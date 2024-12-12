台中老字號高ＣＰ值吃到飽，推出新品有夠狂啦！

太陽百匯給你泰國蝦吃到飽，冬日暖湯５大新品.

不論平假日都要提前訂位，平日中午大客滿，避免撲空哦！

位於潮港城２樓，大面玻璃落地窗引入明亮光線和台中市景.

冬日新品５大暖湯，經典藥膳排骨、人蔘雞、剝皮辣椒雞、薑母鴨、麻辣鍋.

還有金沙奶油泰國蝦、黑胡椒乾燒泰國蝦給你吃到飽，真的不怕你吃哦！

還有牛肉湯、蒸魚螃蟹、蒸籠港點、炸蝦煎烤、現切牛肉、現切鮪魚生魚片等~

加上釜山海鮮季，期間限定鐵板海鮮、韓流美食免飛出國大口暢食～

台中海鮮吃到飽【太陽百匯】潮港城２Ｆ「冬令進補推薦５大暖湯＋泰國蝦吃到飽」釜山海鮮季鐵板料理＋異國美食環遊趣

太陽百匯│餐廳位置

太陽百匯位於潮港城美食館２樓.

餐廳一樓是魚市場，每天新鮮漁獲直送，想必吃海鮮就要來這.

備有汽車停車場，外面設有機車停車格.

對面是哈魚馬頭，有星光市集.

從這邊進入搭電梯到２樓就是太陽百匯用餐空間.

有泰迪熊可以合影拍照！

釜山海鮮季，愛吃海鮮的朋友，又不能出國！

那麼現在就來太陽百匯大吃海鮮，真的有夠鮮.

太陽百匯│餐廳環境

太陽百匯用餐座位非常寬敞舒服.

我們最愛大面落地窗邊座位，但是有太陽，可以拉下窗簾.

一邊用餐一邊欣賞台中市景，整個心情相當愉悅.

記得要提前訂位，即使平日中午，整間餐廳大客滿！

我們開始來看看太陽百匯有提供哪些異國美食囉！

太陽百匯│煎台區

這邊現烤披薩、現切牛肉、蘿蔔糕、牛肉湯.

現切牛肉是很多朋友專攻肉品.

可以自行淋上特製醬汁，我覺得單吃就有肉汁美味.

看看主廚現切牛肉的職人模樣，就覺得牛肉變得特別美味.

帶有粉嫩肉色的牛排切面，肉質嫩香很有湯汁.

蘿蔔糕軟綿帶有煎過香氣，淋上醬汁，鹹香好吃.

太陽百匯│鍋物區

熱呼呼的牛肉湯一定要來上一碗.

選用美國牛肉，肉質較為紮實帶嫩.

湯頭清甜爽口，喝起來很暖胃.

蛤蠣真的大顆又飽滿，喜歡清爽湯頭的也都有得選.

牛肉湯

溫暖滋補經典湯品，新鮮牛肉現沖的軟嫩滋味.

加入主廚特製香料增添獨有味道.

以大量蔬菜+牛骨熬煮的湯頭，非常鮮甜.

營養豐富，牛肉香氣，滿滿的溫暖入喉.

這次冬日新品５大補湯，是我們要專攻熱湯哦！

剝皮辣椒雞鍋

剝皮辣椒辣韻鹹香，燉煮後散發出微微辣香.

湯頭溫潤厚實，雞肉香嫩在湯裡吸飽了辣椒香氣.

搭配老薑的溫潤辛香，湯底甘甜，超愛的啦.

薑母鴨

薑母鴨就是冬日必喝湯品！

精選老薑為主角，與鴨肉丸、米血、角螺和玉米等多樣配料一起熬煮.

薑辣香氣及濃厚湯底，層層堆疊很有口感.

鴨肉吸滿湯汁後細嫩Ｑ口，不會太躁口很溫和哦！

經典藥膳排骨

以何首烏為主，再加入當歸、青耆、熟地等多種藥中材為湯底.

並加入骨肉相連，鮮嫩又帶骨髓香的豬枝骨（邊仔骨）.

