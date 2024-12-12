最適合過聖誕、耶誕氣氛最濃【2024必拍超夢幻聖誕打卡熱點】10層樓高聖誕禮物盒、7.5米高聖誕樹

耶誕燈海、奇蹟光廊、網美拍照景點，感受濃濃聖誕氣氛就在~【夏凱納聖誕季】

聖誕氣氛最佳、可以感受到濃濃耶誕氛圍的地方在哪？當然是~~教會啊！

不用去車站人擠人，去百貨公司拍聖誕樹感受到的只會是滿滿的商業氣息，想要感受濃郁的聖誕氣氛、享受滿滿的愛，那就一定要來教堂。

夏凱納靈糧堂，把教堂包裝成一個超大的聖誕禮物盒，7.5米高聖誕樹、奇蹟光廊、彩色光球……每個景點都好好拍、2024超夢幻聖誕打卡熱點就在夏凱納。

夏凱納靈糧堂

為什麼說聖誕節就要來教會，除了好拍的打卡景點外，還有超多聖誕活動：古典音樂演奏、戲劇、舞蹈表演、聖誕輕食、音樂展演、音樂歌舞劇、讚鼓、街舞演出、原民合唱、聖誕組曲表演、交換禮物、生命故事分享、薩克斯風表演、親子音樂劇、雙語唱跳PARTY、體驗AI聖誕賀卡拍照、聖誕手作、詩班獻唱、溫馨活動精彩摸彩……從3歲到60歲以上各個年齡層的活動都有。

今年聖誕，就來夏凱納感受滿滿的耶誕氣氛！

夏凱納聖誕季活動：

聖誕歡慶主日(音樂歌舞劇). 聖誕AI體驗活動（音樂創作、聖誕賀卡拍照、領取專屬祝福). 聖誕頌讚(古典音樂演奏、聖誕組曲). 聖誕同樂會(聖誕原民合唱、舞蹈及詩班獻唱、交換禮物). 聖誕雙語親子PARTY(雙語唱跳PARTY、親子音樂劇、讚鼓及街舞演出)3-12歲孩童，家長須陪同. 兒童聖誕主日(戲劇、音樂及舞蹈、聖誕手作DIY). 兒童聖誕晚會(戲劇、讚鼓演出、聖誕手作DIY、驚喜摸彩). 聖誕大集結(聖誕輕食、生命故事分享、溫馨活動)國中生限定. 聖誕青年場(音樂歌舞劇)國中生、高中職生、大專生、研究生限定. 聖誕高校音樂會(聖誕輕食、音樂展演、交換禮物)高中生限定. 聖誕Chill幾咧(聖誕輕食、生命故事分享、溫馨活動)大研場限定. 聖誕公益場(精彩戲劇、薩克斯風演出)歡迎60歲以上大哥大姊參加.

超大聖誕禮物盒

好愛這個超大蝴蝶結，小時候幻想聖誕樹下的禮物盒都是我的，這麼大一個禮物盒等你開箱，光是看就滿心雀躍。

2024年夏凱納聖誕季以「這『禮』有奇蹟」為主題，將夏凱納靈糧堂教會大樓裝飾成一份巨大的禮物盒，美麗閃耀的巨型紅色蝴蝶結、禮物緞帶燈飾，還有超大片繽紛的聖誕燈海，散發溫暖光芒，讓走過路過的民眾都驚呼不已，彷彿置身於夢幻場景中，感受到濃厚的聖誕節慶氣氛，紛紛拿出手機拍下網美照！地點就在捷運劍南路2號出口，大直美麗華、忠泰樂生活旁，快邀請親朋好友一起來拍照吧！(夏凱納官網介紹)

教堂位於大直美麗華摩天輪旁邊，交通非常方便、不管自行開車騎車、或是坐公車、捷運都很方便前往，拍完肚子餓，附近有很多小吃餐廳，還有電影院、百貨美食街可以逛。

如果是I人，很想拍聖誕景點，又怕跟人相處、不喜歡人擠人，就來夏凱納靈糧堂拍，所有漂亮的裝飾品都在教會前，不用擔心會有人推銷，可以想怎麼拍就怎麼拍、想要旋轉跳舞、全家合照、閨蜜互拍、獨美自拍都行。

