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(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public House”/亞洲前50大酒吧/無酒精特調/牛小排燉飯

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2024-12-12 14:53:00 文字：胖樺
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胖樺

胖樺

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲信義安和這邊有名難預定的餐酒館The Public House，餐點也很用心，不喝酒的朋友這邊也有無酒精特調可以選擇。

 

店名：The Public House

地址：10681台北市大安區信義路四段143號一樓

 

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲每次看他訂位系統都沒有開缺出來，只好趁她開始營業前就前來排隊。

 

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲兩人剛好可以坐吧台。

這邊不乏隻身來一杯，吃一盤燉飯加小酌一杯的饕客。

 

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲多人也有大桌子。

 

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲廁所也有讓人置身國外的異國情懷。

 

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲帶大家看菜單。

 

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲無酒精。

 

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲食物區。

選擇超多，完全可以來這邊解決正餐。

 

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲牆上的畫讓人莞爾。

 

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲朋友的類馬丁尼。

 

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲無酒精芭樂mocktail，跟期待中一樣，清爽，酸甜好喝。

 

松露美乃滋薯條(NT. 250)

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲搭配調酒很涮嘴。

 

無骨牛小排燉飯(NT. 380)

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲燉飯也很美味，搭配滿滿的牛小排跟蔬菜，真的快樂。

 

公屋炸雞(NT. 250)

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲感覺是好事多的唐揚雞。

 

威士忌醬烤豬肋排(NT. 550)

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

▲個人覺得跟星期五餐廳有異曲同工之妙，也是好吃的。

 

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public Hou

Public house#1，朋友說覺得還好餒～

 

整體來說氛圍、餐食都有水準上，但調酒好像沒有很和朋友胃口。

我是滿喜歡他無酒精特調的，期待之後可以飲酒後再來這品品嘗調酒。

 

bc


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The Public House

phone02-27010053
place台北市大安區信義路四段143號1樓
4.28 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.00
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