook.com/MILKDAILY.CHIAYI

IG：greening.ranchmilkdaily.chiayi

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綠盈牧場已經在嘉義經營30多年，是大家到嘉義必來的親子景點之一，

在疫情過後，綠盈牧場從2023年開始重新整合資源，轉型成以提供餐飲服務為主的「養牛人家-牧場本舖」，

園區裡提供了各項遊樂設施、植栽提庭院可以欣賞外，現在還有推出了餵小牛喝ㄋㄟㄋㄟ的體驗活動，非常適合親子共遊

或者來嘉義各個景點遊玩之後，來綠盈牧場休息用餐，都很可以。

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免費停車場

在綠盈牧場對面就有農場自家超大的免費停車場，過一個馬路就可以抵達綠盈牧場。

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園區內完全免門票超級佛心，園區種滿綠色植栽綠意盎然，動線也規劃的相當不錯。

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餵小牛體驗活動

現在店家還推出「餵小牛體驗的活動」，每日都是限量限時提供，

只要150元，就可以體驗餵小牛、鮮奶一瓶，繪圖卡片，還可以到餐廳折抵50元，真的是超級划算。

如果想要體驗的話，記得先來體驗餵小牛之後再去點餐折抵喔！

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沿著指標就可以到達餐廳的後方，牛寶寶的環境相當乾淨舒適，也都非常健康活力十足。

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健康的牛寶寶們，看到我們拿著ㄋㄟㄋㄟ靠近，馬上就湊上來想喝ㄋㄟ  ㄋㄟ 超級可愛。

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戶外親子遊樂區

園區的一側佈置了許多親子遊樂設施，像是溜滑梯組、撈魚樂，以及小孩最愛的沙坑。

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園區內還有規劃一區跳跳馬區，很適合給小朋友瘋狂放電。

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在遊樂設施的圍牆邊，則是種植著大大小小的植栽，還有超巨大的鹿角蕨

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一旁還有超多可愛的多肉植物，店家根本就是綠手指來著。

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農場裡的廁所也超級可愛，是一棟紅色的小屋，雖然是在戶外，不過保持得相當乾淨。

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養牛人家

建議來到綠盈牧場可以先到餐廳養牛人家入座點餐，點好餐點之後再到外面的設施遊玩，

木造的餐廳相當舒適乾淨，搭配正面的落地窗讓採光非常明亮，也可以看到戶外整個遊戲場。

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綠盈牧場產品

在櫃檯前方有販售綠盈牧場自製的產品，櫃台也有販售店家自製鮮乳、優格、奶酪等等，

用餐結束後，都可以直接買回家，尤其個人超愛他們家的鮮奶，香醇濃郁好喝，大家小孩都好愛！

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而且在用餐的同時，就好多顧客都是專門來買他們家的牛奶跟優格回家，

不管是鮮乳還是優格，都有大小瓶裝的組合，可以依照需求選擇容量，

一姐爸私心建議，直接拿大瓶的就對了，因為實在是營養美味又好喝，當作全家人的早餐、點心都非常適合。

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餐廳內可以分成兩大區的用餐位置，第二區屬於狹長形，有種大包廂的感覺，蠻適合家族或朋友一同聚餐。

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餐廳內有提供飲用水以及調味料，都可以自行取用。

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在餐廳裡還有一個獨立的貓咪小屋，是老闆收留了附近的貓小孩，結紮之後就住在農場裡，真的是超有愛。

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菜單

餐廳目前有提供大盤子系列、主餐套餐（義大利麵、燉飯）、手工披薩、招牌吐司、炸物、以及以及鮮乳、咖啡以及優格等飲品。

不管是早午餐、午餐，還是來份下午茶都很可以。

餐廳的餐點都是現點現做，趁著餐點還在製作的時間，就可以帶小孩來戶外遊樂設施好好放電一下啦。

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玩完一輪後，餐點也都上齊了，趕快來跟大家分享一下超美味的餐點。