花費三小時的慢火燉煮，湯頭醇厚回甘，我喝了一大碗！

後面再去夾豬枝骨都被掃光了啦！

真的要趁開吃快快多夾幾枝，慢慢的啃.

邊肉非常的嫩，帶有甘甜的湯汁.

麻辣鍋

湯底選用辣豆瓣醬、豆鼓、辣豆腐乳為基底.

再來加上朝天椒、燈籠椒和花椒等辣材.

濃郁辛香，不會辣到快噴火，多達十多種中藥材.

像是肉桂、八角、草果與陳皮，用料非常大方又用心.

湯頭厚潤不單調。湯底香麻帶勁.

瞬間帶有花椒麻感以及溫辣風味.

人蔘雞

選用全雞搭配切塊嫩雞與人蔘、紅棗、枸杞、糯米等食材.

經慢火熬煮１小時至雞肉鮮嫩入味.

不吃辣的朋友，大推人參雞湯.

濃郁滑順的雞湯，帶有人蔘獨特香氣.

又是讓我喝上一大碗的人氣湯品.

來到太陽百匯就是要吃海鮮啊！

你看看，螃蟹山、蝦蝦山，真的給你大開眼界！

很多客人一夾就是三、四隻，真的沒在客氣！

而且螃蟹肉質鮮甜細嫩，很好剝開，直接吃就很鮮美.

鮮蝦彈牙甜脆，非常肥美，一樣夾了一大盤.

太陽百匯│蒸魚區

魚市場當日新鮮現送時魚，真的不用多說就是新鮮！

提供多道不同蒸魚料哩，有泰式、台式，通通隨你夾.

加入薑片、蔥段和少許調味，很簡單就是順口不膩.

魚肉鮮嫩綿軟，給小朋友吃魚就是健康。

土碗蒸，直接整壺帶走.

茶碗蒸，蛋香濃郁又綿密，高湯蒸煮很清甜.

金沙奶油泰國蝦

這次新品最狂的啦！泰國蝦吃到飽～

我們一行人真的也是卯起來狂剝狂吃！

表面裹上金沙奶油，帶有濃濃奶香味道！

結合蝦肉甘甜彈牙，實在對味.

每一尾泰國蝦都是這樣肥美肉厚.

黑胡椒乾燒泰國蝦

我自己最愛黑胡椒乾燒泰國蝦.

濃濃黑胡椒香氣帶有一點微辣.

刺激舌尖的辣香滋味，蝦肉彈牙飽滿又清甜.

雙手剝蝦都還忍不住吮指呀！泰美味.

吃了太膩，還有多款生菜沙拉可以佐菜，清爽一下.

太陽百匯│釜山海鮮季

讓你不用飛去韓國釜山，就能吃到韓流美食～

看看這樣的人潮就知道釜山海鮮季，多了吸引客人！

整盤淡菜鮮蝦融入釜山道地烹飪料理！

不只有釜山料理，有幾道泰食也超推薦.

涼拌泰式海鮮來自泰國主廚料理，海鮮的新鮮度都不用說！

我很喜歡水果莎莎可以當作餐前菜，清爽微甜的水果香氣.

多道涼拌小菜，帶有洋蔥清甜.

還有鐵板現煎美食，不只可以吃得到海鮮肉品.

眼睛也能看到精彩主廚秀.

整盤肉品都是這樣現煎現烤，讓客人可以吃到熱呼呼的美味.

現切鮭魚秀，前面擺盤各式旗魚生魚片！

還能看到主廚依循魚肉紋路.

切下有夠誘人的鮭魚生魚片.

主廚非常俐落的刀法切下.

一片片鮭魚就這樣呈現眼前.

粉肝也是很多朋友的喜愛！

愛吃生魚片的朋友，一開始就來夾上整盤，來盤綜合生魚片！

每塊生魚都切得很厚，入口油脂溫潤入喉，帶出魚肉鮮香.

小朋友們最愛的綜合壽司捲，現捲現切，飽滿餡料清脆又飽.

我喜歡鮮蝦壽司，真的是蝦蝦大富翁的大餐！

太陽百匯│潮興百宴大排檔

潮興百宴大排檔提供中菜、韓食的熱炒風味.

