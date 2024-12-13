放假就想好好吃一頓早午餐！放鬆一下，這次特地來尋找三峽新開的景觀餐廳，光店名就超級睛的，賣的居然是自家新鮮雞蛋製作的健康早午餐，周圍青山綠水，讓人彷佛走進城市裡的世外桃源，餐廳內有半戶外座位區，有如置身在森林般的愜意，讓人用餐起來很舒服，來這裡可以好好放鬆，享受一頓美食重新出發，套餐280元起附飲品CP超高，喜歡儀式感就點六宮格套餐還有當季例湯，這裡環境清幽，風景優美，很適合來此放空吃早午餐。

想來趟無聊其實並不無聊的行程，可以看山景聽水聲吃美食，就來無聊秘境吧～

隱身在三峽台七乙5.7k秘境餐廳-無聊秘境健康早午餐，影片分享

這裡位置極佳，就座落在溪水河畔旁，可以一邊看山一邊聆聽溪水流過的聲音，超舒壓的～

一整排半露天的用餐區，可以近距離欣賞山景和溪流，感受到無聊秘境，想要賦予我們悠閒放鬆的氣氛。

建議吃飽後可以在此休憩喝茶，置身在大自然下，感微風拂面或是沐浴在陽光中美好的感覺～

可以置身於山林裡，聽著潺潺流水聲，眺望著美麗風景，所有的煩惱皆煙消雲散。

熱美式咖啡120元，這裡的咖啡是一壺，還有附小杯子，超有儀式感氛圍～

最新DM，實際DM以店家為主，每人低消120元，點套餐附120元飲品，可補價差升級，CP值超高。

舒肥嫩雞胸早午餐280元附120飲品，早午餐系列則是可以自己選擇要的麵包或可頌，擺盤精緻，一整個超豐盛的。

雞胸肉軟嫩Q彈，除生菜沙拉還有半熟蛋和青菜盤，幾乎都是原型食物，吃起來健康又美味～

香煎牛排早午餐320元附120飲品，沒想到一早就可以享用牛排早餐，也太幸福了吧～

這裡環境清幽，還有親切服務和健康美食，讓你絕不無聊，物超所值。

置身在大自然環境下用餐，感覺食物都變美味了～

11:00後才有供應主廚拿手菜六宮格套餐。

一上桌超大盤的，一整個讓人驚豔，儀式感滿滿～這次品嚐當季例湯，居然是蛤蠣雞湯，也太高級了～

炙燒和風鮭魚450元，真是名符其實海陸大餐，除主餐鮭魚附四樣小菜（半熟蛋、舒肥嫩雞胸、季節時蔬2份）、五穀飯、湯品與水果再加上飲料一杯，超豐盛的～

來這裡建議放慢腳步、享受當下、品味生活，欣賞美麗的風景。

這裡環境清幽，風景優美，很適合來此放空喝茶，欣賞美麗的風景，徜徉在青山綠水間，舒展身心。

最後別忘了到停車場旁，可以看老闆養的雞，超多隻的，又紅又亮，來自自家新鮮雞蛋就是不一樣～

餐廳旁有座小橋走走，可以欣賞不一樣的溪水山景，值得一遊～

無聊秘境：三峽五寮39-1號（台七乙5.7k）；營業時間：09:00-17:00（周二公休）預約電話：0955 947 555

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