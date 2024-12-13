想要吃厚切月亮蝦餅就會想到「饗泰多」！

饗泰多Siam More 是知名連鎖泰式料理餐廳，小米第一次在新竹大遠百吃到時就愛上了他們2cm的厚切月亮蝦餅

餐點價格在百貨公司內來說蠻平實的，點套餐價格更優惠喔！

除了月亮蝦餅是必點的，黃咖哩軟殼蟹和東北淚之虎讓我們一吃驚為天人

愛吃泰式料理的朋友不能錯過，快跟著小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉饗泰多 泰式風格餐廳-竹北遠百店位置

*******************

饗泰多 Siam More 泰式風格餐廳在新竹地區有兩家分店。 分別在新竹大遠百及竹北遠百店！

我們這次來到的是竹北遠百店，就在遠百7樓這一排客家老街內

偷偷問大家有沒有覺得小彤拿的包包很像誰呢？

👉饗泰多 泰式風格餐廳-優惠活動

*******************

尾牙春酒好禮三重送

內用單筆消費滿$6,000以上，三重優惠一次享有！

🔸【第一重｜滿額送】指定飲品無限供應(泰式奶茶/檸檬茶/罐裝可樂三選一)

🔸【第二重｜買就送】內用同款啤酒買二送一

🔸【第三重｜加碼送】消費滿$6,000，贈明星菜兌換券2張；消費滿$8,000，贈明星菜兌換券4張

📍【活動時間】

尾牙2024/11/15 ~ 2025/01/26

春酒2025/02/03 ~ 2025/03/31

📍【活動詳情】

· 消費金額須達$6,000以上不包含服務費。

· 加碼送之餐券皆以iEAT APP電子券形式贈送，須提供iEAT饗愛吃會員資訊，將於消費次月發送至券匣。

· 尾牙春酒方案於平、假日皆可使用。

· 若有包場需求，歡迎洽詢客製餐點。

· 春酒尾牙三種優惠可以同時併用，但不與其他優惠併用。

· 饗泰多保留活動解釋、中止及修改之權益。

👉饗泰多 泰式風格餐廳-竹北遠百店環境介紹

*******************

客家古厝結合泰式風情的裝潢，加上牆上趣味十足的圖騰，讓人用餐起來很放鬆

有2-6人的座位，人多人少來用餐都不是問題。

👉饗泰多 泰式風格餐廳-竹北遠百店菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

集結泰國各區特色料理，包含涼拌、肉類、海鮮、青菜、湯品、飲品和甜點。

有單點和套餐可以選擇。

另有二人、四人、六人、八人和十人套餐任君挑選~

👉饗泰多 泰式風格餐廳-竹北遠百店用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟小彤、Alex一起來享用泰式美食~

小米雖然不是第一次吃，但每次都讓我們配很多白飯很滿足也超飽的

(謎之聲:熱量啊…)

冠軍月亮蝦餅(單點450元)是必點的，厚度足足有2cm，內餡有滿滿草蝦和白蝦兩種不同蝦肉的口感

外酥內嫩，一口咬下有滿滿蝦肉甜味，大小朋友都會很喜歡~

加上酸甜的梅子醬不僅解膩也更下飯喔！

黃咖哩軟殼蟹(單點540元)，酥炸軟殼蟹搭配雞蛋和黃咖哩爆炒的醬汁超犯規

辣度大概微辣至小辣之間，真的不敢吃辣的朋友可以點不辣喔。

軟殼蟹酥脆外皮、肉質甜美，加上法國麵包一起吃，沒多久就被我們解決了 XD

小彤說這是他最喜歡的菜色了

如此美味的黃咖哩跟泰國香米飯也是絕配啦！

光是醬汁就可以吃下兩碗白飯了，每次來這裡真的都又愛又恨 XD

因為很下飯讓小米吃好幾碗白飯><

愛吃牛肉的朋友必點東北淚之虎(單點450元)，這道是泰國東北的特色菜，將無骨牛小排火烤至外層焦脆，內層鮮嫩，有豐富的肉甜味

可以先吃原味，再沾上酸V的沾醬提升牛肉的甜味。

厚煎海鮮烘蛋(單點300元)也是必點的，2cm超厚的烘蛋，光看就很誘人

烘蛋綿密的口感，加上鮮甜彈牙的蝦仁和花枝，大小朋友都超愛的！

愛吃辣的朋友可以加上微辣的泰式涼拌醬~

搭配清爽的泰式青醬也不錯喔！

這也是小彤喜愛的清香檸檬魚(單點480元)，一上桌就香氣四溢

肉質細嫩的鱸魚，加上酸V帶辣的醬汁超下飯的。

辣度大概是中小辣左右，因為有酸V的醬汁有解辣的作用唷～

鱸魚的魚刺較少，可以大口吃魚肉配飯喔！

蝦醬空心菜(單點220元)鹹香鮮味的蝦醬加上爽脆的空心菜也很下飯

檸檬茶(單點100元)不會太甜，口感清爽很解膩~

泰式奶茶(單點100元)茶味十足，也不會太甜，小彤很推薦喔

荔枝香芒泡泡(單點120元)是小米最愛，芒果和荔枝甜香，加上氣泡飲解膩又解渴。

以上是我們的心得分享，想要吃厚切月亮蝦餅就想到「饗泰多」！

加上黃咖哩軟殼蟹和東北淚之虎等特色料理，讓我們吃得滿足又有飽足感

👉饗泰多 泰式風格餐廳-竹北遠百店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：饗泰多 泰式風格餐廳-竹北遠百店

🏠地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號7樓

☎電話：03 550 0989

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–21:30

假日 11:00–16:00, 17:00–21:30

粉絲團：饗泰多 Siam More 泰式風格餐廳

➡️現金、信用卡交易/收取10%服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我