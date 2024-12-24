如果你正在找一個明亮舒適的地方品嚐美食，那麼台南的「文章牛肉湯」絕對是你不可錯過的在地美味！他們家的溫體牛肉鮮嫩多汁，入口即化，綿密的口感更是讓人回味無窮。每吃一口嫩滑的牛肉，再搭配一口清爽回甘的牛肉湯，真的是怎麼喝都不膩呢！

到了台南，你最想品嚐的道地特色美食是什麼呢？說到台南的特色美食，牛肉湯絕對是每個人都推薦的首選！喝上一口清甜回甘的牛肉湯，再吃上一片嫩到入口即化的粉嫩牛肉，真是人生一大享受！能夠品嚐到這麼美味的牛肉湯，簡直是一件超幸福的事啊！

店家就位在熱鬧的南紡夢時代附近，東區的東寧路上，地點相當方便！這裡從早上營業到凌晨兩點，營業時間超長，逛完百貨來這裡享用牛肉湯剛剛好！

文章牛肉湯採用善化合格屠宰場直送的溫體牛肉，新鮮有保證。店內提供各式牛肉料理，像是牛肉湯、牛腩湯、牛肉炒麵、炒飯、熱炒和牛肉燥飯，選擇超多元！打開牛肉系列菜單，滿滿的選擇真是讓人眼花撩亂！可惜肚子實在不夠大，不然每一道都想吃過一輪！

現在還有點牛腩湯送牛肉燥飯的優惠，真的超划算！

記得到櫃台收銀時先看看公告，了解哪些品項已售完哦！點餐前一定要先留意，避免錯過你想吃的料理！另外店家目前只接受現金付款，記得多帶點現金以免不方便喔！

自助醬料區有多種醬料可以自由搭配，讓你吃得更過癮！這裡有滿滿的薑絲和特製蒜頭醬油，怎麼配都超搭！不過要記得拿多少吃多少，避免造成浪費哦！店家還貼心地提供正確的牛肉湯吃法，讓你品嚐美味更升級！

按照老闆分享的三步驟，保證每一口都能吃到鮮嫩美味的牛肉！

吃飯前不妨先喝碗招牌牛肉湯，暖胃又舒心！清爽回甘的湯頭帶有淡淡中藥香，喝起來特別順口。粉嫩的牛肉入口即化，搭配滿滿的香氣，真是誘人到不行！吃起來只有牛肉的鮮甜滋味，完全沒有一絲腥味，超加分！

如果要推薦另一款必點，那一定是牛腩湯啦！軟嫩的牛腩搭配入口即化的白蘿蔔，讓湯頭更加鮮甜可口。清香回甘的滋味，讓人忍不住一口接一口！牛腩塊大又多，每一口都充滿滿足感！

滿滿的牛肉香撲鼻而來，牛肉燥飯鹹香滋味讓人停不下筷子！配上牛肉湯或牛腩湯，真的是絕配的組合！

吃得不過癮的話，不妨試試滿滿份量的蔥爆牛肉，保證讓你驚喜不已！嫩滑多汁的牛肉搭配爽脆的洋蔥，簡直是完美搭配！這兩種口感在嘴裡完美融合，既爽脆又鮮嫩，每一口都讓人回味。溫體牛肉經過大火爆炒後依然鮮嫩多汁，滋味好到讓人無法抗拒！鹹香的味道特別下飯，可能一碗白飯都不夠你吃！

文章牛肉湯的用餐環境乾淨整潔，讓人吃得安心又舒適。冷氣涼爽舒適，就算天氣再熱，進來聞到牛肉香也讓人瞬間舒心！光是香味就足以讓你的味蕾瞬間甦醒！上菜速度很快，不用擔心久等，滿足你的即時口腹之欲。香噴噴又嫩滑的牛肉料理會迅速端上桌，讓你迫不及待大快朵頤！營業到凌晨兩點，當宵夜吃也特別適合，深夜美食的好選擇！身為台南必吃的美食之一，這樣的牛肉湯你絕對不能錯過！

店家資訊

店名：文章牛肉湯 東寧旗艦店

地址：台南市東區東寧路449號

營業時間：11:30-02:00

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