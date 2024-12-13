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鄧師傅功夫菜高雄在地深耕40年、傳承功夫菜佳餚，把大廚功夫佳餚帶回家過好年、團圓圍爐輕鬆開飯 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-12-13 10:06:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

鄧師傅功夫菜高雄在地深耕40年、傳承功夫菜佳餚，把大廚功夫佳餚帶回家過好年、團圓圍爐輕鬆開飯 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

這次很開心可以來推薦、開箱 鄧師傅功夫菜之年菜
高雄接地氣超過40年鄧師傅功夫菜，經典年菜外帶、必敗乾燒豬腳、懷舊眷村年菜全收錄
傳承二代的功夫料理，推出了功夫年菜
每年都很搶手的乾燒豬腳一定要買，還可以便利婆婆媽媽媳婦
把招牌年菜組合帶回家，簡單復熱就可以端上桌，星級佳餚馬上開吃
今年又升級，提供三家門市可以直接把熱呼呼年菜外帶回家享用

豬腳一定要買，給家人增添祝壽
還有限量的酸菜白肉鍋，都是自家發酵的天然酸菜燉煮熬出的精華
融入二代主廚團隊的異國風味，讓年菜不僅很台很中式還能增添年輕人、孩子愛的菜色

鄧師傅推年菜「熱炒吧」，把一些經典台菜、美食佳餚
直接復熱就可以大口享用
熱炒吧在家樂福、鄧師傅官網等通路可買到
直接到門市亦可挑選採買，很適合小家庭唷!
圍爐菜色更澎派，亦可添加菜色豐富度

預購時間:即日起到2025/1/10(五)
早鳥優惠:但2024/12/27(五)

限量年菜組合，數量有限售完不補

官網滿3600元免運，滿6千折300元，每增2千多折100元
買越多折越多，優惠無上限
12/27前早鳥預購下單再折100元
【尼力特享優惠滿6000折100元、折扣碼：nellydyu100】
Line@客服：@chefteng

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充滿濃郁人情味的鄧師傅功夫菜，台灣百大餐廳
每次來用餐都被有溫度的服務給感染
不僅用心做菜讓饕客喜歡，有溫度的服務品質更是加分

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鄧師傅功夫菜，功夫年菜開始可預購，圍爐好料都在這裡

團圓味美食必備:乾燒蹄膀、乾燒豬腳、酸菜白肉鍋、頂級干貝元寶水餃、鮑魚烏參佛跳牆
推薦都要帶回家

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高雄在地超40年，受到很多民眾喜歡的鄧師傅
每年年菜都是限量供應，真的是要用搶的

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年自家員工都搶訂的功夫年菜，快點追起來
幫家人準備好圍爐年菜，婆婆媽媽媳婦會超愛你

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廚藝總監老大是 2024 亞太年度十大名廚

當天二代主廚也介紹經典年菜
鄧師傅功夫菜的豬肉都是使用台灣豬

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蹄膀都是中央工廠人工綑綁，加上豬腳好吃還要保有油脂香氣
乾燒方式讓蹄膀的很入味，功夫處理方式去除油膩，保有蹄膀本身的Q度與肉質不柴

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乾燒蹄膀、乾燒豬腳過年過節都要用搶的，婆婆媽媽最愛的佳餚、拜拜也很澎派

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豬腳、蹄膀都是我們家每次來鄧師傅功夫菜必吃佳餚，吃不膩啊!過年當然不能缺席!

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澎派幫家人準備圍爐年菜，不燒腦直接找在地老字號 鄧師傅功夫菜
大廚用心好手藝直接帶回家

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蔥燒元蹄
超好吃的蔥燒元蹄，滿滿的膠質油亮醬汁

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整個上桌還有晃度，膠質滿分
大人小孩都愛吃，甘甜順口帶蔥香風味

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利用大蔥下去提味，不僅甘甜還很提味
肉質很細嫩，膠質很肥厚吃到嘴裡還黏嘴

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我個人很喜歡吃肥肉，不使用油炸還要保有油脂香氣
重點吃起來軟嫩不是那種噁爛感，帶出膠質Q度入口即化
淋醬絕對不能浪費，淋在白飯、麵上都好吃

