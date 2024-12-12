【新竹食記】禾孟壽司坊(縣政店)

禾孟壽司坊是新竹地區外帶壽司的首選品牌，目前有三間分店：文興店、縣政店和竹科店，店內主打高品質每日手做外帶壽司，食材新鮮種類多元，不管是多人聚餐、外出野餐或是公司下午茶都非常適合，最近幾年更推出了許多像是關東煮、烏龍麵、丼飯等熱食的選項，在冷颼颼的冬天也能到熱騰騰的食物。店內除了壽司、熱食外還販售日本進口生鮮乾糧食品，也有台灣的越光米等在地小農產品，儼然是個小型超市非常好逛。

開車前往可停附近的竹北停十五停車場，步行約三分鐘可抵達停車很方便。

▲禾孟壽司縣政店位在縣政十街和縣政十三路轉角，白底黑字招牌非常明顯。

▲門口有寬闊乾淨的騎樓空間，靠牆的一邊有設置吧檯用餐區。

▲店內空間雖然不大，但整體空間規畫得很不錯，商品和食物都有條有理的陳列在顯眼處，白天室內採光也很好。

▲店內有五人座位的吧檯用餐區，看著人來人往的街景用餐也是一種享受和樂趣。

▲內用區提供餐具和濕紙巾可自行取用，用完餐再自行將垃圾分類回收。

▲壽司陳列在兩個玻璃櫥窗內，有單一口味也有綜合的組合，選擇多樣最經典的口味都能吃得到。

▲另一區販售日本進口的調味、乾糧、飲料，也有台灣在地小農的產品，感覺像在逛超市。

▲冷凍冰箱內還有日本進口的雪糕系列冰品。

▲禾孟壽司坊菜單：有文興店限定的握壽司、生魚片刺身、本味壽司、花壽司、創意壽司、烤飯糰、手卷、湯品、素食系列、飲料、沙拉、甜點、炸物、丼飯、漬物，種類相當多元，果然是外帶壽司首選品牌！

▲茶碗蒸 65元：上面有一隻顏色飽滿的鮮蝦，內有雞肉等配料，蒸蛋口感滑嫩細緻，有高湯的鮮甜是小朋友的最愛！

▲味增湯 35元：吃日式料理一定少不了最經典的味增湯，湯內有豆腐、洋蔥和青蔥，冬天喝一碗很暖胃。

▲關東煮 145元：關東煮內有滿滿的料，有牛蒡天婦羅、菜頭、高麗菜捲、香菇丸、豆腐及甜不辣，湯頭溫和清甜，更能凸顯食材本身的原味，關東煮提供辣和不辣兩種沾醬的選擇。

▲牛肉丼飯 160元：丼飯的份量真的非常大碗，上層有滿滿的牛肉、洋蔥絲和青蔥，用料很實在，牛肉是帶油花的部位肉質軟嫩，醬油醃製得極為入味，讓人越吃越開胃。

▲海鮮烏龍麵(昆布) 133元：海鮮烏龍麵有兩隻鮮蝦、香菇、青菜、溫泉蛋，烏龍麵口感Q彈，熟度剛好不會過軟。

▲起司鳳梨蝦 175元：壽司外層包裹著起司，有炙燒過的黑色痕跡，內有鳳梨和鮮蝦，可以同時嚐到起司的鹹香和鳳梨的果香，有種鹹甜鹹甜的滋味，很有創意的壽司。

▲孟壽司(4特選花+黑豆皮)(左)與胡麻牛肉捲(右)。

▲胡麻牛肉捲 150元：這道搭配著胡麻醬一起吃，可以吃到牛肉濃濃的醬燒香氣，配上清爽的小黃瓜、胡蘿蔔絲等蔬菜，吃起來清爽沒有油膩感，沾上胡麻醬後香氣更加提升。

▲孟壽司(4特選花壽司+黑豆皮) 110元：豆皮壽司內是使用紫米飯而不是白米，吃起來意外的沒有濕黏感，營養價值更高，另外四種花壽司有明太子、柴魚、芋泥等口味，內有有生菜、小黃瓜、蛋皮，有著清脆的口感與滑順的奶油非常搭。

雞蛋糕短評：新竹第一品牌的外帶壽司，壽司總類多還有許多熱食的選擇，食材新鮮牛肉有炙燒香氣，店內提供吧檯桌內用區，店員親切和善。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



【禾孟壽司坊縣政店美食資訊】

地址：新竹縣竹北市縣政十三路162號

電話：036573838

官網：facebook

營業時間：11:00–19:30

外送：foodpanda、

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【禾孟壽司坊文興店美食資訊】

地址：新竹縣竹北市文興路一段70號

電話：036673755

官網：facebook

營業時間：11:00–19:30

外送：foodpanda、

線上預定：無

停車場：有

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無



【禾孟壽司坊竹科店美食資訊】

地址：新竹市東區新莊街150號

電話：036661551

官網：facebook

營業時間：11:00–19:30

外送：foodpanda、

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無



【感謝禾孟壽司坊邀約】

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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