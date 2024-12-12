▲信義安和這邊有名難預定的餐酒館”The Public House”，餐點也很用心，不喝酒的朋友這邊也有無酒精特調可以選擇。

店名：The Public House

地址：10681台北市大安區信義路四段143號一樓

▲每次看他訂位系統都沒有開缺出來，只好趁她開始營業前就前來排隊。

▲兩人剛好可以坐吧台。

這邊不乏隻身來一杯，吃一盤燉飯加小酌一杯的饕客。

▲多人也有大桌子。

▲廁所也有讓人置身國外的異國情懷。

▲帶大家看菜單。

▲無酒精。

▲食物區。

選擇超多，完全可以來這邊解決正餐。

▲牆上的畫讓人莞爾。

▲朋友的類馬丁尼。

▲無酒精芭樂mocktail，跟期待中一樣，清爽，酸甜好喝。

松露美乃滋薯條(NT. 250)

▲搭配調酒很涮嘴。

無骨牛小排燉飯(NT. 380)

▲燉飯也很美味，搭配滿滿的牛小排跟蔬菜，真的快樂。

公屋炸雞(NT. 250)

▲感覺是好事多的唐揚雞。

威士忌醬烤豬肋排(NT. 550)

▲個人覺得跟星期五餐廳有異曲同工之妙，也是好吃的。

▲Public house#1，朋友說覺得還好餒～

整體來說氛圍、餐食都有水準上，但調酒好像沒有很和朋友胃口。

我是滿喜歡他無酒精特調的，期待之後可以飲酒後再來這品品嘗調酒。