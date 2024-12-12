這次跟我來試試暖陽般的義大利麵看許多網紅推薦永晝手工義大利麵所以我也就來了。

是一家讓人一踏入就覺得舒心的小店，牆角的小綠植更添一份自然氣息。

我選了靠窗的位置坐下，陽光透過玻璃輕輕灑下，頓時覺得這裡的氛圍像極了一幅靜謐又溫暖的畫，這裡沒有華麗的裝潢，但有一種讓人安心的平靜，加上店員親切且細心的服務，讓整個用餐過程猶如陽光一般溫暖。

這裡內用掃碼點餐也可以用機器外帶點餐都算方便的。

我的驚喜開始上餐囉！

馬車南瓜濃湯絕對是這餐的亮點之一。湯色鮮亮誘人，入口即是濃郁的南瓜香氣，細膩滑順的口感中帶著天然的甘甜，

讓人感受到南瓜原始的清甜與綿密。搭配窗邊的陽光，這碗湯不僅溫暖了胃，更撫慰了整顆心靈，忍不住想再來一碗。

接下來的肉醬千層麵是主廚的拿手之作。每一層麵皮都吸飽了濃郁的肉醬，搭配上滿滿的起司，烤至表面微焦的金黃色，光是賣相就讓人食指大動。

滋味濃郁但口感偏硬，可能是麵皮厚度的關係，少了些理想中的滑順感不過每層麵皮之間吸滿了肉醬，濃濃的香氣確實誘人，但咀嚼起來稍顯過於紮實。

如果麵皮再稍微薄一些，或許能更好地融合肉醬與起司的豐富層次。不過，肉醬的分量非常充足，濃厚的味道仍然令人滿意，是一道喜歡重口味的朋友可以嘗試的選擇。

海的味道清炒蛤蠣則展現了另一種風味大顆飽滿的蛤蠣很鮮。

蛤蠣的鮮甜味被完美釋放，每一口都像是聽見了海浪的聲音，無比愜意。

雖然蛤蜊表現出色，但麵條的口感個人感覺稍微欠佳，與我的偏好可能不太契合，因此這道菜最後沒能吃太多。不過對於喜歡清淡風味和海鮮鮮味的人來說是還行的。

因為小插曲店家很熱情的招待我最壓軸登場的提拉米蘇很可愛的擺盤造型。

輕盈的奶霜搭配微苦的可可粉，甜度拿捏得恰到好處，絕不讓人覺得負擔。也不會過於濕潤的蛋糕層口感柔軟，輕輕咬下就能感受到奶香與咖啡香的雙重襲擊。

坐在窗邊的我，享受著這份甜點，彷彿時間都慢了下來，每一口都是一場甜蜜的邂逅。

我的心得無論是餐點的用心程度還是整體的氛圍，永晝手工義大利麵都讓人感受到滿滿的熱情親切與幸福我會再來試試其它餐點。

🙋‍♀️店家資訊：

🙋‍♀️永晝手工義大利麵

📍 新竹市東區光復路一段525巷65號

⏰ 11:30–20:30

📅 周一周二公休

☎️0906 457 718