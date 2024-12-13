噢！如果台灣還有哪個景點，是我念茲在茲卻一再錯過的，那就是南投水里鄉的車埕小鎮！放在心上太久了，挑選一個清朗的初冬時分，還是搭遊覽車，往最初的嚮往奔去。

↓接近南投縣水里鄉。

↓到了！車停前身為車埕國小的【車埕鐵道觀光小學堂】。

↓群山環抱中，熟悉的藍皮列車，舊時車站的氛圍拉滿。

昔日的小學，小小司令台都還保留著，如今不但配置日月潭與火車的主題馬賽克牆，二樓有bearbrick(積木熊)小學堂，還有路易莎咖啡進駐，是逛車埕的另一個重點。不過，我稍事停留，便迫不急待往小學堂後方的車埕火車站前進。

↓穿越小學，竟彷彿穿越了任意門，場景瞬間切換為月台，這感覺太奇幻了！

↓眼前開闊，站前大草坪又停靠著藍皮列車。

時光倒流回1920年代，車埕火車站是「集集鐵道支線」的終點站，因木業興盛，使車埕成為伐木加工業重鎮；加之水里明潭壩頂下方在日據時期興建大觀發電廠，設備物資囤積；然後埔里糖廠又以台車運送糖至此地集散，一時間人車絡繹不絕，熱鬧非凡。因為車站前停放了許多台車，就像是「車場」一般，以閩南語發音，「車埕」之名，因此而來。

隨著禁伐令的實施和糖業沒落，繁華落盡，如今的車埕變身為懷舊的觀光景點，重現日式老火車站風情，彷彿火車笛聲，仍將迴響於群山環繞間。

↓後方有座酒莊。

啊！ (慘叫) ～我好像漏拍車埕車站了！

木造建築、月台、藍皮列車，就這氛圍，怎麼可能不好拍照？

↓剛好一個這樣的山洞，簡直像時光隧道口。

↓時間關係，【木業展示館】沒有進去參觀。

除了昔日老車站的懷舊氛圍，車埕最令人嚮往的，就是號稱「最美的貯木池」，以及環湖的落羽松，季節對了，風景如畫。

金黃與鮮綠的羽狀葉交織，果然沒有讓人失望！

短短 10分鐘就可以環完的落羽松環湖步道，卻有著留住遊客的魔力。

↓來了，湖畔日式老宅，夢幻的茶館【隱茶Steam】，已經看過多少它的照片和影片，來到現場，依舊為之傾倒！

似這般美好的天氣，身處如同京都的老屋中品茗、用餐，不要說有多享受。今天是來不及了，留個念想，還要再來車埕的動力。

↓從【林班道體驗工廠】這邊下來，【紙箱王】也有分店。

↓哈哈！「兩薑總督」，這諧音也太有趣了。

↓要走回小學堂之際，一班工程人員剛好從隧道走出，真的宛如從舊時光穿越而來！

南投車埕，燦爛的落羽松之湖、懷舊的車站，與日式建築、歷史人文交織的美麗小鎮，為我的浪漫時光之旅劃下完美句點。也許來年落羽松再次轉色之際，還要再度造訪！

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