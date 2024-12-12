我超愛的Snob café開分店了，這家可說是台北可頌的天花板，自製的可頌香酥可口，十幾種口味選擇，義式布丁可頌、義式培根辣可頌等，鹹的甜的通通都有~

插旗微風南山B1超市美食街，Snob café本身的高雅質感，跟微風南山的時尚感不謀而合，尤其這款酒釀黑櫻桃苦甜厚黑巧克力蛋糕，絕對是來微風的大人會愛的甜點

寬敞舒適的店面空間，主打外帶為主，非常適合訂購當會議餐點，現場還有提供十多個座位，逛街逛累了，想放鬆享用下午茶也沒問題～

無論是南山店限定北海道奶霜黑糖冰滴咖啡 經典的手沖咖啡、濃郁的義式咖啡，還是精緻的季節飲品，多樣化選擇都能找到適合自己喜歡的口味

這次趁開幕就來朝聖Snob café南山店，完全沒有讓我失望，一杯飲品，搭配一塊糕點，絕妙的搭配組合，價格也不會太貴，填飽肚子又有力氣繼續逛街血拼了！

Snob café新店就在微風南山地下一樓，微風超市的區域內，獨立大店面相當好找，新店主打外帶為主

許多公司行號會向他們訂餐點，建議可以提早１－２天預訂，讓店家可以提早準備，而且可頌鹹的甜的通通有，當正餐或點心都很適合

明明是平日下午時間，Snob café生意超級好，不只外帶客人一個接一個，選擇現場享用的也不少，

低消只要一杯飲料，就可以在信義計畫區享受下午茶，閒話家常絕佳的選擇，度過愜意的時光～

Snob café雖然在微風超市美食街內，卻有專屬的獨立店面，挑高空間沒有壓迫感，明亮燈光照耀下，更顯高雅奪目～

Snob café微風南山店菜單

餐點飲品選擇頗豐富，開幕期間也有多項活動優惠，來這點杯飲料、吃個可頌／甜點，平價的消費就可以吃飽喝足～

Snob café微風南山店可頌

一顆顆新鮮製作的可頌整齊排列，每一顆都好大喔！甜的鹹的口味通通有，想要外帶回家享用也沒問題，

除了直接冷冷吃很香Ｑ外，也可以用烤箱回烤一下，增添可頌的脆度，我則是用氣炸鍋熱一下，就像剛出爐的一樣好吃

可頌要好吃用料絕對不能馬虎，Snob café 使用法國奶油吃起來香酥不膩口，口中充滿奶油乳香味，

質地則是帶有Ｑ，口感頗有咬勁，吃完也不會覺得很膩，搭配店家特製鮮奶油一起享用，濕潤度滿點，非常幸福的滋味～

Snob café微風南山店 外帶下午茶

我頭一次看到下午茶用這樣的容器裝，一個可頌一杯飲料，雙重美味一手掌握，邊走邊吃或在戶外野餐也沒問題～

義式培根辣可頌$110

新推出的鹹口味可頌－義式培根辣可頌，剛出爐有夠香，一大口咬下超有層次，卡滋卡滋非常脆，微微辣度很能刺激食慾，非常有特色的可頌！

一大顆居然只要110元，價格真的好佛心，我覺得比國外知名咖啡店的可頌還好吃，一問才知道裏頭有加了東南亞的參峇醬

多了一股異國風情，讓可頌吃起來更夠味，吃膩便當飯麵的朋友，可以來Snob café換換口味~

Snob café不只有鹹口味的可頌，甜點選擇更是豐富，冰櫃內滿滿的甜點，每次來都有不同的選擇，

我上次吃過蒙布朗栗子可頌、抹茶山巧克力可頌，都令我印象深刻，這次想來嚐嚐上次沒到的口味~

義式布丁可頌$180

我本身就是布丁控，可愛造型的可頌上頭放上一大顆布丁，再擠上鮮奶油，真的非常完美的甜點組合！

我其實不太喜歡吃鮮奶油，Snob café害我打破過往的習慣，這裡的鮮奶油濃郁不會膩口，乳香味特別猛烈，

吃完也不會有胃食道逆流，用料真的非常紮實，上頭布丁的軟綿細緻，跟下層可頌的卡滋酥脆，兩種口感互補迸出意想不到的美味～

蝴蝶結鮮奶油可頌$150

我以前沒吃過蝴蝶結造型的可頌，這個可頌不只好吃，外型還可愛迷人，不只擄獲我的味蕾，連我的目光也被吸引住了～

