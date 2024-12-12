去逛三峽老街之前，先來富士商號吃個特別的早午餐吧！

富士商號fuji肉蛋吐司，是三峽在地營業已經超過7年的早午餐，中間有搬遷過一次，但風評都很不錯！

除了一般的早餐料理，老闆還有很多突發奇想的特殊口味；誰能想像的到早餐就可以吃臭豆腐呢？

店內的裝潢也都由老闆親自操刀，濃濃的復古風情還有小賣部搭配上二手玩具，非常的有特色。

接下來就跟著Julie一起來三峽吃一頓特別的早午餐吧！

用餐日期：2024.12.08

攝影器材：iPhone 13 Pro Max

撰文日期：2024.12.11

位在巷弄內的大樓一樓，搶眼的招牌非常好找！

大家入內前都會忍不住先拍照的小賣部！六七年級生有沒有瞬間回到鄉下老家雜貨店的感覺啊？

店內的布置簡單但溫馨，也是走一個復古風的感覺！

牆面上的少年快報都是老闆的蒐藏，看的出來老闆也是一個熱愛少年漫畫的人~

櫃檯也是小賣部的一部分，還有很多復古的餅乾糖果，都是可以購買的唷！

玩具的部分，大都是二手的，老闆說要幫玩具們找到新的安迪~

我非常喜歡這個概念~畢竟玩具、公仔都是可以再找到新主人的，丟掉實在很浪費。

很多很有趣的公仔，大部分是老闆自己拿出來販售的，下層的小車車們則是小朋友玩膩拿出來找新主人的。

價格都很平實~感覺爸爸媽媽帶小朋友來有喜歡也是可以帶走的銅板價~

這一區是第三方積木，感覺需要大小孩才有辦法拚。

非常特別的是選擇的主題是三國！非常多的歷史人物~感覺可以買回家布陣之類的~很有趣。

熱愛少年漫畫的老闆也很大方的跟大家分享，有一些漫畫是真的可以拿起來看的唷！

醬料台的底座居然是一台復古電視~這個滄桑感~

餐具跟醬料都是需要自行取用的唷~

這邊是正常版菜單，可以看到有土斯、漢堡、蛋餅、鐵板麵、炒泡麵、總匯、午餐肉飯糰等等多元化的項目。

有跟老闆小聊天一下~老闆說很多料理的靈感來自於他在夏威夷留學的時候。

像是留學生為了省錢愛吃的泡麵、午餐肉飯糰都是~

這邊是隱藏版菜單，搭配好的套餐非常方便，重點是土石流跟臭豆腐怎麼可以不點一下?哈XD

臭豆腐肉蛋套餐，$168

內容物有一個臭豆腐肉蛋吐司+一小份臭豆腐+梅子可樂

對於能在早午餐店吃到臭豆腐這件事情，我到現在都還很震驚~

不過端上桌的時候還真的挺像樣的耶！

炸臭豆腐，雖然跟專業的臭豆腐攤比起來還是有點落差，但該有的香氣它有。

表皮微酥搭配上咬下去帶著水分的臭豆腐，其實滿好吃的。

搭配上辣豆瓣醬跟解膩的泡菜~能在一大早吃到臭豆腐的感覺真奇妙。

臭豆腐肉蛋吐司，原本我還在想~臭豆腐夾在吐司裡面會好吃嗎?

結果一口咬下，除了臭豆腐還有濕潤的半熟蛋，重點是加了臭豆腐用的泡菜！

整個吃起來完全無微和，而且十分清爽！

如果把豬排拿掉，感覺是一種另類的素食選擇。

背景牆是一面CD牆~也都是老闆的蒐藏品。

夾著臭豆腐的肉蛋吐司，吃的時候要小心臭豆腐墜落~

炒泡麵-織田信長+紅茶(我換成鴛鴦)，$99(換飲料要加價)

用日式拉麵大碗裝著的炒泡麵，除了泡麵本人，還有牛肉片、小肉豆、半熟蛋。

是男生吃一碗應該至少會有7、8分飽的份量。

就是一般泡麵的麵條，軟硬適中，不會太軟爛，是我喜歡的口感~

牛肉片是有厚度的火鍋肉片，整碗的調味帶點辣度，吃起來是有爽度的那種~

如果覺得不夠辣，調味料區也有辣椒可以自己再加。

這碗推薦給愛吃辣的朋友~~

隱藏版-沙瀑的土石流 $148

五倍的起司醬，看起來真的有夠震撼，搭配上小肉豆跟紅茶組合成套餐。

這一套吃下去真的是超有滿足感！

起司控怎麼可以錯過這一款?

