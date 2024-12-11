桃園火鍋吃到飽_山崎昆布鍋物藝文店─桃園生日餐廳，260元實現蔬菜自由！數十樣當季時蔬、熱門火鍋食材、飲料吧、冰品呷尬霸，CP值刷滿的肉肉大平台、極鱻海產，涮肉開嗑_附2024新菜單，桃園藝文特區美食餐廳
目錄索引
1. 關於山崎昆布鍋物藝文店
3.1 山崎昆布鍋物藝文店_接待區
3.2 山崎昆布鍋物藝文店_用餐空間
3.4 山崎昆布鍋物藝文店_飲料吧、冰品
3.5 山崎昆布鍋物藝文店_醬料區
4.1 火鍋湯底
√ 四川麻辣湯底
√ 燒酒雞肉鍋
4.2 主餐
√ 海鮮總匯
√ Prime無骨牛小排
√ 群牛奔馳11盎司
√ 三隻小豬11盎司
5. 消費資訊
5.1 山崎昆布鍋物藝文店2024新菜單
5.2 2024優惠資訊
6. 桃園火鍋吃到飽相關資訊
6.1 品牌資訊
「桃園火鍋吃到飽_桃園生日餐廳」
「桃園藝文特區美食餐廳」
山崎昆布鍋物藝文店在哪裡
山崎昆布鍋物藝文店位於桃園市桃園區南平路400號，近桃園中正藝文特區、桃園藝文廣場，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。
山崎昆布鍋物藝文店餐點特色
「平日超值午餐260元，自助吧放題」
「平日中午吃到飽方案，最低468元」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_南平中正路口站，走路2分鐘。
機車：附近機車停車格_南平路。
汽車：附近汽車停車格_南平路；俥亭停車場_桃園展演中心，走路3分鐘。
南平路中正路交叉口_桃園中正藝文特區附近
南平路中正路交叉口、桃園中正藝文特區、桃園藝文廣場附近、選址於桃園市南平路的山崎昆布鍋物藝文店，周邊有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位。
火鍋吃到飽餐廳門口
桃園出差日，晚餐時間到已回訪數次的山崎昆布鍋物藝文店，跟姊妹們吃飯、聚聚。
接待區
走進山崎昆布鍋物藝文店，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。
付款方式
在山崎昆布鍋物藝文店消費，可使用：現金、信用卡付款。
收費標準
共鍋收費，可享用蔬食自助吧，不可抵單點
ο 100公分以下孩童，免費
ο 100~140公分孩童，酌收100元
ο 141公分以上孩童，酌收198元
近期優惠活動
消費滿800元打卡或Google評論即可參加「我不高我驕傲」優惠活動。
身高低於175公分少一公分可以換一片小肥牛(上限25片)或蛤蜊一顆(上限25顆)。
用餐空間
在裝潢簡約、溫馨的日系風格空間裡，規劃2人桌、4人桌，另有一間獨立的8人聚餐包廂。
火鍋食材自助吧
引進專屬訂製冰櫃，將多達20種以上的蔬菜、火鍋食材放置於開放式櫃體中，以冰櫃優異的保冷功能，維持蔬菜、火鍋食材的新鮮、口感。
菜盤
用來盛裝自助吧火鍋食材的菜盤清洗得很乾淨，注重細節始終如一，加分~
時令蔬果
以當季盛產的蔬菜為主，蔬菜的部分有：高麗菜、金針菇、牛番茄、絲瓜、青江菜、黑木耳、大陸妹、白蘿蔔、紫洋蔥、紅黃甜椒、大白菜、大黃瓜、紅蘿蔔等。
人氣火鍋食材
手工蛋餃超好吃，必拿！
人氣火鍋食材，有：魚餃、燕餃、小貢丸、芋頭、米血、手工蛋餃、南瓜、黑輪、蒟蒻條、玉米等。
