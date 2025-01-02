逛著嘉義文化夜市，竟然發現美式漢堡店——Webberger大口咬下，就在大家熟悉的林聰明砂鍋魚頭旁邊喔！

充滿濃濃美式風情的店內裝潢，真的會讓人忍不住想進去瞧一瞧呢！

店家資訊

店名：WeBBerger

地址：嘉義市東區中正路341號

營業時間：12:00-14:00 / 17:00-21:30

電話：05-225-7300

各式各樣的漢堡～（笑）

Webberger大口咬下主打的是道地的美式漢堡！號稱「漢堡界的101大樓」，熱愛漢堡的朋友絕對不能放過！

更多菜單

浮誇的WEBBERGER大樓有六層高！八盎司的漢堡排搭配厚厚的起司片，香氣逼人，每一口都超過癮！不用猶豫，直接大口咬吧！

除了這款巨無霸漢堡，還有加州牛肉漢堡、費城起司牛肉堡和搭搭魚排堡，這三款招牌選擇絕對不能錯過！

加州牛肉漢堡內有酸黃瓜、牛番茄和生洋蔥，蔬菜和肉類的完美結合，讓人一口就滿足！

再搭配特製的辣味漢堡醬，這絕妙的口感，真的會讓人忍不住一口接著一口！

費城起司牛肉堡與一般漢堡夾層完全不同！特別的是炒過的牛肉與洋蔥香氣交織，加上濃郁的起司，口感層次感滿分！

搭搭魚排堡裡有一塊酥脆的現炸魚排，搭配自製塔塔醬和濃郁起司醬，吃起來爽口直接滿分！

每份套餐都附上酥脆薯條，還有無限暢飲的飲料可以續杯，CP值真的高到爆！

覺得還不夠過癮？還可以追加現炸的炸魚薯條或是豐盛的炸物拼盤！

酥脆的好滋味，讓你吃得滿足還能一路聊到午後！

六層8盎司的巨無霸漢堡挑戰，不用出國也能吃到！快來Webberger朝聖吧！