蔥段也可以配著元蹄吃，又香又夠味還帶清甜

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酸白菜白肉鍋
團圓菜不能少的鍋物湯品，每年都限量的酸白菜白肉鍋
酸菜都是自家天然發酵，數量有限
而且還特別打造酸菜製作場所，恆溫控制發酵時間
天然順口酸度會自然回甘，完全不會口乾舌燥

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鍋內還有豬五花、手工燕丸、豆包、酸菜
熱呼呼的香氣讓酸度湧上來，唾液就開始直流

而且會越熬煮越香醇帶甜味

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超級大顆的燕丸，口感豐富帶有懷舊鍋物料滋味

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湯頭都讓家人讚賞，順口不噪口，會一直想喝熱呼呼的酸菜湯

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道口燒雞
傳統宮廷菜，嚴選新鮮的鹿野雞
釀製後再油炸定型
繼續滷製讓道口燒雞入味，鎖住肉質鮮嫩、帶出香甜滋味

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鮑魚烏參佛跳牆
慰勞全家人的辛苦，就靠這甕 營養豪華的 鮑魚烏參佛跳牆

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頂級霸氣食材用料，圍爐菜必備

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陳皮牛腱佐燒餅

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燒餅真的很加分，使用烤箱烤過就可以擁有酥脆層次口感與芝麻香

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陳皮牛腱帶出軟嫩筋Q度口感，滷汁很入味

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咬下層次豐富，帶出牛腱滷製過的甘甜香氣，牛肉香氣很渾厚唷!

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鮑魚干貝荷葉飯
豪華海鮮入味，讓米飯不僅有荷葉香還帶出海味

每年銷售破萬的荷葉飯，純手工組裝、豐富海味入味

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蒜子龍虎斑
一般魚都是使用清蒸，鄧師傅功夫菜使用台灣在地龍虎斑膠質多
搭配蒜子燒烹飪，小火煸到金黃色
蒜頭會轉換不同風味提出魚的香氣、鮮味

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梅汁叉燒排骨
改良美式肋排，帶有異國風味兼具中式佳餚風味
酸甜梅汁會帶出香甜滋潤排骨肉

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飯後甜湯也都準備好了，桂圓紅棗燉銀耳

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冰糖雪梨燉銀耳

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頂級干貝元寶
很多人團圓年菜不可少的水餃，代表著財源滾滾招財進寶
鄧師傅功夫年菜讓水餃更像元寶
加入頂級干貝、魚卵、蝦子，不用沾醬就很鮮美

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很飽滿大顆，保有Q度口感

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每一口都是海洋鮮味甜度，太好吃了
干貝的香甜、蝦子的新鮮度，很完美

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波本煙燻烤肋排佐脆薯
肉質很嫩一下子骨肉分離，帶出甘甜與煙燻香氣提味
抿在嘴裡帶出開味香氣，肉質很豐富、吃起來很過癮

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元寶花生
榮獲2020年蘋果日報年菜評比肉品冠軍，熱愛膠質懷舊豬腳一定要吃
加上大顆飽滿的台灣土豆，帶有Q度唷~
豬腳整個鎖住膠質，帶出甘甜滋味

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完全不油膩，口感很Q
帶有南部人熱愛的甜味香氣，趁熱吃真的很好吃

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蔥㸆鯽魚
鯽魚都是精選過的，而且每一尾都是爆卵
入口整個香氣都湧上來，冷的吃也好吃

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挑選含卵的母鯽魚，秘製醬料釀製過
利用油炸鎖住水份、魚骨酥化
利用悶煮的方式，讓魚整個吸附醬汁香氣
冷的、熱的都好吃，每一口都是熟悉的懷舊滋味
咬下都爆卵，爆出香甜度

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鮮蝦西魯肉
宜蘭的國宴菜 西魯肉
帶有台式風味的古早味辦桌菜

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是宜蘭人宴客都會出現的經典佳餚
升級版的白菜滷加入鮮蝦、蛋酥
整個香氣豐富度更多，柔和順口帶出白菜清甜

