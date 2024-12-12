平時我很喜歡去到向上市場、中美街挖掘美食~根本是美食小吃集散地！這次發現有一家「一力發」，除了使用溫體雞肉的招牌香酥雞腿，還有滷香魚肚、排骨酥湯都很美味！內用還有海帶芽大骨湯、冬瓜紅茶喝到飽！趁著現在勤美草悟耶誕村活動，先到一力發填飽肚子再去勤美一帶散步拍照剛剛好！

店家介紹

一力發在向上市場內，位於中美街與向上北路交叉口，可以看到顯眼的紅色布條寫著「一力發」就是了！一力發就是以前在向上市場很有名的豐原排骨酥麵，是為了要有獨特性才改名為一力發！而且不只賣排骨酥麵，還推出各式美味便當~要來擄獲你的胃！

店內有幾張桌子當作內用空間，雖說是路邊攤形式，但蠻舒適乾淨的！

內用有海帶芽大骨湯、冬瓜紅茶喝到飽！大骨湯熱熱喝很暖、冬瓜紅茶也不會太甜！

還有自家炒的辣炒菜脯可以取用！

店家菜單

一力發的便當菜色都是新鮮蔬菜現燙後調味而成~吃起來沒有過多油膩感~可以在櫥窗看到有哪三樣配菜！也有擺放剛炸好的香酥雞腿！

餐點介紹

▼ 香酥雞腿便當 $125

光看一力發價格會覺得稍貴，但是他們的雞腿是選用成本較高的超大隻溫體雞腿肉！！！比一般市售的雞腿肉更香嫩！外皮炸得酥脆，一口咬下超多汁！將鮮美肉汁完美鎖住！肉量也非常令人滿意！

搭配香Q的米飯以及三樣配菜，不管是調味或份量，都非常足！！！是我可以吃飽的份量！

▼ 滷香魚肚便當 $125

怕魚刺的各位請注意！！！他們的魚肚竟然是無刺的！完全可以放心吃不怕挑刺！而且滷得香嫩、又不過鹹！魚肚也不薄~有一定厚度！魚肉細緻嫩口~讓人愛到不行！

搭配可自行取用的辣菜脯~香辣超下飯！

▼ 排骨酥湯 $70

我本來是不太愛排骨酥湯的，但一力發的我完全可以！經過長時間熬煮的排骨酥幾乎入口即化，與湯頭搭配得剛好，不會過鹹過膩過油~濃郁不膩口！

結語

整體來說，一力發絕對是可以無限回訪的好店！其實我個人很在意便當店的整潔與衛生，一力發雖為路邊攤，但是從食材選用到店內環境都給人滿滿安心感！不只份量足、食材用心又美味！價格也是符合CP值的！來向上市場不妨來試試這傳承25年的好滋味！

現在還有台中購物節的活動，重點一力發是5倍合作店家！等於只要消費100就可以得到一張抽獎券！

順便展示幾張勤美耶誕村~從Park2草悟廣場的耶誕村散步到勤美術館周邊”光之道”~走走逛逛、拍拍美照超愜意！

店家資訊

【 一力發 / 原豐原排骨麵 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/ilyfa1999/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/ilyfa1999

▸ 地址｜台中市西區中美街211號

▸ 電話｜04-23055163

▸ 營業時間｜11:00-21:30 (無店休，預定公休請看粉專)

▸ 外帶／內用



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