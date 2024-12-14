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新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-12-14 12:00:00 文字：踢小米
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踢小米

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新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

這是一間是很有故事的老屋餐廳 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

升火1927老屋餐廳」前身是一家藥房，兩代中醫師不僅救病扶傷，其醫者仁心更廣泛仁愛大眾。

老屋在兩代醫師逝世後，多年無人居住使用，在今年以複合式餐廳方式重現它的光采，在二樓還有設立交誼廳及時光生活展覽區 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

一樓複合式餐廳餐點選擇性多，而且很美味！ 像嬤嬤酸菜魚、主廚香料烤春雞、甜點和飲品都有特色 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

二樓有［城市故事交誼廳］、［時光生活展覽區］及［老屋有機書店］。

大家用餐之餘，還可以回憶舊時光的美好，讓我們在忙碌的工作和生活中，停下腳步歇會兒 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

像這樣的老屋餐廳，在竹北真的相當稀有，快跟著小米一起去看看吧。

 

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👉升火1927老屋餐廳位置及停車方式

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升火1927老屋餐廳位於博愛街天橋下。

從店門口就可以感受到濃濃懷舊氛圍，經過時真的不太容易發現這是家餐廳 XD

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開車的朋友可以把車停在附近的停車場或天橋下的停車格，對開車的朋友來說很方便 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

小米提醒中華電信旁的博愛停車場只營業到晚上9點喔！

 

👉升火1927老屋餐廳環境介紹

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餐廳保留老屋原本的建築結構、巴洛克式天花板，加上木製桌椅，有種穿越回到過去的感受 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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這裡有許多年代久遠的黑膠唱片，現在大家可以用現代的黑膠唱片機復刻舊時光 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

真的是科技的時代，讓我們可以回憶以前黑膠唱片的原音美色，真的太棒了~

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小彤說齊秦是她兒時的偶像耶新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣 (謎之聲:小米別亂說，小彤年紀沒那麼大)

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店狗是隻西施犬，對我們還蠻熱情的，不知道是不是因為我們有養貓。

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再往內走別有洞天，保留著早期的天井街屋，白天和晚上來氛圍都不一樣，很適合拍照 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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後方水池還有假山造景和巨龍裝飾~

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二樓設有城市故事交誼廳、時光生活展覽區及老屋有機書店。

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時光生活展覽區展示屋主一家人早年生活情景 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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小米笑著跟小彤說千萬不要彈琴，不然就會像周杰倫一樣穿越時空 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣 (謎之聲:小米你電影看太多了)

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這裡真的太好拍，光拍照就花了快半小時 XD

下次小米要白天來，相信拍照起來又會是不同的氛圍 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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這裡還有老檜木家具、紅木床和櫥櫃等古董家具可以欣賞。

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還可以在這裡悠閒看書喔！

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餐具、開水可以自行取用。

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👉升火1927老屋餐廳菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點選擇性豐富，手作松食和慢食鍋物是個人套餐，套餐包含前菜、主食、湯品和甜品 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

主食有牛、羊、雞、豬肉及海鮮可以選擇。

寒冷的冬天很適合享用鍋物，小米特別推薦嬤嬤酸菜魚和義式炖羊膝 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

還有小點、很有特色的甜點和飲品喔！

 

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👉升火1927老屋餐廳用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤、小Lisa和新朋友小瑜來感受老屋的懷舊氛圍 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

手作松食和慢食鍋物是個人套餐，套餐包含前菜、主食、湯品和甜品。

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冬天很適合吃熱呼呼的鍋物，首推義式燉羊膝(420元) 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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羊膝燉煮的軟嫩又入味，搭配酸甜番茄和義式香料湯底~

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湯底的蔬菜挺多的，濃郁的湯汁跟白飯一起吃很下飯，小米差點就要加點一碗白飯了 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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套餐附的前菜很開胃，爽脆的木耳酸V帶甜很解膩。

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小彤魚最喜歡的嬤嬤酸菜魚(420元)，使用台灣金目鱸魚菲力、職人醃製的酸菜、梅花豬肉片等食材一起熬煮。

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寒冷的冬天享用很暖心 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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台灣金目鱸魚菲力去除魚刺了，可以大口享用，肉質軟嫩鮮甜~

