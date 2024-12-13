【宜蘭-餐廳推薦-爆汁甕仔雞】百匯窯烤雞餐廳、聖誕大餐、新年團圓，龍眼木窯烤風味甕仔雞

聖誕烤雞、年底超夯伴手禮、過年圍爐必備、必買百匯窯烤雞餐廳，甕仔雞.

到了一年年底，歡樂聖誕節、溫馨農曆新年快到了，訂「百匯窯烤雞餐廳」香噴噴、皮脆肉多汁「甕仔雞」的時間又到了。

每年這時候我都要去「百匯窯烤雞餐廳」吃一頓大餐，再外帶兩隻雞回家，一隻給婆婆一隻給媽咪，如果開車前來就買更多隻分送親友。

聖誕節、農曆新年都要買整隻雞，因為全雞才有「全家福」全家平安的涵義。

聖誕節為何要吃全雞呢？

在西方國家，聖誕烤雞不僅是一道美味可口的佳餚，還是代表家人團聚、感恩與慶祝，美味的烤雞大餐更是代表著豐盛與分享的精神。

烤雞的香氣彌漫家中、全家圍著烤雞大餐一邊吃，一邊分享這一年來的點點滴滴，家人彼此間互相贈送禮物與祝福，感受到家人滿滿的愛，這在國外聖誕節是不可或缺的重要時刻。

農曆新年也要吃全雞？

雞在閩南語中發音與「家」的音相同，有「起家」的意思，因此過年吃雞寓意著全家平安，全家福的意思。

現在買一隻全雞回家，自己切塊料理，還沒做就感覺好累，不如直接去「百匯窯烤雞餐廳」買一隻甕仔雞，簡單方便、又好好吃。

爆汁甕仔雞外帶

外帶盒包裝精美，自己吃方便，送禮大方好看。

盒子上還有出爐時間。

一整隻雞，光是看這色澤就讓人口水忍不住流下來。

盒內附厚手套（剝雞不怕燙）、透明塑膠手套（套在厚手套外，剝雞乾淨衛生）、還有特製胡椒鹽。

脆皮甕仔雞料理

「百匯窯烤雞餐廳」做出美味的甕仔雞的秘訣就是：龍眼木。

店家外面滿滿的龍眼木，光是想用這些窯烤出來的雞會有多香，吸溜~擦一下口水。

窯烤雞是道地的台灣料理，特別打造的一排紅磚灶台，以燒窯的原理下去烤雞，經過高溫窯烤的窯烤雞，使用傳統窯烤方式，搭配現代科技，烤出令人回味無窮的美味。

每隻雞都處理得乾乾淨淨。

一隻雞一隻雞慢慢放進窯內。

使用龍眼木窯烤，會有特別的香氣。

門口擺放龍眼木，特別請人砍伐。

一隻雞烤約20~30分鐘，用高溫柴火下去烤雞，肉鎖住湯汁的鮮，外皮更酥脆，開爐~~

美味的甕仔雞出爐囉。

烤雞時所流下的「風味雞油」，雞肉品嘗沾著吃起來更加甘甜，也可以拿來拌飯。

串著烤雞的架子下，收集了一整碗的滴雞精。

品嘗皮酥肉多汁甕仔雞

店內無半隻雞，都是提供全隻，可以一個月前或前一天預約，皮脆、肉多汁，每一口都是享受。

窯烤雞端上桌，店家會準備棉手套，戴上棉手套後外面再戴一層透明拋棄式手套，然後開始拆解雞，也是一種手扒雞。

碰到美食不可以客氣，立馬搶我最愛吃的雞腿，看這顏色，多嫩，多麼令人想咬一口。

餐廳美食

來到「百匯窯烤雞餐廳」，當然要點一大桌好好地吃一頓。

宜蘭糕渣 NT$200

來到宜蘭，當然要吃當地有名的糕渣，搭配五顏六色的蝦餅，光看就很有食慾，比平時吃的糕渣大塊，外酥內軟，口齒生香。

清燉西魯肉 NT$380

西魯肉，來宜蘭也是必點的一道湯，先以蝦米、蔥段、蒜末爆香，再以大白菜切絲墊底，加入紅蘿蔔絲、香菇絲、竹筍絲、髮菜等等，最後將炸得金黃的鴨蛋酥鋪在表面，簡單就能燴煮懷舊美味。

滿滿的白菜，甘甜的湯頭。

五更腸旺 NT$280

第二屆宜蘭勁好TOP10，民國112年，十大好食，餐廳組，「 五更腸旺」，百匯窯烤雞餐廳得名。

五更腸旺，裡面有多汁鴨血、洗得乾淨的大腸，不會有內臟的腥味、一點酸菜，使用四川大紅袍，辣椒的辣度有做一點點調整，不會特別辣，讓大部分的人都可以接受的辣度，微麻微麻，重點是吃起來很香。

看這腸旺，有沒有勾起你的饞蟲？

豆酥鱈魚 NT$420

魚嫩豆酥脆，非常下飯的一道菜。

苦瓜鹹蛋 NT$230

味道剛剛好，苦瓜不會太苦，鹹蛋不會過鹹，苦瓜的脆配上鹹蛋的軟，我自己可以嗑一盤。

金沙中卷 NT$360

軟嫩肥美的中卷跟鹹香的鹹蛋下鍋炸，非常美味的一道菜。

鳳梨蝦球 NT$260

炸過的蝦球淋上美乃滋，配上酸酸的鳳梨，一口一個，很快就光盤。

金沙豆腐 NT$240

外酥內軟的豆腐，超好吃，配上鹹蛋黃的味道，每次來必點。

三杯皮蛋 NT$240

跟一群人一起吃飯的好處就是一人點一道菜，就會吃到自己平時不會點的菜。

蠻特別的，原來皮蛋還可以做成三杯口味，鹹甜適中，味道不錯。

剝皮辣椒雞湯 NT$480

剝皮辣椒的辛辣、配上雞肉的甜，搭配菇類，非常鮮甜的一道湯，忍不住搶打包回家。

水蓮 NT$150

水蓮要先泡過才不會苦，炒得脆脆的很有口感。

椒鹽鱈魚 NT$280

鮮嫩的魚，配上香脆的花生，感覺可以來一手啤酒。

辣炒臭豆腐 NT$220

真的是很神奇的一道菜，從來不知道臭豆腐可以這麼吃，使用甲子園臭豆腐，沒有臭味，軟嫩有滋味。

炒麵 NT$80

太飽了，沒吃，下次嚐。

各式飲料可以選購。

菜單

店景

議長、縣長祝賀「百匯窯烤雞餐廳」榮獲「十大好食」餐廳。

跟好友一起出遊吃美食，真是快樂的事情。

經過「百匯窯烤雞餐廳」一定要買一隻甕仔雞回家分享家人，出來遊玩不忘帶伴手禮回家給親友品嘗，家人一定很開心。

店家資訊

百匯窯烤雞餐廳

電話：（03）950-1386

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

營業時間：11：00~15：00；17：00~21：00

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