可頌搭配上頭濃郁的鮮奶油，再加上新鮮的去籽葡萄，酸甜開胃非常爽口，可頌紮實的口感，相當有飽足感，

一口冰滴咖啡、一口蝴蝶結可頌，是打卡拍照傳ＩＧ的下午茶完美組合～

酒釀黑櫻桃苦甜厚黑巧克力$180

Snob café必點的可頌外，蛋糕也是一大賣點，這個爆炸濃的黑巧克力蛋糕，居然一百多就吃得到，大人系甜點，連我不愛吃甜的老爸都說超好吃

這

甜中帶點微微苦的厚黑巧克力蛋糕，裏頭使用酒釀的黑櫻桃點綴，酸甜風味更能襯托巧克力的濃厚韻味～

上頭的鮮奶油畫龍點睛，增添蛋糕濕潤度，這款蛋糕用料真的很實在，就算是不太愛吃甜的朋友，相信也會被這美味圈粉喔

Snob café就是因為堅持最好每個環節才會固執，翻譯成中文我認為就是擇善固執，堅持用最好原料，不偷工減料的做法

才能端出一道道香噴噴的美味，就連飲料也非常用心，用料完全不手軟，每一口都滋味都爆濃，來這不用擔心會喝到水水的飲品

北海道奶霜黑糖冰滴咖啡$200

微風南山限定的冰滴咖啡，費時費工滴滴都是淬鍊，加上奶霜及黑糖，讓咖啡喝起來更溫潤不可澀～

上頭撒上可可粉點綴，香氣更加濃厚，咖啡完全不會苦澀，奶霜細緻綿密，一同喝入口中好像喝拿鐵一樣

咖啡香氣充滿口中每個角落，奶霜不會油膩，喝完也不會也噁心感，非常喜歡這杯冰滴咖啡，推薦大家來南山不要錯過

靜岡焙茶拿鐵$150

不喝咖啡的朋友，推薦可以來杯焙茶拿鐵，上次喝過Snob café的抹茶拿鐵，我就非常喜歡，抹味十足，老闆茶粉放超多完全不手軟

一上桌就聞到焙茶的香氣，上頭還撒滿的焙茶粉，焙茶香氣非常吸引我，一入口茶飲順口不苦澀

焙茶味很強烈，跟甜點一起享用很搭，尤其我覺得搭配酒釀黑櫻桃苦甜厚黑巧克力很適合，

濃厚的巧克力與茶味重的焙茶拿鐵，在口中激盪出意想不到的風味，令我意猶未盡，下次還想再來試試Snob café其他品項～

Snob Cafe 微風南山店 5大特色

1. 信義區最強可頌專賣店，插旗微風南山百貨，主打法國奶油當日製作的酥脆可頌，搭配超香濃的鮮奶油超搭～不論鹹的甜的通通有，吃過一次就會愛上，一開幕就廣受好評，上班族、遊客們紛紛朝聖

2. 許多網美都指名要吃，這裡吃甜點、喝咖啡，不只可以外帶，也有提供座位可以內用，一邊喝著飲料，一邊享受酥脆可頌或甜點，休憩一下充個電，又可以繼續逛街、工作了！

3. 半開放式廚房可以看到可頌製作過程，層層堆疊酥脆可口，形狀可愛的蝴蝶結鮮奶油可頌、一大顆綿密義式布丁可頌、苦甜濃郁的酒釀黑櫻桃厚黑巧克力蛋糕，樣樣都非常好吃～

4. snob cafe南山店限定的飲品－北海道奶霜黑糖冰滴咖啡，好喝到一口接一口，細緻口感黑糖香氣滿滿！靜岡焙茶拿鐵茶味超濃郁，店家茶粉加好加滿，香醇好味道一定不能錯過！

5. 太開心又多一個地方可以吃SNOB CAFE，可頌、甜點、咖啡、茶飲，完全都沒有地雷，來這邊點杯飲料搭配甜點，拿在手上邊走邊逛超滿足，推薦大家來這裡吃下午茶吧~

💭店家資訊 Snob café微風南山店

🏠地址: 台北市信義區松智路17號B1(微風南山B1)

🚌交通: 捷運世貿101站3分鐘

⏰時間: 1100-2130 週五六1100-2200

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、低消一杯飲料

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090141643422

💬IG: https://www.instagram.com/snobcafe.tw/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407108149