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桃園｜香港龍記小館．桃園市政府附近隱藏版的在地港式餐廳

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2024-12-12 21:42:00 文字：Panda's Paradise
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Panda's Paradise

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桃園｜香港龍記小館．桃園市政府附近隱藏版的在地港式餐廳

桃園美食「香港龍記小館」，位於桃園市政府附近，是在地經營多年的港式餐廳，主打港式點心、熱炒、飯麵、盅頭飯、季節時蔬、養生湯和飲料。營業時間為下午3點至晚上8點半，座位有限，建議提前訂位。此外，店內也提供桌菜和多種冷凍商品！

香港龍記小館怎麼去？

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香港龍記小館位於桃園市政府附近的廈門街，開車可將車停在廈門街立體停車場，步行約2分鐘即可抵達，機車則可停在附近的停車格。店面採大紅色設計，路過時相當顯眼，令人驚訝的是，香港龍記小館已經營業超過10年！

香港龍記小館用餐環境

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香港龍記小館店面不大，裝潢簡約，內用座位僅有三桌，約可容納8人。店家下午三點開始營業，晚餐尖峰時段容易客滿，建議提前電話預訂！

香港龍記小館菜單

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香港龍記小館的完整菜單，包括港式點心、熱炒、飯麵、盅頭飯、季節時蔬、養生靚湯和飲料。其中，脆皮炸子雞需提前2天預訂，當天無法現點喔！整體價格親民，是一間平價的港式餐廳。

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如果像我一樣喜歡看圖點餐，店內座位區有展示餐點圖片，每道菜看起來都超誘人！

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另外，香港龍記小館還有販售各式冷凍商品，可以在冷凍櫃內挑選，還可以預訂年菜套組喔！

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最特別的是，店家竟然也販售毛小孩鮮食調理包，提供六種口味選擇。店內還有很多毛小孩的圖片，從中可以看出老闆也是毛小孩的愛好者。

餐點

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我們當天在香港龍記小館點了一大桌，因為菜單上的每道菜看起來都超誘人，跟朋友一起去就能點更多！其中港式小點是我們的最愛，直接點了好幾道。唯一可惜的是，臘味蘿蔔糕當天沒得賣，只能等下次再去吃啦！

鮮竹牛肉丸(3入)

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鮮竹牛肉丸是將牛肉搭配馬蹄、蔥和調味料製成球狀，放在腐竹上蒸熟，口感紮實彈牙，一咬下去還能爆出鮮美的肉汁！

豉汁蒸排骨

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豉汁蒸排骨散發鹹香回甘的豆豉香，排骨肥瘦適中，蒸至軟嫩入味，口感濃郁。

荷葉紅藜珍珠丸子(3入)

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荷葉紅藜珍珠丸子不僅加入營養豐富的紅藜麥，內餡口感紮實、肥瘦適中，融合豬肉油脂香、青蔥香和蝦的鮮味。

蟹籽靚燒賣(4入)

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蟹籽靚燒賣選用新鮮豬肉和彈牙鮮蝦，比例恰到好處，肉質鮮甜，蝦肉彈牙爽口。

蠔皇蒸鳳爪

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蠔皇蒸鳳爪個個大隻，滿滿膠原蛋白，口感滑潤且Q彈。

荷葉糯米雞

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荷葉糯米雞外觀類似粽子，散發著淡淡的荷葉香，糯米口感軟Q，內餡包含雞肉、香菇、臘腸等豐富食材，份量足夠，香氣四溢，一個就能讓人感到飽足。

糖醋咕咾肉

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糖醋咕咾肉醬汁恰到好處，甜酸醇厚，外皮香脆，內裡鮮嫩多汁。

乾炒牛肉河粉

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不得不說，他們家的乾炒牛肉河粉真的好吃，同桌的朋友把整盤吃光光。味道很夠，雖然偏重但不會過鹹，牛肉是厚切大塊，肉質也很嫩，不會柴。

XO醬海鮮炒飯

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XO醬海鮮炒飯現點現炒，搭配大火鑊氣，香氣十足。炒飯粒粒分明，XO醬濃郁，還帶有些微辣味，裡面有好幾隻大鮮蝦，味道我很喜歡！

雙拼蒸飯(鹹魚肉餅+花菇雞)

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鹹魚肉餅和花菇雞搭配熱騰騰的米飯，一口肉餅配飯，另一口花菇雞，再加上甜鹹醬汁，真的是白飯殺手，一不小心就把整碗吃光！

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花菇雞鮮香入味，肉質軟嫩。

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鹹魚肉餅像是絞肉漢堡排，用鹹魚代替醬油，肉質相當厚實。

港式奶茶&鹹檸檬七喜

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香港龍記小館也有提供港式飲料！像是港式奶茶，茶味較重，微微甜不會膩。如果喜歡甜一點，可以跟店家說喔！還有我常點的鹹檸檬七喜，鹹甜微酸的口感我超喜歡。

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