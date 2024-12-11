說到地瓜點心，不少人都會提及雲林虎尾的 虎珍堂地瓜糕點專賣，這是一家主打地瓜糕餅點心的日式古宅甜點店。人氣招牌憨吉乳酪蛋糕口感綿密，連不嗜甜的長輩都愛不釋手，更有一系列以地瓜製成的點心，是雲林排隊伴手禮名店。原名虎屋的虎珍堂本舖 僅提供外帶服務，鑒於很多客人想立刻坐下來享用，因此又在不遠處加開 虎珍堂菓寮店，不只提供內用還獨創散步點心 虎月燒 ，三種口味的乳酪搭配滿滿夾餡，瞬間席捲各大社群平台。

虎珍堂本舖地點環境

虎珍堂本舖位在雲林虎尾自強街和北平路交叉口，附近路大寬敞好停車，對於開車來買伴手禮的遊客相當友善。

甚至提供一個拍照打卡的空間，日式榻榻米配上大面半落地的木窗，人往窗前隨便一坐都好看。

虎珍堂伴手禮產品

不愧是台灣唯一地瓜糕點專賣店，虎珍堂各式地瓜伴手禮整齊排列在展示櫃上。

一踏進店裡，店員就熱情遞上乳酪蛋糕和茶飲讓我們試吃。品嘗完香濃的地瓜乳酪蛋糕再來一口好茶，是駐足小憩的良伴。

虎珍堂菓寮店地點環境

虎珍堂菓寮店位在中山路上，距離本舖不會太遠，附近有規劃停車格，但如果是假日前往還是需要稍微找一下車位。光從外觀就能感受到菓寮店建築本體的濃濃歷史感，在虎尾長存超過50年的老建築，重新整理過後迎來新生，變成年輕人到訪雲林虎尾必前往的老宅甜點店。

垂落的日式布簾結合微斑駁的牆面以及木造元素，讓每個角落都好拍。

走過路過別錯過，虎月燒開賣啦~ 別忘了敲響銅鑼告知服務員你要點餐。

虎月燒價格

附上虎月燒的菜單給大家參考，這個門口沒有，要走進店內才看得到喔。虎月燒一共有三種口味，地瓜、抹茶和紫薯乳酪分別搭配不同夾餡，菜單上都有詳細介紹。

包裝想要更吸睛，還有手編提籃可以加購，最多一次可以放入6個虎月燒。

現點現做的虎月燒有點像是銅鑼燒，配上飽滿夾餡和一整條乳酪，大口咬下特別有料。

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