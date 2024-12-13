兩年前就曾經到訪過老街溪周邊的咖啡廳，當時就覺得整個步道的環境很舒適、乾淨，可惜當時沒有深入拜訪周遭景點就回家了

整治後的老街溪河濱步道今年上半年成為台灣最受歡迎的景點～還吸引百萬人次造訪呢！

實在太好奇疫情後的老街溪到底有什麼改變？搜集了10個小眾私藏景點，今天就跟著我們來趟老街溪一日遊吧！

老街溪源自龍潭，向北流經平鎮、中壢、大園等地，因途中穿越中壢老街而得名，是中壢地區一條具有重要地位的河川。

經過整治後，「老街溪河濱步道」成為民眾放鬆身心的綠地空間。夜晚搭配燈光秀，為步道增添迷人的夜間景緻，呈現白天與夜晚截然不同的風貌。

結合周邊的景點、咖啡廳和餐廳美食，老街溪河濱步道已成為桃園人假日休閒的新地標。

交通資訊

火車

在「中壢火車站」下車



機場捷運

搭乘機場捷運到「A22捷運老街溪站」下車

客運

搭乘桃園客運或中壢客運或亞通客運在「捷運老街溪站」下車

開車

捷運老街溪站周遭許多停車場

行程規劃建議

自行車及健走路線可參考以下景點：

①捷運老街溪站A22

②老街溪觀景台

③老街溪河濱自行車道

④老街溪開蓋紀念廣場

⑤阿美米干中壢店

⑥「我們。 他們」一起野餐 咖啡廳/無包裝商店

⑦老街溪河川教育中心

⑧新勢公園

⑨中壢城市故事館- 壢景町

⑩中平商圈徒步區

⑪中平故事館

⑫益新冰菓室

⑬中壢觀光夜市

老街溪河濱步道周圍景點景點介紹

①捷運老街溪站A22

從台北來老街溪的朋友可以選擇搭乘台鐵至「中壢火車站」下車或是搭乘機場捷運到「A22捷運老街溪站」下車



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▼中壢火車站及捷運老街溪站旁都有設置ubike，騎著單車就可以輕鬆暢遊老街溪河濱步道周邊景點囉！

▼沿著河岸騎，首先會到達老街溪河岸公園

老街溪周邊綠地因機場捷運開發的關係，整體綠地重新整合，移植了許多大樹，並保留在地風俗民情，加上公共藝術造景，打造綠意盎然的林蔭水岸都市。



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▼公園裡有一些動物裝置藝術可以盡情拍照

▼原生於桃園大漢溪流域的台灣原生種流蘇，有四月雪之稱，習生長於溪流河岸邊坡，但大部分原生棲地已被破壞

為加強老街溪捷運站水都河岸意象，延河岸種植90餘株，期望復育溪流生態環境，行程流蘇大道。

▼老街溪河岸沿途步道可以散步或是騎自行車，步道寬敞又平整

▼為解決農田灌溉供水不足的問題，石門農田水利會於民國87年興建興南攔河堰。這座倒伏堰每年約能提供5億立方公尺的水源，透過抬升老街溪水位來取水，曾穩定供應中壢地區約40公頃耕地的灌溉用水。興南堰的建設，不僅穩定了農業用水供應，還形成了具有生態價值的小區和生物棲息環境，成為推廣環境教育的理想場所。

▼除了豐富的自然生態，也可以看到好多不同品種的鳥類

▼老街溪兩岸形成良好的濱溪植栽帶，利可提供鳥類、哺乳類及兩生爬蟲類等野生動物棲息。

▼在這邊可以看見白鷺、夜鷺、蒼鷺、斑文鳥、花嘴鴨等動物

▼很適合假日帶小朋友來趟生態之旅

▼連橋上都有白鷺鷥的造景，超可愛！

②老街溪觀景台

老街溪步道上設置許多觀景台，騎累了可以在這裡稍作休息，看看風景、賞鳥



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▼沿途民宅外牆有可愛的彩繪塗鴉，為老街溪增添不同樣貌

▼從老街溪橋可以到對岸的自行車道往回(開蓋紀念廣場)騎

③老街溪河濱自行車道

老街溪河濱自行車道google上的標示地點，這一區有設置兒童遊戲區



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▼騎ubike遊老街溪真的很方便，運動同時又能欣賞城市美景