完全就是起司做的土石流，真的有夠威！

黃澄澄的起司醬看起來好像很膩口，但其實不會，起司醬反而讓吐司變得更滑順~

除了外層的起司醬之外，裡面其實還有可以拉絲的另外一種起司~

完全大大滿足我這個起司控！

老闆還在裡面加了黃金泡菜，OMG，一整個更爽口了。

我真的是越吃越開胃~(咦?這樣是對的嗎?)

小肉豆也是我很愛的早餐店附餐~

比小熱狗有嚼勁，又不像香腸那麼難咬；通常遇到早餐店有小肉豆我都會忍不住點一下~哈XD

越吃越開胃的我們又加點了一個老闆推薦的鐵板麵！

王牌老虎麵(含蛋、肉燥、辣醬) $55

等等！這個價格是否有點太佛心?

半熟蛋煎得恰到好處~把蛋黃戳破拌到麵裡面一起吃會讓麵條裹上一層蛋香~

麵條的部分用的不是簡單的油麵，而是相對處理起來比較麻煩的陽春麵。

老闆說會用這樣的麵條是因為以前在眷村都是吃這種陽春麵~

這個口味也是帶點辣度的~但跟炒泡麵比起來算是微辣~

我有一種在巷口吃乾麵的親切感，明明就很飽還一口一口往嘴巴裡面塞，真是太恐怖了~

飲料的部分我們這次嘗試了鴛鴦、紅茶、梅子可樂。

紅茶雖然不能調整甜度，但大概是市面上的微糖，喝起來挺順口的。

鴛鴦也不會太甜，用來解辣很剛好。

梅子可樂也是老闆年輕時的回憶~聽說當年逢甲夜市每攤飲料都會賣梅子可樂。

但就是流行一陣子之後就消失了~老闆覺得很可惜~於是就讓它出現在了早午餐店裡~

整餐吃下來我跟某傑真的是飽到一個不行~

富士商號的早午餐真的很有特色，而且老闆也很有想法。

重點是可以在地經營有7年之久~真的很不容易。而且假日生意很好~我們去的時候有好幾波都客滿。

店內的設計都由老闆跟小夥伴們一起完成。

可以看到老闆許多有趣的收藏品，包含招財貓也都很可愛~

來吃早午餐還可以順便逛雜貨店~小朋友們應該會很開心。

這張畫雖然隱身在醬料台後面，但卻非常吸引我的注意力。

跟老闆小聊了一下~原來這是一張訂製畫~是由兩位工程師合力完成的。

裡面畫的景點都是老闆實際去過的地點~於是才出現了東京鐵塔跟大阪跑步人同框的畫作，真的很可愛~

整體來說，富士商號 fuji 的早午餐都挺好吃的，價格也很合理。

老闆也很有自己的想法，整間店都想要強調一個「留下來」的理念。

能留下什麼給後輩讓大家能記得曾經純樸的台灣，能留下什麼特色的料理讓大家能記得富士商號~

起司控請務必試試看沙瀑的土石流，真的非常滿足。

喜歡吃麵的朋友不管是炒泡麵或是鐵板麵也都很推薦~

全台獨家的臭豆腐三明治不試試看可以嗎?

重點是富士商號離三峽老街很近，過個橋就到了。

可以先來富士商號吃個早午餐，再悠閒地去逛老街喔！

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店家/景點資訊

店家名稱：富士商號 fuji

所在地址：237臺灣新北市三峽區中正路一段108巷7弄9號

營業時間：日 二 三 四 五 六 06:00-13:00

店家電話：02 2673 2010 Google即時導航





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