提到大腸包小腸這道超人氣的國民美食，彰化市可是隱藏著許多經典銅板小吃。今天要介紹的這家，是黛西妹妹大力推薦的「沒招牌阿姊香腸攤」，位於彰化市彰興路上，距離74線道非常近，深受往來卡車司機喜愛，每次來都會打包好幾組，絕對值得一試！彰化市的美食代表「阿姊香腸攤」，主打自家灌製的香腸，搭配每天新鮮採購的米腸，香氣與口感一絕。不來上一組大腸包小腸，真的對不起自己的味蕾啊！

好奇沒招牌的阿姊香腸攤在哪嗎？它位於彰化市彰興路一段508號，距離知名的彰化水森林農場不遠，還可以順道品嚐附近的羊舍鮮羊乳，超適合來場輕鬆小旅行！

「香腸瀑布」是阿姊香腸攤的特色之一，但晚來就很可能看不到啦，先到先享受！

每天限量供應，賣完就沒有！炭火烘烤的吱吱聲，總是讓人食指大動、食慾大開！

這裡的香腸比一般市售的更香更好吃，現烤的口感多汁鮮美，每一口都令人回味無窮。

搭配必備的蒜頭更是經典，許多客人都會豪爽地拿上一把，享受「一口蒜頭一口香腸」的快樂滋味！

再搭配爽口清甜的黃瓜絲，整體風味更加清新不膩口！

這就是彰化市的超人氣小吃！沒招牌的阿姊香腸攤已經傳承三代，深受在地人熱愛，超有故事感！營業時間從下午一點半開始，建議早點到，因為很快就會被搶購一空！我自己就是吃完一組後又忍不住回頭再買一組。喜愛炭烤香氣的朋友，一定會愛上這樣簡單又滿足的銅板小吃，搭配蒜頭真的超香！

店家資訊

店名：沒招牌的阿姊香腸攤

地址：彰化市彰興路一段508號

營業時間：13:30-17:30（週末公休）

電話：0933-239-543