聖誕節（Christmas），又稱耶誕節，是基督教紀念耶穌降生的節日，名稱來自「Christ’s Mass」，意思是「基督彌撒」。主要慶祝於每年的12月25日。

7.5米高主題聖誕樹

小時候看歐美電影，就超想要在家裡客廳放一顆超大聖誕樹，下面一堆禮物盒，長大後每到聖誕季節，就愛飛去歐洲拍美麗的教堂，在街頭聽報佳音、在聖誕市集中感受耶誕氣氛，現在，來到夏凱納，除了可以拍超大聖誕樹，省了機票錢，還能感受滿滿的耶誕氛圍。

聖誕節最不可少的，當然就是聖誕樹！夏凱納戶外廣場前的「奇蹟好禮聖誕樹」高達7.5米，以「禮物」與「耶穌降生的馬槽」為設計概念！聖誕節是家人、朋友溫馨歡聚的日子，多數人都會舉辦交換禮物、互道祝福，然而最好的禮物，其實就是耶穌！(夏凱納官網介紹)

【在至高之處榮耀歸於神！在地上平安歸於他所喜悅的人！(路加福音2:14)】

歐洲的冬天大部分會下雪，在多數植物都枯萎的環境下，常青的松柏做為聖誕樹就成為希望和新生的象徵。聖誕樹頂上的星星象徵耶穌基督的降臨，將光明照耀到世界的黑暗中。

馬槽藝術裝置

聖誕樹底下的馬槽藝術裝置，呈現出兩千年多前，耶穌在馬槽裡誕生的場景，耶穌成為了一份奇蹟好禮，為我們帶來了救恩、愛與盼望，傳遞著一份最美的耶誕祝福！今年聖誕一起來夏凱納，過一個充滿意義的聖誕佳節吧！(夏凱納官網介紹)

美麗的伯利恆之星（Star of Bethlehem或Christmas Star ），也被稱作聖誕之星。

根據聖經記載，耶穌誕生後，天空中出現一顆星，來自東方的三位智者，帶著貴重的禮物，跟隨著這顆星來到伯利恆拜訪耶穌，而這顆星後來就被稱為伯利恆之星，也就是耶誕樹上的星星。

哈士奇也要來感受聖誕氣氛。

奇蹟光廊

夏凱納聖誕季必拍的光廊燈飾，以無數燦爛藍色、金色燈光襯托，打造出絢麗浪漫的奇蹟光廊，在夜空中呈現出耀眼星點，為每個人點燃心中的盼望。

奇蹟光廊，也象徵耶穌的降生，為每一個人帶來生命的光！走過奇蹟光廊，彷彿每個人都能夠領受「生命豐盛」、「家庭幸福」、「職場卓越」等三大奇蹟好禮，代表著只要有耶穌，我們的生命都有無限的可能！奇蹟光廊吸睛奪目的視覺效果，也為每一位拍照的民眾留下最美好的聖誕回憶，讓今年夏凱納聖誕季更加繽紛耀眼！(夏凱納官網介紹)

【耶穌對眾人說：我是世界的光，跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。(約翰福音8:12)】

