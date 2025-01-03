若是用「代烤」無法表達出「大股熟成燒肉專門」的燒肉達人功夫

用「專業代烤」來形容似乎比較貼切

牛排燒烤的過程不馬虎…先大火燒烤，讓外層產生脆殼與燒烤香氣

再靜置10分鐘左右讓溫度能均勻滲透至肉的中心，最後再用小火烤至理想的熟度

這些專業、有耐心的烹烤方式，讓人吃到更美味的燒肉

之前有 直火烘烤再靜置以鎖住肉的香氣的店家是 「新竹-The BBQ House(關新店) 」

另外大股熟成威「靈頓牛肉」也是讓人很驚豔…

整體吃下來滿意度高…唯一最大期望改善的是價錢可以親民點嗎

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

▀ ▀ ▀ 目錄 ▀ ▀ ▀ ▪ 大股熟成燒肉專門 ▪ 停車資訊 ▪ 營業時間 ▪ 店內環境 ▪ 生日優惠 ▪ 食記介紹 ▪ 店家資訊

大股熟成燒肉專門

大股熟成燒肉專門除了是第一間結合日本和牛和清酒販賣機的主題燒肉店，

店內的牛肉均採用熟成技術，而經過熟成的肉質會變得更柔軟、脂肪更均勻，連帶的味道也會更加濃郁與多汁！

我們在意每一個入口時都要是美好的口感，追求極致的態度，細膩處理肉品，懂得取捨的道理，去蕪存菁將夢幻肉品呈現給您！

「大口吃肉，大口喝酒」是我們的承諾。

(取自大股熟成燒肉專門介紹 https://oomata.com/tw/html/page/page.php?cid=28&muid=151)

大股熟成燒肉專門一直都是口袋名單之一

但因為價錢的關係所以一直一直沒有機會來…謝謝陸某在生日請我們吃大餐

停車資訊

附近除了有路邊停車格之外，停車場有：

⏺︎ 光明商圈停車場 - 新竹縣竹北市文和街

⏺︎ 新竹光明站 - 新竹縣竹北市文和街86號

⏺︎ 公二停五地下停車場 - 新竹縣竹北市文平路250號

附近有許多很棒的餐廰可以選擇

也因為這裏是美食一級戰區…所以停車位常常是一位難求，加上有想喝酒所以選擇搭計程車去用餐。

提早抵到小孩跑到旁邊的「李鐵柱火鍋村」前方看烏龜

服務生很客氣…告訴小孩慢慢看沒有關係，查了查這間網路評價不錯…有機會想去試試

小孩跑到「李鐵柱火鍋村」前看烏龜

大股熟成燒肉專門 營業時間：星期一~星期五 17:30~23:00

假日 12:00~15:00，17:00~22:00

等到十二點開放入座…把看烏龜的小孩叫回來:吃大餐囉 !!!

(再次感謝陸某的大方請客)

店內環境

來到大股熟成很難不被這一面「清酒販賣機」給吸引住目光

怎麼說呢?! 很特別是用「販賣機」販售清酒…想喝什麼自己選擇自己去投幣

到訪當天是為專人幫忙倒酒…，但最吸引的是清酒的選擇也太多了

總共有21種清酒可以選耶，可以依照個人喜好選擇清酒品種，而不是只是點「清酒」

後面再做詳細介紹

櫃臺、六人座位

櫃檯前方放的招財小物

這隻招財貓手也太帥太有力了 一定對招財很有辦法

一 ~ 四人座位區

座位上方有擺裝飾畫作 …

非碳火式燒烤

生日優惠

當月壽星有好禮三選一 : 伊比利豬排、主廚嚴選牛排、清酒代幣3枚

我們的生日禮選擇清酒代幣3枚

提醒~是"當月壽星"並非當日…可以善加利用)

菜單 - 每日限量逸品

餐點需加10%服務費，本店代消800元/每位，不含酒水

菜單上介紹牛肉熟成過程主要以兩種方式改變牛肉肉質

第一：水份從牛肉的肌肉組織散失，進而集中牛肉的風味

第二：牛肉本身的天然酵素會打破肌肉內的結締組織，使肉質更軟嫩，

整個熟成過程，讓牛肉肉質更軟嫩、更多汁、更多風味。

菜單取自官方網站 官方網站：https://oomata.com/tw/html/page/page.php?cid=28&muid=151

菜單 - 大股熟成牛、熟成盛合

菜單 - 豬肉、其他肉品

菜單 - 和牛

菜單 - 海鮮、蔬菜

菜單 - 小菜、單品、主食，飲品

(開車不喝酒、喝酒不開車)

菜單 - 雙人特選組 3560+10%

菜單 - 雙人豪華組 4360+10%

菜單 - 三人特選組 5360+10%

菜單 - 三人豪華組 5940+10%

菜單 - 四人尊寵組 9300+10%

食記介紹

點了：極致A5日本和牛小排、大股小威靈頓牛肉 、大股初嘗牛肉盛合 、西班牙伊比利豬排

蟹膏海味紙燒、海大蝦 、船釣鮮透抽 、北海道生食大干貝 、厚切櫛瓜、杏鮑菇 、現沖牛肉味增湯 *2

小農越光米、可爾必思蘇打 、可爾必思 、可樂 、代幣100元 *4、生日禮代幣3枚

若是喜歡清酒的朋友來到「大股熟成燒肉專門」更加不可以錯過

清酒的選擇多，不像一般燒肉店只有幾種可以選擇或是菜單上寫清酒卻不知道品項

來到這裏可以到這面清酒牆，好好挑選想喝的清酒…上面會有些簡單介紹

當然也可以請店員幫忙推薦…當天是沒有使用投幣系統…是點好後由專人送上

但這對我們影響不大…有好酒才是最重要的

每個品項會標示出 " 日本酒度、精米步合、酒精度數 "與 "簡介"

