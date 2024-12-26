虎東후둥

虎東最初位於東寧路，現在搬到成大育樂街商圈，這裡的餐點不僅價格親民，份量也很實在，味道更是可圈可點，因此總是吸引許多饕客前來用餐！

店內裝潢採用簡約的工業風格，空間舒適，但當天因為滿座，Liz沒能拍照記錄！內用的餐具和開水則是採自助式。

菜單的價格大約落在100元左右，最貴的韓式生菜包燒肉也只要150元，價格非常親民！不過，這裡的餐點幾乎都有辣味，可能不太適合小朋友或怕辣的朋友，但對喜歡韓式料理的朋友來說，每道菜都讓人難以抉擇，實在很誘人！

這次點了泡菜起司湯鍋搭配韓國手搖便當，沒想到湯鍋端上桌時，真的好大一鍋，讓人忍不住驚呼份量十足！

泡菜起司湯鍋原本附有一碗白飯，我告訴店家不需要白飯，店家貼心地幫我改成多加一份肉，非常加分！湯鍋內的食材超豐富，有肉片、雞蛋、豆腐、泡菜、起司、年糕等等，滿滿的料讓這鍋130元的湯鍋顯得超值！湯鍋的湯頭濃郁鮮美，特別是肉片經過煎烤後，增添了濃厚的香氣，與泡菜湯底融合，讓整鍋的味道更加豐富、迷人。烤過的肉片味道稍鹹，但配上白飯剛剛好，非常下飯！這鍋湯的份量驚人，我甚至吃不完，最後還外帶回家，分成兩餐享用，對女生來說，真的超大份又超滿足！

韓國手搖便當內有烤肉片、泡菜、玉米、太陽蛋、醃菜、海苔和辣醬，食材相當豐富！其實不需要真的搖晃，只要簡單拌一拌，味道就非常棒，讓人一口接一口。烤肉片的鹹香味搭配泡菜和白飯，香氣四溢，讓人停不下筷子，真心覺得超喜歡！

兩個人用餐花不到300元，不僅吃得超飽，還能感受到餐點的用心與美味，絕對不馬虎！喜歡韓式料理的朋友，這裡真心值得推薦！

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