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套餐麵包與每日例湯

套餐搭配的是店家手工自製的佛卡夏麵包，口感吃起來鬆軟鹹香，簡單的香料提味，單吃就好美味。

當天的主廚例湯是「海鮮濃湯」，滿滿的海鮮配料搭配香甜濃郁的濃湯，暖胃又開胃，沾裹著佛卡夏一起享用別有一番風味。

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青醬海鮮義大利麵

一上桌真的是被店家澎湃的海鮮驚豔，白蝦、魷魚圈、扇貝，還有碩大的干貝，真的非常真材實料，每一種海鮮配料都相當新鮮彈牙香甜好吃，

店家自製的青醬沾裹著義大利麵一起享用，口感鹹香濃郁美味。

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大盤子系列：迷迭香雞腿排拼盤

大盤子上擺滿了生菜沙拉、麵包、美式脆薯以及迷迭香雞腿排，整體份量相當澎湃，

醃製過後的雞腿軟嫩多汁，搭配迷迭香草的清新，口感吃起來相當加分。

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生菜沙拉新鮮翠綠，還有搭配各式水果以及水煮蛋，再淋上胡麻醬汁營養滿分。

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現烤的鮮奶吐司，微焦的口感酥脆可口，

搭配店家自製的蔓越莓乳酪果醬，香甜微酸又帶有奶香的口感，真的是太好吃了。

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哈魯米披薩

綠盈牧場養牛人家的招牌餐點：哈魯米披薩，

手工製作的餅皮Ｑ彈有嚼勁，帶點微焦的口感，吃起來更加酥脆。

其中最讓人驚艷的就是店家自製的哈嚕米，必須使用10公斤以上的鮮乳才能製作出一公斤的哈嚕米起司，做工相當費時耗工相當珍貴。

{嘉義美食}綠盈農場養牛人家

厚切的哈嚕米起司吃起來鬆軟帶點Ｑ感，一口咬下奶香相當濃郁，

披薩當中放入大量蔬菜增加口感，還放入了新鮮蘋果在哈嚕米起司下方吃起來清爽解膩。

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優格

店家使用自家綠盈鮮奶製作的優格，搭配自製的百香果醬，牛奶風味十足，微酸甜的口感，天然又健康。

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奶酪

使用自家經營的鮮奶製作的奶酪，奶香濃郁好吃，真的是相當真材實料的好吃啊。

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左：招牌鮮奶茶，右：綠盈純鮮乳

來到綠盈牧場怎麼可以錯過他們自家的鮮奶呢！

純鮮奶喝起來香甜濃郁，不管大人小孩都很愛，或者搭配店家嚴選的紅茶後變身成鮮奶茶，完全不用加糖就很好喝。

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像是使用珍貴初乳製作的沐浴乳以及手工皂都非常好用，洗完相當保濕不乾澀，

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吃飽飯後，立馬點了在嘉義也非常知名的「三隻小兔」冰淇淋，

他們家的鮮奶原料就是使用綠盈牧場的鮮奶，難怪吃起來如此香甜濃郁好吃。

{嘉義美食}綠盈農場養牛人家

這次帶孩子來嘉義旅行，順勢來綠盈牧場用餐，整體用餐的品質真的是讓人相當滿意，

不管是到嘉義的阿里山、逐鹿莊園還是最近很夯的佐登尼絲、KHOTY絨毛玩偶觀光工廠，都可以安排來綠盈牧場用餐，不管早午餐、午餐還是下午茶都很可以，

不僅有免費的停車場，就連門票都不用錢，真的是太佛心了，

園區內有各種親子友善遊樂設施，現在可以體驗餵小牛喝ㄋㄟㄋㄟ的活動，還可以折抵餐點費用，

綠盈牧場全新推出的「養牛人家」餐廳品牌，使用自家鮮乳製作出各種美味料理，每一種都好好吃，

綠盈牧場除了「牧場本舖」總店以外，在嘉義市也開設「養牛人家」垂楊店，在市區就可以吃到最新鮮美味的鮮乳料理，真得是太幸福了，

綠盈牧場的養牛人家，絕對是來嘉義旅遊必來的親子餐廳啊！

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創作者 一姐爸 的頭像
一姐爸

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