奇蹟光廊很適合拍網美照，漫步在奇蹟光廊中感受星光閃爍的奇幻世界。

彩色光球

彩色的大小球散落在閃閃發光的草叢中，像是走在宇宙的閃耀星海中，球體不時變換顏色，彷彿置身幾米的夢幻世界。

每個人看到裝置藝術的感受理解不同，我看到這些大小彩色球，想到的是幾米的一本繪本《月亮忘記了》，臉上掛著微笑，穿著黑衣的小男生，抱著黃澄澄月亮的畫面。

最孤獨的時候，最溫暖的陪伴。

生命中，不斷的有人離開或進入。

看見的，看不見了。夏風輕輕吹過，在瞬間消失無蹤，記住的，遺忘了，只留下一地微微晃動的迷離樹影。

於是，看見的，看不見了；記住的，遺忘了。

有時候身處最熱鬧的地方，心裡還是孤單，最難過的是身邊每個人都在笑，臉部跟著大家一起笑，內心卻是孤寂。熱鬧的街頭孤單的心，無言的時刻，孤單卻渴望溫暖的心。別擔憂，來夏凱納，感受濃濃耶誕氣息，也可以走進教堂感受滿滿的愛。

聖誕季活動

音樂歌舞劇

聖誕歡樂主日~開箱奇蹟好禮

免費入場

地點：夏凱納2樓大堂

時間：12/21(六)19:00；12/22(日)08:45、10:45、13:00(視訊)

聖誕AI體驗活動

音樂創作│聖誕賀卡拍照│領取專屬祝福

地點：夏凱納一樓副堂

12/21-22 限定

聖誕雙語親子PARTY-迷路博士的奇妙禮物

雙語唱跳PARTY｜感動親子音樂劇｜讚鼓及街舞演出｜免費索票，憑券入場

聖誕親子場

時間：12/15(日)15:00-17:00 (14:30開放入場)

地點：夏凱納二樓大堂

適合對象：3-12歲孩童(家長須陪同)

活動辦法：大人小孩皆憑電子票券入場

免費索票：請至教會App報名及索票，電子票券將透過E-MAIL寄送

兒童聖誕晚會-和平王子

精彩戲劇、讚鼓演出｜聖誕手作DIY｜驚喜摸彩

時間：12/24(二)19:30(19:00開放入場)

地點：夏凱納B1兒童教室

聖誕青年場

青年聖誕歡慶-開箱奇蹟好禮

音樂歌舞劇｜跨世代精彩呈現｜免費入場

時間：12/21(六)17:00

地點：夏凱納二樓大堂

活動對象：國中生、高中職生、大專生、研究生

聖誕大集結Christmas Assemble

聖誕輕食∣生命故事分享∣溫馨活動

對象：國中生限定

報名及詳情請洽青年牧區

聖誕高校音樂會

聖誕輕食∣音樂展演∣交換禮物∣生命故事分享

時間：12/14(六)19:00-21:00

地點：夏凱納一樓副堂

對象：高中職/五專生(高中生限定)

報名及詳情請洽青年牧區

聖誕Chill幾咧

聖誕輕食∣生命故事分享∣溫馨活動

時間：12/21(六)19:30

地點：夏凱納5-6樓教室

對象：大學生/研究所生(大研場限定)

報名及詳情請洽青年牧區

聖誕頌讚-踏上愛的旅程

古典音樂演奏｜聖誕組曲｜免費索票，憑券入場

時間：12/24(二)19:30(19:00開放入場)

地點：夏凱納一樓副堂(同時段另有兒童聖誕晚會)

活動辦法：請憑電子票券入場

免費索票：請至教會App報名及索票，電子票券將透過E-MAIL寄送

聖誕同樂會-Christmas Blessing

聖誕原民合唱｜舞蹈及詩班獻唱｜交換禮物

時間：12/24(二)19:30(19:00開放入場)

地點：基河堂二樓副堂(歡迎全家大小一起參加)

聖誕公益場

暖心聖誕愛的奇蹟

士林好厝邊團隊精彩戲劇、薩克斯風演出

時間：12/24(二)9:00-11:00

地點：基河堂二樓副堂

對象：歡迎60歲以上大哥、大姊參加

2024夏凱納聖誕季這「禮」有奇蹟

The Present is A Miracle

上帝知道你真正的需要！

早在兩千年前的伯利恆馬槽中，賜下了一份帶著愛與盼望且專屬於你的奇蹟之禮！

今年聖誕，來夏凱納領取一份，專屬你的奇蹟好禮吧！

詳情可參考官網：夏凱納聖誕季