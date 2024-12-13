每次回到新竹老家，我總會感受到一種強烈的需求：家裡的沙發真的該換了！尤其是年底將至，這正是除舊佈新的好時機～但其實這也只是我想出門逛逛的藉口，因為最近真的沒怎麼出門，覺得自己要發霉啦～於是我上網搜尋了新竹家具推薦的相關資訊，最後選擇了「新協興居家美學」，我看到在網路上的評價蠻好的，很多人說起新竹家具推薦的時候都會提到他們家，所以就決定跟爸媽一起去逛逛了！

其實他們店的位置很方便，離火車站蠻近的，而且旁邊就有停車場，停車完全不用擔心。一開始，我們以為這間店的規模應該還好，沒想到一進去，才發現裡面根本別有洞天，超大！根本可以逛整整一天的那種大。裡面展示了各種風格的沙發、桌椅、床具等等。最棒的是，店裡的服務人員非常親切，總是耐心解答我們的問題，讓人感覺很放鬆。

我第一眼看上的是這款深藍色的布質沙發，設計簡約、現代。不過，這款沙發的布料雖然觸感很好，但我想到夏天躺在上面，可能躺久了會有點熱，所以我們決定繼續逛下去。

接著，我又看到了另一款沙發，簡直是我夢想中未來的家一定要有的沙發！這是一款L型沙發，雖然同樣是布質的材質，但它的L型設計真的讓我一眼愛上。想到在沙發上躺著看劇或是電影，簡直是太享受了！我非常喜歡這種設計，特別是想放鬆的時候，躺在上面都能讓整個生活空間感覺更加舒適。不過，爸媽卻不太喜歡這種沙發，他們覺得L型沙發太佔地方了，還是喜歡傳統型的沙發，於是我們只能繼續尋找其他選擇。

就在我們繼續尋找時，爸爸終於找到了一款他非常滿意的沙發，這是一款藍綠色的皮質沙發，設計也相當簡單大方。最特別的是，這款沙發的右邊還有一個帶有頭部支撐的設計，對爸爸來說非常貼心。像這樣的設計，可以支撐頭部，讓人在長時間坐著的時候不會感到累，特別適合爸爸平時需要坐很長時間的情況。再加上這款沙發還搭配了一個蠻大的腳凳，坐起來舒適度更上一層樓。

店員告訴我，他們還提供客製化服務，不僅僅是換布料和顏色而已。如果有特定需求的尺寸或樣式，他們都可以協助溝通，甚至還有專業的家配師可以提供建議。這讓我覺得他們不僅僅是在賣家具，而是在為顧客打造理想中的生活空間！總結來說，新竹家具推薦中，新協興絕對是值得一去的地方！不論是多樣化的選擇、親切的服務、還是客製化的設計，都讓我對這次購物之旅感到非常滿意～而且他們家的坪數真的很驚人，還有二樓，真的可以逛到心滿意足為止都還沒逛完！如果你也在考慮為家裡添置新家具，不妨親自去看看，相信你一定會找到心儀的產品！

新竹家具推薦！新竹在地老字號家具行：新協興居家美學