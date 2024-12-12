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> 美食 > ［台北車站］香氣四溢的福州世祖胡椒餅，酥脆多汁的絕品小吃！

［台北車站］香氣四溢的福州世祖胡椒餅，酥脆多汁的絕品小吃！

台北美食 台北車站美食 福州世祖胡椒餅 重慶店 more
2024-12-12 16:39:00 文字：只是一杯溫可可
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福州世祖胡椒餅(重慶店)

phone02-2311-5098
place台北市中正區重慶南路一段13號
4.40 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.67
服務品質
3.83
裝潢氣氛
3.83
CP值
4.17
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