▼這一區的綠地新種植200多株樹木，以全樹型移植工法，喬遷至園區，改善率資源的生長環境(土壤及排水)，讓市民有更好公共休憩空間。

▼除了新種植的樹木外，老街溪步道還保留了水岸原有的老樹

▼已經傾斜的老樹，用支架小心地將他撐起

▼老街溪河畔的「新光福德宮」是一座歷史悠久的土地公廟，也是當地居民的信仰中心。廟宇依溪水而建，並隨著溪流的曲線巧妙地調整了建築方位。

④老街溪開蓋紀念廣場

▼老街溪商場建於1997年，範圍包括從中正橋上游至中央橋下游之間的河道，總長約725公尺，進行河道加蓋工程。

民國100年，商場結構拆除後，遺留的地下室與牆體，被改造為「開蓋紀念廣場」。這座多功能廣場除了觀景用，同時融入藝術文化活動。



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▼為了紀念老街溪加蓋歷史，特意保留了舊牆面，牆面設置了展示櫥窗，使其成為一個兼具紀念意義與教育價值的公共空間。

▼彩繪牆面除了有當地特色外，還融合了不同種族語言，滿符合中壢多元文化的特色

▼污水截流箱涵：在河岸增設污水截流箱涵，將民生產生的污水集中引流至污水處理廠處理，以維持溪水乾淨。

⑤阿美米干中壢店

來中壢就想要吃米干，在老街溪附近有一家「阿美米干」的分店！

🔸阿美米干中壢店粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61558942217466



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▼豌豆粉

▼過橋米線

▼涼拌米干

⑥「我們。 他們」一起野餐 咖啡廳/無包裝商店

這是一家位在老街溪河濱步道上的無包裝商店，同時也是一家咖啡店～販售花草茶、氣泡飲、糕點、鹹派等，店內裝潢風格走露營風，騎車騎累了就來杯咖啡休息一下吧！

🔸粉絲專頁：https://www.facebook.com/liferefillstation/?locale=zh_TW



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▼現代人越來越重視環保，可以自備容器購買清潔劑、沐浴乳～

▼店內氣氛非常悠閒

延伸閱讀：中壢咖啡店｜我們他們咖啡店 一起野餐咖啡店 環保無包裝商店 寵物友善

⑦老街溪河川教育中心

🔸老街溪河川教育中心粉絲專頁：https://www.facebook.com/laojieriver/?ref=embed_page



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▼為了紀念老街溪河川整治計畫，設立了老街溪河川教育中心，是全國首座以河川為主題的教育中心。

老街溪河川教育中心在「我們。 他們一起野餐 咖啡廳/無包裝商店」對岸，建築由兩棟原有的客家古厝改建而成，主要展示老街溪的河川整治歷程與河川生態相關資訊。

入口處設有四座溜滑梯，為小朋友提供遊樂與體驗的空間。

▼古早豬圈改建而成的公廁。公廁牆面造型模仿豬圈的牆面孔洞，有通風和透光的功能。

▼老街溪河川教育中心本館

以永續發展為設計概念，外面以鋼構方式將紅磚兩層樓老建築包覆其中。一樓展示水資源、河川生態教育，二樓老街溪掀蓋整治歷史過程。

▼雖然我們不是中壢本地人，但透過老照片及說明，更能了解老街溪一路以來的歷史演變





▼老街溪故事館

這座建築以農業社會時期居民的居住空間進行修復，為一層樓紅磚平房重建。

建築內保留了4坪的天井及原有的傳統廚房大灶，室內空間作為展示並結合教育活動功能。

⑧新勢公園



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▼新勢公園約占地4.6公頃，擁有多元設施，適合各年齡層使用。

這裡有一座七彩的遊戲場、跑酷愛好者挑戰極限的運動場、適合野餐的廣闊草坪、樂活槌球場、木棧廊道、自行車道、空中慢跑道以及專為戶外教學設計的河川淨化系統。多功能的設計理念，讓公園不再只是兒童的專屬空間，更可以滿足不同需求的綜合型場所。

▼新勢公園周邊有兩個ubike停車站

▼兒童遊戲區

▼滑板族、跑酷族喜愛的運動場

▼食寓 . 平鎮延平路食農故事館

開館時間：週日-週五8:00〜18:00 週六8:00〜20:30

服務專線 ：03-426-2729

食寓 . 平鎮延平路食農故事館粉絲專頁 ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61557406290231



