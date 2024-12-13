這次很開心可以來推薦、開箱 鄧師傅功夫菜之年菜

高雄接地氣超過40年鄧師傅功夫菜，經典年菜外帶、必敗乾燒豬腳、懷舊眷村年菜全收錄

傳承二代的功夫料理，推出了功夫年菜

每年都很搶手的乾燒豬腳一定要買，還可以便利婆婆媽媽媳婦

把招牌年菜組合帶回家，簡單復熱就可以端上桌，星級佳餚馬上開吃

今年又升級，提供三家門市可以直接把熱呼呼年菜外帶回家享用

豬腳一定要買，給家人增添祝壽

還有限量的酸菜白肉鍋，都是自家發酵的天然酸菜燉煮熬出的精華

融入二代主廚團隊的異國風味，讓年菜不僅很台很中式還能增添年輕人、孩子愛的菜色

鄧師傅推年菜「熱炒吧」，把一些經典台菜、美食佳餚

直接復熱就可以大口享用

熱炒吧在家樂福、鄧師傅官網等通路可買到

直接到門市亦可挑選採買，很適合小家庭唷!

圍爐菜色更澎派，亦可添加菜色豐富度

預購時間:即日起到2025/1/10(五)

早鳥優惠:但2024/12/27(五)

限量年菜組合，數量有限售完不補

充滿濃郁人情味的鄧師傅功夫菜，台灣百大餐廳

每次來用餐都被有溫度的服務給感染

不僅用心做菜讓饕客喜歡，有溫度的服務品質更是加分

鄧師傅功夫菜，功夫年菜開始可預購，圍爐好料都在這裡

團圓味美食必備:乾燒蹄膀、乾燒豬腳、酸菜白肉鍋、頂級干貝元寶水餃、鮑魚烏參佛跳牆

推薦都要帶回家

高雄在地超40年，受到很多民眾喜歡的鄧師傅

每年年菜都是限量供應，真的是要用搶的

年自家員工都搶訂的功夫年菜，快點追起來

幫家人準備好圍爐年菜，婆婆媽媽媳婦會超愛你

廚藝總監老大是 2024 亞太年度十大名廚

當天二代主廚也介紹經典年菜

鄧師傅功夫菜的豬肉都是使用台灣豬

蹄膀都是中央工廠人工綑綁，加上豬腳好吃還要保有油脂香氣

乾燒方式讓蹄膀的很入味，功夫處理方式去除油膩，保有蹄膀本身的Q度與肉質不柴

乾燒蹄膀、乾燒豬腳過年過節都要用搶的，婆婆媽媽最愛的佳餚、拜拜也很澎派

豬腳、蹄膀都是我們家每次來鄧師傅功夫菜必吃佳餚，吃不膩啊!過年當然不能缺席!

澎派幫家人準備圍爐年菜，不燒腦直接找在地老字號 鄧師傅功夫菜

大廚用心好手藝直接帶回家

蔥燒元蹄

超好吃的蔥燒元蹄，滿滿的膠質油亮醬汁

整個上桌還有晃度，膠質滿分

大人小孩都愛吃，甘甜順口帶蔥香風味

利用大蔥下去提味，不僅甘甜還很提味

肉質很細嫩，膠質很肥厚吃到嘴裡還黏嘴

我個人很喜歡吃肥肉，不使用油炸還要保有油脂香氣

重點吃起來軟嫩不是那種噁爛感，帶出膠質Q度入口即化

淋醬絕對不能浪費，淋在白飯、麵上都好吃

蔥段也可以配著元蹄吃，又香又夠味還帶清甜

酸白菜白肉鍋

團圓菜不能少的鍋物湯品，每年都限量的酸白菜白肉鍋

酸菜都是自家天然發酵，數量有限

而且還特別打造酸菜製作場所，恆溫控制發酵時間

天然順口酸度會自然回甘，完全不會口乾舌燥

鍋內還有豬五花、手工燕丸、豆包、酸菜

熱呼呼的香氣讓酸度湧上來，唾液就開始直流

而且會越熬煮越香醇帶甜味

超級大顆的燕丸，口感豐富帶有懷舊鍋物料滋味

湯頭都讓家人讚賞，順口不噪口，會一直想喝熱呼呼的酸菜湯

道口燒雞

傳統宮廷菜，嚴選新鮮的鹿野雞

釀製後再油炸定型

繼續滷製讓道口燒雞入味，鎖住肉質鮮嫩、帶出香甜滋味



鮑魚烏參佛跳牆

慰勞全家人的辛苦，就靠這甕 營養豪華的 鮑魚烏參佛跳牆

頂級霸氣食材用料，圍爐菜必備

陳皮牛腱佐燒餅

燒餅真的很加分，使用烤箱烤過就可以擁有酥脆層次口感與芝麻香

陳皮牛腱帶出軟嫩筋Q度口感，滷汁很入味

咬下層次豐富，帶出牛腱滷製過的甘甜香氣，牛肉香氣很渾厚唷!

