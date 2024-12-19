桃園區中平路商圈竟然藏著一家超溫馨的小咖啡廳，而且還主打超好吃的義大利麵！今天就來跟大家分享一下！

蒔伍咖啡

地址：桃園區宏昌一街21號

營業時間：10:30-19:00（公休日不固定，建議先查店家FB或IG）

電話：03-228-8915

宏昌一街其實藏在中平路的一個小巷子裡，附近有一排機車停車格，不過開車的朋友可能要停在宏昌停車場，再散步過來比較方便喔！

店內的裝潢以簡約為主，桌椅之間的距離不算太擠，兩人桌、四人桌都有，桌上還貼心地擺了一份菜單，感覺很舒適。

最特別的是，店裡還有一個沙發區，超像家裡的客廳，有一點點像迷你版的KTV，讓人忍不住想點幾道餐然後來一首歌！話不多說，來看看菜單有什麼好吃的吧！

店家的品項不多，主要就是飲料和義大利麵，還有一些麵包和甜點。目前10月份有開幕活動，只要在FB或IG打卡、留下評論，就能拿到一杯免費紅茶！第一次來我點了「香蒜鮮蝦雞肉義大利麵」，$300元，重點是完全不收服務費！

這盤義大利麵一上桌，真的讓人食慾大增！麵的分量雖然不算多，但雞肉是超大塊，蝦子也剝好殼了，超貼心！醬汁給得非常足，濃郁的白醬帶一點蒜香，吃起來完全不膩，我是一口接一口停不下來。還加了甜椒，口感更豐富！我覺得其他口味應該也值得試試看。

你們看看那滿滿的醬汁！真的超好吃！

強烈推薦給喜歡吃義大利麵的朋友，趕快去試試吧！