火鍋副食
豆皮、冬粉、蒸煮麵、王子麵。
現沖茶飲
兩款天仁茗茶茶包。
咖啡機_UCC咖啡豆
美粒果冰沙機
冰鎮果汁機
氣泡類飲料機
明治冰淇淋
自助醬料區
自助醬料區備有10幾款的調味料可按照個人口味喜好自行調配。
山崎醬料秘笈
牆面上也有山崎醬料秘笈可以參考。
特製手炒辣椒醬
壽喜燒
盛一碗白飯 → 蓋上香噴噴的壽喜燒，擄獲飯控的心。
黃金料理時間
食材優質，成就美味的料理時間也是很重要的環節！
沙漏
可以拿沙漏計時，享受每種海鮮食材的最佳口感、好滋味。
自助加湯
需要加湯的時候可以自行到火鍋湯壺區拿取相對應的湯底加湯，加完後放回原位即可。
這餐點了：
√ 四川麻辣湯底
√ 燒酒雞肉鍋
√ 海鮮總匯
√ Prime無骨牛小排
√ 群牛奔馳11盎司
√ 三隻小豬11盎司
山崎昆布鍋物嚴選時蔬：高麗菜、青江菜、大白菜、金針菇，放入燒酒雞肉鍋中煮熟，可以吃到吸附醇厚雞湯香氣、再升一級的蔬菜自然甜。
■ 火鍋湯底
√ 四川麻辣湯底 +60元
使用多種中藥材、食材熬煮數小時，堆疊層次豐富的麻辣香氣，呈現香辣帶勁的川味麻辣湯底，用來涮煮豬肉片、牛肉片，都有搭~
√ 燒酒雞肉鍋 350元
2024新菜單上架的湯底，冷冷冬天的晚餐時間，有一鍋帶有淡淡酒香、暖心、暖胃、湯頭香氣醇厚的燒酒雞肉鍋可以吃，幸福感已刷滿~
燒酒雞肉鍋中，加入已切塊的大份量無骨雞腿肉，光是喝點湯、吃完鍋裡的軟嫩雞肉已有5~6分飽，雞肉是沒有雞腥味的，好吃。
■ 主餐
√ 海鮮總匯 380元
海鮮控很推的平價海鮮拼盤─海鮮總匯。
嚴選6種優質海產組成的海鮮拼盤，有：刷滿存在感的大鮮蚵、厚切鯛魚片、軟絲、草蝦、干貝、蛤蜊。
差不多50元硬幣大小的鮮蚵，口感軟綿、吃得到新鮮蚵仔的自然鮮。
口感紮實、有彈性的鯛魚片，自帶甘甜與滿滿鮮味。
口感極佳的軟絲，以火鍋湯底汆燙煮熟後，可以吃到鎖在滑嫩肉質裡的鮮甜。
√ Prime無骨牛小排 720元
自帶高顏值大理石油花紋路的薄切Prime無骨牛小排，放入川味麻辣湯底中涮煮5~7分熟，享受最佳的軟嫩口感與在嘴裡散開的牛鮮味。
√ 群牛奔馳11盎司 480元
由右至左依序是：小肥牛、板腱牛、霜降牛。
板腱牛
霜降牛
√ 三隻小豬11盎司 460元
現點現切的原塊梅花豬、雪花豬、松阪豬，總共11盎司。
松阪豬
雪花豬
梅花豬
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2024/11/29(五)
√ 付款方式：現金、信用卡。
√ 用餐酌收10%清潔費
√ 共鍋收費，可享用蔬食自助吧，不可抵單點
ο 100公分以下孩童，免費
ο 100~140公分孩童，酌收100元
ο 141公分以上孩童，酌收198元
桃園火鍋吃到飽_山崎昆布鍋物藝文店菜單，來源：山崎昆布鍋物藝文店FB粉絲頁，2024/12/10
桃園火鍋吃到飽_山崎昆布鍋物藝文店菜單，來源：山崎昆布鍋物藝文店FB粉絲頁，2024/12/10
■ 2024優惠資訊
√ 打卡 + Google評論，當月壽星本人85折；四人同行壽星本人5折
√ 我不高我驕傲，消費滿800元打卡或Google評論即可參加
身高低於175公分少一公分可以換一片小肥牛(上限25片)或蛤蜊一顆(上限25顆)。
山崎昆布鍋物藝文店
熱門搜尋：桃園火鍋吃到飽、桃園生日餐廳、桃園藝文特區美食餐廳
設施：兒童座椅、洗手間
⏰ 營業時間
每天11：30~22：30
📍 地址：桃園市桃園區南平路400號
📞 電話：03 326 0555
■ 品牌資訊