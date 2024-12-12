話說，我可算是非常寵老婆和女兒的，常會載她們到離家20~30公里外，單純只是為了她們想吃所喜愛的銅板美食或小吃。就像是，母女倆頗愛吃廣東腸粉，而這家位在南崁仁愛市場，食材超鮮美，市場價位，現剝鮮蝦、紐澳原塊牛肉片，純米磨製現蒸的在地必吃「正宗廣東腸粉」，可是她們目前吃過的皺皮腸粉中，最愛的一家。上週，母女倆說好一陣子沒吃到這攤了，好想吃！於是，我又開車載著母女子三人，從自家住的新莊出發，跑到南崁只為了吃它~
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▲上方為「正宗廣東腸粉」短影片介紹
圖文介紹則請見下方↓
▲蘆竹南崁仁愛黃昏市場
仁愛市場距離台茂購物中心約800公尺，
緊鄰市場旁的整棟建築，
則是蘆竹國民運動中心。
這市場是以美食小吃攤為主的市場，
有些攤家中午就營業。
而「正宗廣東腸粉」，
就位在市場的第一排。
▲仁愛市場旁是蘆竹國民運動中心
無論是運動完到市場吃美食，
或是吃完美食再去運動，
都不錯。
另，
在運動中心有停車場外，
市場對面也有公一地下停車場，
停車很方便～
▲攤外觀
上面寫著：配料多樣、新鮮美味，薄韌、香滑、好吃~
我只能說所言不假。
▲價目表
選擇有：豬肉蛋腸粉、玉米蛋腸粉、雙雞蛋腸粉、鮮蝦蛋腸粉、牛肉蛋腸粉、雙蝦蛋腸粉、大綜合。
價位很市場價，
也可另外加價增添各項配料。
▲大鐵盤上勺入自製純米米漿與食材
店家自製的純米米漿，
可是強調無化學添加！
▲美味廣東腸粉上桌
腸粉外觀看起來，
澎派豐盛又份量十足，
且香氣迷人～
尤其所使用的大鮮蝦，
讓人看到後眼睛更是為之一亮，
感覺非常鮮美！
▲攤家自製的特製辣椒醬
香氣十足，
無添加化合物的自然風味，
只要一點點，
就相當勁辣過癮，
喜辣者更是不能錯過！
*由於攤家自製的辣椒醬，
深受不少客人的喜愛，
因此也有另推出瓶裝販售。
我也買了幾次，
當買回去後拿來拌麵、炒菜，
或做為川燙與火鍋類...等的沾醬，
也非常適合。
老闆之前跟我強調，
這辣椒醬需冷藏，
取出食用時，
罐內也絕對不能碰水喔，
因為純天然無添加化合物...等，
碰到水容易變質腐壞！
（我是都冷凍，因為每次只用一點點就很辣，冷凍可以保存比較久）
▲腸粉剖面
多年前，阿發在一般坊間大部分看到的，多是外觀光滑有如粄條片捲包餡料的香港腸粉。
近些年才注意到，有以米漿現蒸的皺皮腸粉，也就是廣東腸粉。
我們家喜愛這皺皮腸粉的滋味與口感，且這加了醬色的外觀，不僅看起來美味許多，甚至感覺散發著美味的光芒！
蒸好的腸粉，其外觀白嫩白嫩，口感軟Q軟Q，淋上攤家特製醬汁，口感更是滑順入味，相當好吃。
另這的腸粉，也比一般厚實些，吃起來較有飽足感。
▲牛肉蛋腸粉，肉質極佳口感鮮嫩
老闆對食材非常要求，
連牛肉片，
都是使用的是紐澳原塊牛肉片，
非來路不明組合肉片或碎牛肉，
應該很少有其他市場的廣東腸粉攤，
像他這樣做。
▲大綜合腸粉
餡料有：豬肉、玉米、鮮蝦、牛肉、青菜，
看起來就超值澎派又豐盛！
對大食量或什麼料都想吃到的朋友來說，
點這準沒錯！
▲肥美的大鮮蝦
店家的招牌食材是鮮蝦，
老闆非使用現成的蝦仁，
而是每日買來完整的大鮮蝦，
自己現剝。
其鮮美度實在沒話說又大隻，
肉質相當甘甜Q彈～
以市場攤來說，
這成本下的很重，
當然更是非常的好吃啊！
▲大綜合腸粉，特寫
超值澎派又豐盛，
吃起來真是大大滿足與飽足！
▲留影
記得幾年前我們第一次造訪，
這攤南崁仁愛市場正宗廣東腸粉，
阿發就問過老闆，
為什麼你可以為了食材的新鮮度，
其食材成本，
是我目前在腸粉攤看過最重的一攤，
價位卻又很市場價？
才得知老闆在小的時候，
因父親工作的關係家住廣東，
而喜歡上了吃廣東腸粉。
回台後因為自己很愛吃，
後來乾脆就擺攤賣起了廣東腸粉，
也希望自己所賣的腸粉，
是自己敢吃、愛吃，
真正好吃的！
所以敢於用料成本，
比其他大部分的攤家高許多，
因為只要客人一吃一比較，
就絕對感受得到...
這攤「正宗廣東腸粉」用純米磨製、現蒸、現做，
其餐點配色誘人外，
食材新鮮度真是令我們沒話說，
而且料多味美、豐富營養，
CP值高！
它也是我們目前吃過的腸粉攤中，
覺得最鮮美、最愛的一攤～
【營業時間】12：00～21：00；週二休息
【地 址】桃園市蘆竹區仁愛路一段31號（南崁仁愛市場）
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