超爆料又健康養生的「老麵酵匠包子饅頭」，在新竹市埔頂路開分店囉

在園區工作或住附近的朋友下班後就可以來買，不用跑到竹北唷！

老闆在饅頭的製作有著他的堅持，使用優格培養出來的天然酵母，再用天然酵母培養老麵。

透過天然酵母菌與乳酸菌將老麵12小時長時間發酵將澱粉分解，最後使用50%老麵法製作包子饅頭，聽起來就覺得很搞剛的堅持

快跟著小米一起去看看吧！

週年慶活動：

歡慶老麵酵匠滿6週年，12/11(三)-12/13(五)買六包可指定一包免費！(只需付5包的錢)

限定優惠分店： 竹北創始店、竹北旗艦店、新竹慈雲店。

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👉老麵酵匠包子饅頭-新竹慈雲店位置及停車方式

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老麵酵匠包子饅頭-新竹慈雲店位於埔頂路上，靠近好市多。

附近不太好停車，建議騎車前往。

👉老麵酵匠包子饅頭-新竹慈雲店環境介紹

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店內有冷氣涼涼的很舒服，可以舒適地慢慢選購

陳列在架上都是當日新鮮製作的包子饅頭，大概中午過後前來選擇性會比較多

不過提醒大家晚上太晚來一樣會被拿光光 XD

冰櫃裡是老闆前一天做好的包子饅頭，供早上來的客人選購。

冷凍保存可以拿來送禮、也可以帶回家冰起來慢慢吃~

※週日週一師傅休假僅販售冷凍商品

老闆每天現包現蒸包子饅頭，使用用優格培養出來的天然酵母再製成老麵，只使用50%的澱粉，讓客人食用後腸胃少了一些負擔

老闆用料實在又大方，嚴選上等堅果、果乾、黑糖等食材，製作健康養生的包子饅頭

包好後送入發酵後再送進大蒸爐炊蒸

大概中午前來就可以吃得到現蒸好熱騰騰的包子饅頭，可以直接享用不用再加熱喔

每一顆都料多實在

👉老麵酵匠包子饅頭-新竹慈雲店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

店家主打健康養生的口味，像是柴窯桂圓饅頭、芋頭捲、雜糧堅果捲等，還有蔓越莓乳酪捲、金沙包等年輕人會愛的新潮口味

沒有餡料的有老麵白饅頭、寶山黑糖小饅頭、三色小饅頭，就看個人喜好啦！

宅配單~

一袋有3入裝，放在貨架上是當天新鮮出爐的，可以直接食用不用再加熱喔。

提醒買冷凍的回家、或是從冷凍庫拿下來後，可以用電鍋炊蒸加熱，熱熱吃口感最棒了！

👉老麵酵匠包子饅頭-新竹慈雲店用餐心得分享

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來開動吧！

老麵酵匠的包子饅頭小米已經吃了很多年，每次來都會帶一堆回家放冷凍，想吃就可以拿下來蒸熱吃超方便的

每一顆都很真材實料，不用去爆料公社就吃得到爆料包子 XD

喜歡多料饅頭的話，首推雜糧堅果捲雜、蔓越莓乳酪捲和芋頭捲，這三種都是熱門口味

身為芋頭控的小米最愛芋頭捲(102元/3入裝)，老闆使用的是芋頭絲、不是芋泥喔

撕開可以看到滿滿芋頭絲，吃得到新鮮芋頭顆粒感，帶有自然甜香，沒有多餘的加工味

麵糰使用老麵種加入新粉跟水來製作，剛蒸好熱熱地吃有軟綿帶嚼勁的口感，很適合長輩們食用~

冷掉的話會帶有紮實的口感，喜歡不同口感的朋友可以嚐看看！

愛吃堅果的朋友，大推雜糧堅果捲(120元/3入裝)，有黑白芝麻、枸杞、葡萄乾、核桃、南瓜子等堅果

每一口都能吃到堅果及葡萄乾，搭配外皮嚼勁帶點扎實的口感，邊咀嚼還有黑糖的甜香，讓人一口接一口吃不停~

配上一杯茶就能享用健康又有飽足感的早餐

難怪多年來一直有粉絲跟老闆反映，希望不想跑太遠就能買到包子饅頭