還滿多的客人喜歡這邊的熱炒料理.

連我自己也被熱炒吸引，夾了一大盤.

蝦仁炒飯，滿滿蝦仁看得到哦.

蝦仁Ｑ彈和米飯炒得非常入味.

韓式辣炒春雞，是我吃韓食必點的菜色，居然可以吃到飽！

炒得和韓式餐廳味道真的一樣，不會太辣，雞肉入味辣香.

辣炒螃蟹，也夠夯的啦！我去逛了一圈就被搶光！

三杯魷魚，魷魚肉質很彈嫩，三杯很台式風味，很涮嘴.

韓式炒年糕，很經典韓式料理，當然不會缺席，夾了幾塊越嚼越香.

再來逛到另一區，有我愛的義大利麵，真的是各國料理都能吃到.

泰式白帶魚也很推薦哦，魚肉好綿嫩，帶有泰式獨特風味.

蒸籠港點擺上一整區，真的不知道要從哪開始吃呢！

大小朋友最愛的酥皮濃湯.

各式小菜料理都做成小盤，可以多吃好幾樣真貼心.

太陽百匯│煎烤炸區

大推薦一定要夾炸蝦！大家都是一次整盤的夾，我們當然不能輸！

炸蝦都會一直出爐，出爐後，沒有多久又被掃盤.

炸蝦外層炸得很薄酥，都不油膩，蝦肉也彈嫩吃得到哦.

韓式炸雞，當然最人氣炸物也有啦！

想要配上啤酒嘛！真的也有！

光是炸烤區就讓我們選擇焦慮！

桌上已經快擺不下了啦！

來到最旁邊一區，以甜點飲料為主哦！

太陽百匯│太陽酒吧

真的不用懷疑，紅酒、啤酒都是無限暢飲.

還記得韓式炸雞嘛！當然要配啤酒啊！

記得就後不開車哦！

旁邊的紅酒也是一整瓶隨你喝！

可以自己調杯雞尾酒，搭配水果，香甜可口.

來個養生甜品，好好溫潤一下味蕾，清甜有膠質.

冷飲、熱飲都有準備！

冰淇淋提供明治和塔拉朵，大推薦塔拉朵冰淇淋！

太陽百匯│塔拉朵冰淇淋

塔拉朵冰淇淋是台中必吃人氣冰淇淋.

一球都要上百元，來到太陽百匯任你吃！

我們就先吃個三球開開胃！

太陽百匯的主廚團隊真的超強！

上百道料理讓我們看到超級焦慮.

每道都想吃又怕吃不完，肚子容量恨得太小.

走個幾圈，拿了幾盤，桌面都要放布下啦！

超夯人氣新品溫暖熱湯，一定要全都喝好喝滿！

人參湯，雞肉切得超大塊，還有人參用料不手軟.

麻辣湯，鴨血、高麗菜、豆皮、黃金魚丸、豆腐，料多好滿足.

現炸炸蝦就是酥脆又香，只吃一盤真的不夠！

還能吃到韓食經典必吃生菜包肉的吃法哦！

泰國蝦二個口味，口味各一任你吃到飽.

現蒸螃蟹超大隻，直接剝開裡頭有滿滿蟹肉，帶有鮮甜湯汁.

甜點櫃真的太誘人！

每一樣都好想吃.

做成精緻小巧的蛋糕，可以和朋友分享.

這樣全部甜點都能吃到囉.

用餐尾聲，遠方傳來快閃活動的限時一把抓！

只要５０元，一把抓巧克力，通通都是比利時巧克力.

努力練習手掌靈活度，總共抓到１２個巧克力！

立刻又有甜點可以吃啦.

這次來到太陽百匯聚餐活動，真的是吃過後會愛上！

還能吃到韓國釜山及泰國美食，不用出國就能吃到道地美味.

愛吃海鮮的朋友們更要快快訂位，魚市場新鮮漁獲直送～

各種魚貨料理口味，蒸炸煎炒通通都有.

就連餐後甜點及冰淇淋都很精彩，還有啤酒紅酒暢飲耶！