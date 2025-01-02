南門市場旁的文化街被稱為「早餐一條街」，是桃園在地人氣早餐首選之一。其中，南門飯糰成為大家爭相排隊的熱門名單！營業時間僅5小時，經常大排長龍。街上還有知名的阿婆飯糰，兩家各具特色，擁有許多忠實粉絲。南門飯糰提供10多種甜鹹口味，不僅能加荷包蛋、滷蛋，還可加大分量，一顆飯糰就能讓你飽到不行，熱門到賣完即收攤呢！

南門飯糰位於南門市場對面的文化街，也被稱為「早餐一條街」。這條街上還有林記水煎包、南門第一家廣東腸粉、故鄉味麵糊蛋餅等超人氣美食。若開車前往，可以停在文昌公園或南門公園的地下停車場；騎機車的朋友則可以尋找路邊的停車格。來這裡吃早餐，再順道逛逛南門市場，是很不錯的行程喔！

如果想避開人潮，建議平日早點來，這樣排隊會輕鬆些。南門飯糰自民國62年創立至今，已有51年歷史，是許多在地人從小吃到大的經典早餐選擇。

現場兩位負責包飯糰，後面還有一位專門煎蛋，儘管排隊人潮絡繹不絕，但製作速度很快，等候時間不會太長。

南門飯糰菜單豐富，共有10多種口味，還提供素食選擇。怕吃不飽的朋友也可以選擇加大分量。點餐時可先選擇白米或紫米，基本配料包含酸菜、菜脯（有原味和辣味）、肉鬆、油條等，價格介於40至55元之間。此外，還可選擇荷包蛋、蔥蛋或滷蛋加料，或加花生粉、起司等配料（需另外加價）。下單時需提前告知，真的佩服老闆如何記住這麼多客製化需求！

飯糰拿在手上感覺沉甸甸的，非常紮實，兩顆飯糰甚至大到幾乎握不住，讓人感覺超有誠意。

兩顆飯糰呈現橢圓形，外層被米粒緊密包裹，紮實又完整，完全不容易散開。慶幸沒選加大版，因為即使是普通大小，飯糰已經非常飽滿，吃到一半就讓我感覺飽足感十足。

白米飯糰+滷蛋 / 紫米飯糰+荷包蛋

白米飯糰的基本配料有酸菜、辣菜脯、肉鬆和油條，內餡豐富又緊實。我特別加了滷蛋，雖然滷蛋分上下擺放，對半切時不容易發現，但入口後那份鹹香完全展現出來。糯米飯糰的口感偏濕潤且Q彈，搭配酥脆的油條和微辣的菜脯，層次豐富，吃起來毫不油膩，真的非常不錯！

白米和紫米兩種選擇中，我個人更喜歡紫米的口感。紫米粒粒分明，軟糯中帶著Q彈，越嚼越香，再搭配酥脆的老油條，整體層次更加豐富。我還加了一顆荷包蛋，提升整體的滑順口感。基本配料的鹹香調味拿捏得恰到好處，既不過鹹也不油膩，真的很推薦！

如果喜歡多元創新口味的飯糰，南門飯糰會是首選；而偏愛傳統古早味、口味稍重的朋友，則可以試試阿婆飯糰。兩家各具特色，選擇全憑個人喜好，推薦大家親自品嚐，找出心目中的最愛！

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