湯底鹹香酸辣，不會太重口味也不會太辣，挺順口好喝的 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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梅花豬嫩嫩的，吸附湯頭的精華，也很下飯喔。

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大片的酸菜吃起來比較過癮~ 酸V帶甜又爽脆^^

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這是老闆娘推薦的主廚香料烤春雞(420元)

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店家嚴選優質台灣嫩雞，以義式香料醃漬入味。

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熱熱地撕開還能看到肉汁流出~

雞肉甜味加上義式香料風味，很下飯，愛吃烤雞的朋友不能錯過 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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想要吃牛肉的朋友可以點蔥鹽板腱牛排(400元)，選用美國Prime等級板腱牛排，搭配店家自製蔥鹽醬、玫瑰鹽、胡麻龍鬚菜等配菜。

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板腱牛排約5-7分熟，建議可以先吃原味，享受牛肉原始風味，嫩中帶嚼勁的口感，會越嚼越甜喔 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

吃完原味後加上鹹香的蔥鹽醬，讓人可以吃好多白飯喔 XD

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私房老滷(250元)有香滷豬腳、豆干、豆包、杏鮑菇和花生。

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豬腳口感Q嫩，不會太軟嫩，吃起來鹹香入味~

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多人聚餐的話可以點阿巴奈雞翅(180元)

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以墨西哥香料醃漬入味，鹹香微甜，肉質鮮嫩多汁 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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接下來讓我們很驚豔的飲品登場了 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

土壺烤奶(200元)，土壺內加砂糖炒至微微溶化後，加上茶葉繼續拌炒。

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接著加入玫瑰花、枸杞和鮮奶一起熬煮。

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土壺烤奶很適合拍照，小彤可以當美美的倒茶小姐 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣 (謎之聲:小米你出什麼餿主意阿)

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喝起來帶有茶香、牛奶甜味和淡淡玫瑰花香，甜度稍甜一些，不想喝太甜的朋友點餐時可以提前告知喔。

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伯爵奶茶(180元)特級格雷伯爵茶搭配鮮奶調製而成，加上鹹甜的奶蓋好好喝 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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今天認識了正妹新朋友來乾杯吧！

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小彤很喜歡的台灣水果茶(200元)，基底是茉莉綠茶，搭配多種水果。

酸酸甜甜的滋味，女士和小朋友都會很喜歡 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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手作蜂蜜柚子茶(180元)自製文旦果醬，搭配在地生產的百花蜜調配而成，清爽解膩~

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最後甜點讓我們也很驚艷！

從老屋的環境到主食、飲品和甜點都很有特色，喜歡老屋的朋友不能錯過 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

手作芋泥小方(180元)特製迷你吐司盅搭配自製奶凍、芋泥、手作肉鬆和堅果碎，很像迷你版的蜜糖吐司。

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芋泥綿密香甜，加上滑嫩、奶香濃郁的奶凍、肉鬆和脆皮吐司，有多層次的美味享受 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

想要吃甜品的朋友，小米大推這道！

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另一個吐司盅搭配的是堅果碎也挺不錯的~

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櫻花水信玄餅(180元)搭配黑糖糖漿和台灣黑糖，水信玄餅滑嫩的口感，加上鹽漬櫻花和香甜黑糖蜜，是傳統的日式甜點。

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以上是我們的心得分享，升火1927老屋餐廳前身是一家藥房，見證時代的變遷，由昊業公關顧問公司接手後，讓它風華重現 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

不僅保留老屋原本的建築結構，也精心設計極具特色的餐點 新竹縣竹北市竹北升火1927老屋餐廳。 新竹獨有天井街屋的老屋餐廳！ 濟世為懷中藥房變成療癒人心的美食集散所！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

提醒大家餐點現點現做，人多的話需要耐心等候，等待期間可以去二樓逛逛拍照喔！

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👉升火1927老屋餐廳營業時間地址

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🌟店家資訊：升火1927老屋餐廳
🏠地址：新竹縣竹北市博愛街398號
☎電話：03 553 1927
⏰營業時間：11:00–21:00(週一、二公休)
粉絲團：升火1927
➡️現金交易/收取10%服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

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升火1927老屋餐廳

phone03-5531927
place新竹縣竹北市博愛街398號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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