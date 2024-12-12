時間過得好快，一轉眼又快過年啦！最近大家都在尋找春節禮盒，推薦你們一間我自己也很喜歡的灌餡蛋捲，說到青鳥旅行～台中朋友應該不陌生吧！每逢節慶，身邊親友就經常收到青鳥旅行的蛋捲禮盒，伴手禮市場獨有的藝術禮盒，讓人一眼就能認出，2025新年推出的【春舞金燦 春節限定禮盒】，兼具了質感與美味，可以讓收到禮盒的朋友感受到滿滿祝福！

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青鳥旅行的蛋捲是厚蛋捲配上滿滿內餡，蛋捲皮雖然厚實卻又層層酥鬆，加上鹹甜交織或是層次豐富的內餡，每次一收到就會迅速清空

精緻的藝術包裝搭配新春蛇年主題，春節禮盒的質感就像藝術品，吃完會想收藏，提早訂購還能享有早鳥優惠！

禮盒設計特別以舞動的春結來象徵充滿力量的靈蛇舞動，讓收到禮盒的朋友都能覺得應景又心意十足

青鳥旅行春節禮盒｜早鳥優惠

越接近春節越是店家忙碌的時候，趁早訂購還能享有額外的早鳥優惠

青鳥旅行春節禮盒｜春舞金燦 真巧蛋捲禮盒

跟我一樣喜歡喝茶又喜歡巧克力的朋友，直接選真巧蛋捲禮盒就對了，把兩種元素結合在一起根本是我的最愛！精緻鐵盒裡收錄了4款經典必嚐口味，收到這個我會很開心

真巧蛋捲禮盒是16入綜合口味，不僅能一次品嚐四種不同的巧克力風味，其中還包括新上市的咖啡歐蕾蛋捲喔！

他們家的蛋捲不僅會在內餡做變化，就連蛋捲本身也都有各自風味！苦甜適中的巧克力搭配濃郁茶香，多吃幾根也不覺得膩口

每支蛋捲都有獨立包裝，想吃多少拆多少，不用擔心一開盒就要立馬吃完，平常想隨身攜帶也很方便

還會不定時推出期間限定新口味，禮盒中的咖啡歐蕾蛋捲就是11月剛上市的新口味，包裝一打開就能聞到濃郁的咖啡香氣

酥香的咖啡餅皮包覆哥倫比亞中深焙咖啡內餡，還能吃到咖啡碎粒那種，層次細膩豐富，就像喝了杯醇郁的咖啡歐蕾，我覺得咖啡控會喜歡耶！

即便裡面沒包餡，它已經是很好吃的咖啡蛋捲，但香醇內餡真的更加分！

抹茶真巧選用日本靜岡抹茶，餅皮帶有柔順的茶香

內餡的抹茶巧克力入口微苦、尾韻甘甜

使用重火烘焙的台灣鐵觀音，深沉茶香做成巧克力味道很特別

醇黑真巧採用比利時黑巧克力製作，入口有著厚實的巧克力味

濃郁的苦甜感，是大人會喜歡的味道

我自己很愛他們家的真巧系列！蛋捲內側裹了厚實巧克力，感覺是很高級的巧克力，帶有茶香濃厚感又不死甜，還可以微波加熱體驗邪惡的流心口感

青鳥旅行春節禮盒｜春舞金燦 經典蛋捲禮盒

喜歡傳統經典風味的，就選經典蛋捲禮盒，這款紙盒包裝一樣滿滿心意

12入綜合口味，包含4款雋永的鹹甜風味，內餡滿到沒有一點縫隙

肉鬆蛋捲是青鳥旅行推出的第一個口味，也是最經典的味道！滿餡的黃金豬肉鬆，一口咬下超香酥，搭配微甜奶香蛋捲，鹹中帶甜百吃不膩

海苔肉鬆除了在蛋捲裡面添加日本青海苔粉，就連內餡都是海苔肉鬆，多了海苔香氣連小朋友都很喜歡

芝麻沙沙和花生粒粒也是傳統必吃的甜口味，濃濃花生醬中還能咬到香脆顆粒，而且是那種鹹甜鹹甜的花生醬，吃起來不膩口

另一款在芝麻蛋捲內填入滿滿黑芝麻醬，味道相當濃郁，入口滿嘴香氣又不死甜

吃過青鳥旅行的蛋捲，真的能感受到他們在研發每種口味的用心，吃完一根會想再吃第二根那種，包裝也相當討喜，難怪是很多人的送禮首選，我超喜歡的蛋捲禮盒推薦給你們～

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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青鳥旅行 台中國美概念店

▋地址 : 台中市西區五權西路一段77號

▋電話 : (04) 2378-6226

▋營業時間 : 週一~週日 11:00~20:00 (蛋捲霜淇淋販售至19:00)

▋官網 : 青鳥旅行蛋捲

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