像說到清酒直覺的【獺祭-純米大吟釀】，精米步合45%、酒精度數 :16%

簡介寫著：•使用山田錦酒米，令人一喝驚艷的口感，同時也是日本販售量最多的純米大吟釀

•酒質純良，淡雅的米香藏著花果氣味•酒風輕快爽郎，十分搭配燒肉料理

而陸某今天選擇了「八海山、三千盛」

【開車不喝酒、喝酒不開車】

【八海山】 日本酒度:+4，精米步合45%、酒精度數 :15.5%

•以八海山的融雪【雷電漾清水】釀裂 •使用山田錦、美山錦、五百萬石，精釀而成

•新鮮水梨與青蘋果的香氣，入口細緻米香柔順

【三千盛】日本酒度:+4，精米步合45%、酒精度數 :15.5%

•沒有無謂甘味，平衡米的旨味，濃醇酵母的風味

•清脆利落，柑橘類水果的清爽氣味和微妙味道 •順口無雜質、超乾淨收尾

三千盛上桌時為常溫，會提供冰桶…讓客人可以先常溫再冰鎮後的清酒

但是…這冰桶其實不太符合「冰鎮清酒」因為沒有辦法好好固定住…

如果冰塊開始溶化，酒瓶可能會倒掉…(因為Micke沒注意不小心弄掉啦)

【開車不喝酒、喝酒不開車】

這裏燈光真的不亮…照片有夠難拍

可爾必思蘇打 $70+10%，可爾必思 $60+10%，可樂 $50+10%

玄米茶、玫瑰鹽、醬料

醬料 - 野山椒、燒肉醬、檸檬汁

香茅漬南瓜

章魚山葵漬洋蔥

大股初嘗牛肉盛合 $980 +10 %

大腹肋排肉、牛胸肋條、主廚嚴選牛排

這套"大股初嘗牛肉盛合"部位都不錯，價錢還算ok~只是份量不是走大滿足系列

小農越光米 $30 +10 %

杏鮑菇 $120 +10%

厚切櫛瓜 $200 +10%

有專人代烤…連爐子放都特別整齊

今天桌邊服務員除了代烤…可說是「專業」代烤

肉品料理過程有「等待靜置」過程讓肉汁被鎖住， 保有了肉的甜味

他都耐心的願意花時間去做代烤…上次在吃到有靜置的牛排

是在新竹-The BBQ House(關新店)✔原肉牛排✔現點現切 願意花時間靜置牛排的店不多

每張桌都有全程專人代烤

現沖牛肉味增湯 $220+10%

和台南牛肉湯一樣是生牛肉淋上高湯…讓肉有剛剛好的熟度

雖然是"現沖牛肉味增湯" ，但味噌味不會太濃…是幫忙代出牛肉的甜味

小孩很喜歡…我們又再加點了一碗

加點的第二碗現沖牛肉味增湯…

小孩不止這愛喝這湯…還搶著吃這剛燙好的牛肉

蟹膏海味紙燒 $380 +10%

蟹膏鋪在淡菜與蟹肉棒上面

蟹膏不會有腥味…但因為我們不吃淡菜，所以只吃了蟹膏與蟹肉棒

大股小威靈頓牛肉 $380 +10%

將牛肉大火煎上色後再用酥皮包裹

酥皮烤的很香，裏面的牛肉也有調味過…很搭

怪不得大家都說"大股小威靈頓牛肉"是必點的菜色之一

極致A5日本和牛小排 $2450+10%

就是這道牛小排讓我們對大股專業代烤…深深佩服

先大火燒烤，…讓外層產生脆殼與燒烤香氣

再靜置10分鐘左右讓溫度能均勻滲透至肉的中心，最後再用小火烤至理想的熟度

這些專業、有耐心的烹烤方式，只是為了讓客人吃到更美味的燒肉

每個步驟都是為了讓肉更美味

極致A5日本和牛小排 $2450+10%

喝酒吃肉…好享受

西班牙伊比利豬排 $580 +10 %

西班牙伊比利豬梅花排 …份量很大飽足感十足

豬肉的都不會有腥味…很好吃

海大蝦 $390、船釣鮮透抽 $290、北海道生食大干貝 $450 (均需+10%)

老話一句…海鮮新鮮就是讚!

並且他的價錢便反應在食材上…是不是看了就很開心

干貝好大顆

甜點 - 香草冰淇淋大福(佐黑糖醬、黃豆粉)

肉質、烤功很棒…也反應在價錢上

整體來說都讓人蠻滿意的

新竹燒肉、牛排食記

竹北-老井極上燒肉✔來自台中的超人氣燒肉店✔桌邊服務徍✔雞湯、冰沙可續✔肉質徍

竹北-阿叔燒肉➤火烤二吃➤還有「松露干貝炒飯」

新竹-The BBQ House(關新店)✔原肉牛排✔現點現切

新竹-揪好客燒烤✔628+10%吃到飽✔火烤兩吃✔啤酒暢飲✔近新竹火車站

竹北-老井極上燒肉✔來自台中的超人氣燒肉店✔桌邊服務徍✔雞湯、冰沙可續✔肉質徍

竹北-樂軒和牛專門店✓日本、澳洲和牛✓專人桌邊直火燒烤✓獨立包廂✓VIP包廂

竹北-森森燒肉✓超人氣燒肉店✓生日優惠✓完整菜單

竹北-老乾杯頂級日澳和牛燒肉殿堂(竹北喜來登店)

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營