鹹口味的饅頭有蔥捲(96元/3入裝)，光看蔥花鮮綠的色澤就知道很新鮮

每一口都能吃到蔥的鹹香，但不會太重口味，喜歡鹹口味的朋友可以選這一味喔。

可愛圓滾滾的包子，別看外表很樸素，每一顆內餡都很爆料

優格乳酪包(102元/3入裝)是起司控必買的，內餡使用兩種起司，有起司片和優格乳酪丁，一次可以享用兩種不同口感的鹹香起司

包子皮口感偏軟，適合喜歡軟一點口感的朋友。

撕開牽絲的畫面真的超犯規！這個是小米很喜歡的口味，必推！

金莎包(108元/3入裝)也是小米很喜歡的口味，內餡有滿滿的鹹蛋黃和甜甜的流沙，鹹鹹甜甜的一點也不膩

芝麻控一定不能錯過芝麻包(102元/3入裝)。

內餡有滿滿黑芝麻，濃郁的甜香和沙沙的口感，屬於偏甜的口味

柴窯桂圓饅頭(102元/3入裝)使用寶山黑糖、台南東山柴窯煙燻桂圓

扎實帶嚼勁的口感，有麵香、黑糖及桂圓的香，健康又美味~

有褶子的就是他們的鮮蔥黑豚包(108元/3入裝)，雖然不是店家的主打，不過想吃肉包的朋友可以買來嚐嚐

內餡使用新竹在地黑豬肉、鮮蔥和高麗菜，肉餡挺有口感的，口味比較一般、也不是多汁的口感，不過內餡一樣很爆料喔！

小饅頭很適合給小朋友當早餐，有寶山黑糖小饅頭(70元/12入)、三色小饅頭(80元/12入)

以前店家販售過的烤地瓜捲饅頭大家還記得嗎？

後來老闆發現大家更喜歡直接吃地瓜，所以現在直接整袋賣烤地瓜(80元/500g)

一袋大約7-9條，不會一次要吃很大條，而且這袋真的很便宜耶，在超商一條烤地瓜隨便都50、60元。

買回家放冷凍庫，拿下來不用退冰可以當冰心地瓜吃，口感軟綿又有甜香

想要吃熱的朋友也可以自行加熱。

以上是我們的心得分享，老麵酵匠包子饅頭在網路有超強人氣，老闆每天製作超爆料又健康養生的包子饅頭

新竹的朋友可以來新竹慈雲店嚐看看囉！

👉老麵酵匠包子饅頭-新竹慈雲店營業時間地址

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🌟店家資訊：老麵酵匠包子饅頭-新竹慈雲店

🏠地址：新竹市東區埔頂路318號

☎電話：03-6661119

⏰營業時間：週一至週日 11:00-20:00

※週日週一師傅休假僅販售冷凍商品

FB粉絲團： (請點我)

官網：https://www.twlevainbao.com/

IG：https://www.instagram.com/twlevainbao

➡️現金交易/無收取服務費

🌟店家資訊：老麵酵匠包子饅頭-竹北旗艦店

🏠地址：新竹縣竹北市文興路一段175號

☎電話：036682221

⏰營業時間：週二至週六7:00-20:00

週日至週一10:00-19:00

※週日週一師傅休假僅販售冷凍商品

FB粉絲團： (請點我)

官網：https://www.twlevainbao.com/

IG：https://www.instagram.com/twlevainbao

🌟店家資訊：老麵酵匠包子饅頭-竹北創始店

🏠地址：新竹縣竹北市國盛街231號

☎電話：03 656 5636

⏰營業時間：週一至週六09:00–19:00

FB粉絲團： (請點我)

官網：https://www.twlevainbao.com/

IG：https://www.instagram.com/twlevainbao

週年慶活動：

歡慶老麵酵匠滿6週年，12/11(三)-12/13(五)買六包可指定一包免費！(只需付5包的錢)

限定優惠分店： 竹北創始店、竹北旗艦店、新竹慈雲店。

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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