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使用新鮮白蝦，增添鮮味

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橙香冰糖醬鴨
使用冰糖、八角、桂皮等天然材料燉煮
外皮刷上特調橙香醬汁，果香滋味不僅香甜還能讓冰糖醬鴨吃起來不膩

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外皮帶果香橙香，提出鴨肉香氣

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桂圓紅棗燉銀耳
好多豐富膠質的香甜桂圓紅棗燉銀耳
養生白木耳好大朵，滑溜順口
帶出桂圓、紅棗天然甜味

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富貴豪華組、經典人氣組、眷村年菜組

到店熱取組(限定中正、青年、美術館店可自取)
已經可以預購，快點追起來

年菜預購 | 富貴豪華組【2025年菜澎湃首選】、包裝：7道/組
【2025年菜套組】鮑魚烏參佛跳牆+花膠虎掌燴干貝+大四喜(瑤柱獅子頭)+富貴雙方+蒜子龍虎斑+玫瑰油雞+桂圓紅棗燉銀耳(6入)
售價：NT $ 7898 / 組

年菜預購 | 經典人氣組【2025年菜澎湃首選】、包裝：7道/組
【2025年菜套組】鮑魚黃金鯧細粉+梅汁叉燒排骨+蔥燒元蹄+鮑魚干貝荷葉飯(2盒)+道口燒雞+鮮蝦西魯肉+桂圓紅棗燉銀耳(6入)
售價：NT $ 6116 / 組

年菜預購 | 懷舊眷村組【2025年菜澎湃首選】、包裝：6道/組
【2025年菜套組】酸白菜白肉鍋+元寶花生+頂級干貝元寶(一盒/20顆)+橙香冰糖醬鴨+蔥㸆鯽魚+桂圓紅棗燉銀耳(6入)
售價：NT $ 4359 / 組

年菜預購 | 年菜到店熱取組 (僅限中正、青年、美術門市)、包裝：6道
此套餐商品取餐時皆為熱食，可直接食用。限至中正店、青年店、美術館店1/28、1/30自取，請將取餐門市與時段備註於訂單內。
售價：NT $ 6410 / 組

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貼心的還有個人素食年菜，蔬喜個人饗宴組訂起來、準備超輕鬆
預購時間:即日起到2025/1/10(五)
早鳥優惠:但2024/12/27(五)

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專門為小家庭所準備的熱炒吧，熟悉的經典台菜美味

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工作忙碌無法準備年菜
不然就是要跑很多地方才可以把年菜準備好
鄧師傅功夫菜都幫小家庭準備好
可以直接外帶回家復熱的熱炒吧佳餚
搭配出自家風味的年菜美食
小家庭圍爐也可以輕輕鬆鬆

限量年菜組合，數量有限售完不補
官網滿3600元免運，滿6千折300元，每增2千多折100元
買越多折越多，優惠無上限
12/27前早鳥預購下單再折100元
【尼力特享優惠滿6000折100元、折扣碼：nellydyu100】
Line@客服：@chefteng
鄧師傅功夫菜-門市資訊 
。中正店 072361822 11:00 – 21:00 高雄市中正三路82號(仁愛街口)
。青年店 072515622 11:00 – 21:00 高雄市青年二路82號(文武街口)
。美術館店 075559722 11:00 – 21:00 高雄市河西一路1477號(美術東二路口)
。漢神店 072161222 11:00 – 21:00 高雄市漢神百貨B3F美食街(捷運紅線R9中央公園站)
。巨蛋店 075227322 11:00 – 21:00 高雄漢神巨蛋購物廣場B1F美食街(捷運紅線R14巨蛋站)
。夢時代概念店 078227822 11:00 – 21:00 高雄夢時代購物廣場 B1F美食街
。大樂店 073924698 11:00 – 21:00 高雄市三民區民族一路463號(高雄大樂購物中心1F膳食廣場)
。義享店 075568269 11:00 – 21:00 高雄市鼓山區大順一路115號B2F

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鄧師傅功夫菜 美術館店

phone07-5559722
place高雄市鼓山區河西一路1477號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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