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這一棟建築原是日治時期帝國製糖公司員工的宿舍空間，經市府於111年進行修繕後，委託蕃薯藤有限公司經營。

這裡成為市民可以享用輕食、體驗有機農業及感受在地文化的場所。

餐廳使用有機蔬果，並融入商品展售、學習教室、地方文史導覽、走讀及工作坊等教育推廣活動，成功轉型成一個結合文化資產保存與創新再利用的特色場域。

▼當天經過時，還有國中生來校外教學

⑨壢小故事森林 御前上茶



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▼目前由真善美社會福利基金會經營的壢小故事森林，提供童書及輕食適合親子共讀！

團體可事前預約憨兒導覽，介紹整個園區的歷史。

▼園區內的「御前上茶」是全國最大的抹茶連鎖店，是台灣的在地品牌。

延伸閱讀：中壢新景點｜免費親子景點 壢小故事森林 御前上茶 漫步在百年日式建築 品嚐抹茶甜下午茶

⑩中壢城市故事館- 壢景町

🔸壢景町粉絲專頁：https://www.facebook.com/1941zhongli/?locale=zh_TW



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▼「壢景町」建於1941年，最初是中壢郡役所警察的宿舍。光復後郡役所改為中壢警分局，宿舍也隨之轉為警眷居住使用。

2013年，壢景町被列為桃園市歷史建築，經文化局修繕後，於2019年11月15日正式啟用，轉型為日式老宿舍改建的城市故事館。

壢景町園區由三棟建築組成，A棟「町之美」為展覽及藝文展覽空間；B棟「食在地」提供餐飲服務；C棟「買當地」嚴選桃園在地有機食品、有機茶、有機餐盒等。

▼A 棟「町之美」

2024年11月20日起展出《記憶的膠卷-失智故事影像展》

營業時間：週三至週日 10:00～17:00

▼B棟「食在地」：蕃薯藤Café & Eats

營業時間：週一至週日 11:00～20:30

服務專線：03-4262728

▼C棟「買當地」有機生活賣店

營業時間：週一至週日 09:30～20:30

服務專線：03-4222108



⑪中平商圈徒步區

⑫中平故事館

🔸中平故事館粉絲專頁：https://www.facebook.com/ZhongpingRoadStoryHouse

🔸中平故事館官網：https://www.zhongpingstory.com/



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▼中平故事館位在中平商圈內，建於1930年，是一座保存良好的日式雙併建築。

日治時期，這裡曾作為來臺日人的居所，戰後則由政府分配給公務員作為宿舍使用。

隨著2007年原住戶的搬遷，該建築於2010年被登錄為歷史建築。為了活化並延續這座老屋的生命力，桃園市政府文化局自2013年展開修繕工程，並於2015年5月以「中平路故事館」之名開館。

▼這裡會定期更換不同的展覽

▼後棟建築則是展出原住戶當時生活的生活用品～這裡的導覽員相當親切，介紹了很多中壢的歷史

⑬益新冰菓室

🔸益新冰菓室粉絲專頁：https://www.facebook.com/YiShinicecreamstore/?locale=zh_TW



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▼之前來中壢玩都是吃「榕樹下綿綿冰」，這次經中平故事館導覽員介紹才知道原來還有另一家冰品老店「益新冰菓室」



▼中壢經營60年老字號冰品店，販售招牌三色冰、芒果爽、綠豆沙牛奶等冰品

▼店內保留使用古早的製冰機器

▼綠豆沙牛奶加珍珠、芒果冰

口感綿密、不會太甜，夏天非常消暑！

⑬中壢觀光夜市

中壢觀光夜市位於中壢區新明路，全長約700公尺，擁有超過400個攤位，匯聚各式平價美食，分為百貨、小吃和水果三大類型。多數攤位都是經營多年的老字號，是在地人消夜的首選地點。



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心得

很感謝桃園市水務局規劃建設老街溪河濱步道，兩年後再回訪發現周邊設施完善許多，不管騎腳踏車或是散步都很悠閒～

豐富的自然生態與老街溪河川教育中心展覽很適合帶小朋友來趟教育之旅～

下次還要揪親朋好友來趟中壢之旅，品嚐美食同時又能騎腳踏車運動！放鬆身心的好地方❤️❤️❤️