鮑魚干貝荷葉飯

豪華海鮮入味，讓米飯不僅有荷葉香還帶出海味

每年銷售破萬的荷葉飯，純手工組裝、豐富海味入味

蒜子龍虎斑

一般魚都是使用清蒸，鄧師傅功夫菜使用台灣在地龍虎斑膠質多

搭配蒜子燒烹飪，小火煸到金黃色

蒜頭會轉換不同風味提出魚的香氣、鮮味

梅汁叉燒排骨

改良美式肋排，帶有異國風味兼具中式佳餚風味

酸甜梅汁會帶出香甜滋潤排骨肉

飯後甜湯也都準備好了，桂圓紅棗燉銀耳

冰糖雪梨燉銀耳

頂級干貝元寶

很多人團圓年菜不可少的水餃，代表著財源滾滾招財進寶

鄧師傅功夫年菜讓水餃更像元寶

加入頂級干貝、魚卵、蝦子，不用沾醬就很鮮美

很飽滿大顆，保有Q度口感

每一口都是海洋鮮味甜度，太好吃了

干貝的香甜、蝦子的新鮮度，很完美

波本煙燻烤肋排佐脆薯

肉質很嫩一下子骨肉分離，帶出甘甜與煙燻香氣提味

抿在嘴裡帶出開味香氣，肉質很豐富、吃起來很過癮

元寶花生

榮獲2020年蘋果日報年菜評比肉品冠軍，熱愛膠質懷舊豬腳一定要吃

加上大顆飽滿的台灣土豆，帶有Q度唷~

豬腳整個鎖住膠質，帶出甘甜滋味

完全不油膩，口感很Q

帶有南部人熱愛的甜味香氣，趁熱吃真的很好吃

蔥㸆鯽魚

鯽魚都是精選過的，而且每一尾都是爆卵

入口整個香氣都湧上來，冷的吃也好吃

挑選含卵的母鯽魚，秘製醬料釀製過

利用油炸鎖住水份、魚骨酥化

利用悶煮的方式，讓魚整個吸附醬汁香氣

冷的、熱的都好吃，每一口都是熟悉的懷舊滋味

咬下都爆卵，爆出香甜度

鮮蝦西魯肉

宜蘭的國宴菜 西魯肉

帶有台式風味的古早味辦桌菜

是宜蘭人宴客都會出現的經典佳餚

升級版的白菜滷加入鮮蝦、蛋酥

整個香氣豐富度更多，柔和順口帶出白菜清甜

使用新鮮白蝦，增添鮮味

橙香冰糖醬鴨

使用冰糖、八角、桂皮等天然材料燉煮

外皮刷上特調橙香醬汁，果香滋味不僅香甜還能讓冰糖醬鴨吃起來不膩

外皮帶果香橙香，提出鴨肉香氣

桂圓紅棗燉銀耳

好多豐富膠質的香甜桂圓紅棗燉銀耳

養生白木耳好大朵，滑溜順口

帶出桂圓、紅棗天然甜味

富貴豪華組、經典人氣組、眷村年菜組

到店熱取組(限定中正、青年、美術館店可自取)

已經可以預購，快點追起來

年菜預購 | 富貴豪華組【2025年菜澎湃首選】、包裝：7道/組

【2025年菜套組】鮑魚烏參佛跳牆+花膠虎掌燴干貝+大四喜(瑤柱獅子頭)+富貴雙方+蒜子龍虎斑+玫瑰油雞+桂圓紅棗燉銀耳(6入)

售價：NT $ 7898 / 組

年菜預購 | 經典人氣組【2025年菜澎湃首選】、包裝：7道/組

【2025年菜套組】鮑魚黃金鯧細粉+梅汁叉燒排骨+蔥燒元蹄+鮑魚干貝荷葉飯(2盒)+道口燒雞+鮮蝦西魯肉+桂圓紅棗燉銀耳(6入)

售價：NT $ 6116 / 組

年菜預購 | 懷舊眷村組【2025年菜澎湃首選】、包裝：6道/組

【2025年菜套組】酸白菜白肉鍋+元寶花生+頂級干貝元寶(一盒/20顆)+橙香冰糖醬鴨+蔥㸆鯽魚+桂圓紅棗燉銀耳(6入)

售價：NT $ 4359 / 組

年菜預購 | 年菜到店熱取組 (僅限中正、青年、美術門市)、包裝：6道

此套餐商品取餐時皆為熱食，可直接食用。限至中正店、青年店、美術館店1/28、1/30自取，請將取餐門市與時段備註於訂單內。

售價：NT $ 6410 / 組

貼心的還有個人素食年菜，蔬喜個人饗宴組訂起來、準備超輕鬆

預購時間:即日起到2025/1/10(五)

早鳥優惠:但2024/12/27(五)

專門為小家庭所準備的熱炒吧，熟悉的經典台菜美味

工作忙碌無法準備年菜

不然就是要跑很多地方才可以把年菜準備好

鄧師傅功夫菜都幫小家庭準備好

可以直接外帶回家復熱的熱炒吧佳餚

搭配出自家風味的年菜美食

小家庭圍爐也可以輕輕鬆鬆

限量年菜組合，數量有限售完不補