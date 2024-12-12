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＂ 店家資訊 ＂ ：福州世祖胡椒餅

＂ 付款方式 ＂ ：現金

＂ 營業時間 ＂ ：每天 11:00–19:30 週日公休

＂地址＂：100台北市中正區重慶南路一段13號

＂電話＂：02 2311 5098

＂ GOOGLE 地圖 ＂ ：https://maps.app.goo.gl/Wn51DhfCwpNLx9qR6

台北車站周邊的銅板美食，一定要提到位於重慶南路和開封街交叉口的“福州世祖胡椒餅”重慶店。這家胡椒餅店不僅是松山饒河夜市的分店，更曾被CNN評選為台灣十大美食之一。重慶店的胡椒餅香酥多汁，內餡飽滿，無論是當地人還是觀光客，都不容錯過！

地點方便，排隊值得

福州世祖胡椒餅重慶店位於台北火車站正對面，距離捷運站步行僅需2分鐘。無論是火車或捷運，交通都十分便利。經過時總能聞到濃郁的香氣，吸引人排隊購買。雖然有時候需要稍等出爐，但由於生意興隆，買到的胡椒餅通常都是剛出爐，熱騰騰的美味令人期待。

手工現做，香氣撲鼻

這裡的胡椒餅完全手工製作，師傅將揉好的麵團包入大量肉餡和蔥花，再貼在炭火爐壁上烘烤，過程中香味四溢。剛出爐的胡椒餅外皮酥脆，滿布芝麻，每一口都伴隨著濃郁的麵香與酥脆的口感。

多汁內餡，滋味滿分

胡椒餅的內餡是這裡的靈魂。咬開酥脆的外皮，會發現內餡飽含肉汁，搭配大量香甜的青蔥和濃郁的胡椒香，口感豐富又不油膩。建議食用時要小心燙口的肉汁噴出，但這也正是它誘人的地方。

銅板價格，物超所值

一顆胡椒餅僅售60元，不僅價格親民，還有極高的飽足感。不論是當作下午茶點心，或是買回家再用氣炸鍋或烤箱加熱，都能保有剛出爐的風味。

推薦理由

相較於總店，我個人更喜歡重慶店的味道，內餡更飽滿，香氣更加濃郁。

無論是當地美食愛好者，還是初次造訪台北的旅客，福州世祖胡椒餅重慶店絕對值得一試。

＂ 店家資訊 ＂ ：福州世祖胡椒餅

＂ 付款方式 ＂ ：現金

＂ 營業時間 ＂ ：每天 11:00–19:30 週日公休

＂地址＂：100台北市中正區重慶南路一段13號

＂電話＂：02 2311 5098

＂ GOOGLE 地圖 ＂ ：https://maps.app.goo.gl/Wn51DhfCwpNLx9qR6



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