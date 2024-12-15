「熊麵製造所」是全台獨創乾濕兩吃沾醬的創意麵店，結合台式湯麵和日式沾麵，讓客人一次擁有雙重享受

價格雖然不是平價路線，但以餐點使用的食材和份量來說，應該有值回票價！

特別推薦雪花牛三寶和豚三寶，牛腱軟嫩又入味，牛筋口感Q彈不軟爛

我們最喜歡的是控肉，肥瘦黃金比例加上軟Q有膠質的豬皮，愛吃控肉的朋友不能錯過~

我們還發現控肉飯有兩種不同的吃法呢！

即日起至農曆年前，店家歡慶周年推出平日加麵無限供應吃到飽！

快跟著小米一起去看看吧。

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👉熊麵製造所位置及停車方式

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熊麵製造所位於文義街和文田街交叉口，店前有停車格可以停車。

停滿的話可以停到瓦城旁的收費停車場再走過來

👉熊麵製造所環境介紹

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店內共有二層樓的用餐空間，裝潢帶有日式風格。

桌子跟桌子之間有一定的距離，不會很擁擠

主要以2人桌為主，人多可以合併桌子，所以人多人少來用餐都不是問題。

二樓用餐空間挺大的

老闆很貼心，洗手間內有牙籤、漱口水等等，提供給客人餐後使用

小米第一次看到袋裝漱口水呢！

👉熊麵製造所菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

麵食有梅花豚和雪花牛系列可以選擇，特別推薦雪花牛三寶沾麵。

喜歡吃豬肉的朋友必點控肉，建議直接點豚三寶就對了

沾醬有不辣的和風沾醬和辣的濃沾醬二選一。

飯食有牛腱飯、控肉飯和牛肩黑肉飯三種，升級套餐+59元有小菜和飲料，套餐的飲料或熱湯可以無限續

👉熊麵製造所用餐心得分享

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來開動吧！

今天和小彤第一次品嚐結合台式湯麵和日式沾麵的創意麵食

以餐點使用的食材和份量來說，這個價格還可以，當然好不好吃是最重要的了。

愛吃牛肉的朋友大推牛肉麵系列，最基本的雪花牛+熊式沾麵單點只要209元。

建議直接點招牌牛三寶，雪花牛+牛筋+牛腱+熊式沾麵(單點329元)，沾醬可以選濃沾醬或和風沾醬。

升級套餐小菜飲料+59元，套餐的飲料可以無限續~

今日小菜有花生、黃金泡菜和醃蘿蔔。

小米很喜歡花生，有飽滿的果仁，加上鹹香的滋味很配麵，微辣甘甜的黃金泡菜也不錯

冷飲有可樂、雪碧、檸檬紅茶、蘋果汁、萊姆氣泡水和零卡可樂可以選擇，熱飲是養生茶

小彤選的是養生茶，帶有紅棗甘甜的香氣，冬天喝上一杯很暖心，喜歡的話可以喝到飽喔 XD

小米今天為了提升戰鬥力，選擇的是氣泡水，氣泡水解膩又解渴~

牛三寶有雪花牛、牛筋和牛腱，湯頭是紅燒口味。

牛筋滷得很剛好，不會太軟爛，帶Q嫩的嚼勁，越嚼越甜~

而且老闆用的是完整的一條筋，不是碎碎的筋，所以老闆用的食材真的比較好呢。

牛腱滷製軟嫩又入味，輕輕一咬筋肉就分離了，而且牛肉甜味很明顯

像小米牙齒不好吃這種嫩嫩的牛肉就對啦~

雪花牛嫩中帶嚼勁的口感，吸附紅燒湯頭挺不錯的。

湯頭不會太辣，微微的辣度，牛骨的甜味加上紅油的香氣很好喝

麵條類似中華拉麵，加上溏心蛋和時蔬。

溏心蛋的蛋黃有濃稠口感，鹹甜入味，挺不錯吃的~

麵條Q滑帶勁，小彤超愛的

麵食有兩種吃法，第一個是把麵加入湯裡變成台式湯麵，第二個是搭配沾醬，就變成日式沾麵啦。

和風沾醬酸V帶甜，搭配麵條一起吃很解膩。這個我們很推薦！

一次可以享受湯麵和沾麵兩種不同風味挺有特色的

這是豚三寶，梅花豚+控肉+豚小排+熊式沾麵(單點329元)。 小菜是點套餐加飲料~

小米首先被控肉吸引，光看那肥瘦比例和軟Q外皮就覺得很好吃

豚白湯不會辣，有濃郁甜美的大骨風味，對不吃牛的朋友來說是很棒的選擇

豚三寶有梅花豚、控肉、豚小排。

小米大推控肉，屬於客家鹹香的風味~

瘦肉有嫩中帶嚼勁的口感，肥肉有油脂的甘甜，加上外皮Q彈帶膠質的口感，真的好好吃

豚小排靠近骨頭的肉比較嫩喔！

梅花豚油花不多，吃起來不會太油膩，整體來說屬於清爽的麵食。

麵條一樣可以享受兩種吃法啦。

濃沾醬大概小辣的辣度，偏鹹，適合重口味的朋友，小米個人偏愛和風沾醬

新上市的胡椒嫩雞(套餐 300元)

湯頭帶有胡椒辛香和雞湯甜味，愛吃胡椒雞的朋友必點

雞腿燉煮入味，在冷冷的冬天喝上一碗胡椒雞湯很暖心

一樣有湯麵和沾麵兩種不同吃法。

不吃麵的朋友可以點飯食，牛肩黑肉飯(單點159元)附熱湯，可以選擇白湯或紅湯。

肉燥雖然以瘦肉居多，不過口感嫩而不柴，屬於偏鹹香的風味~

個人建議醬汁可以淋多一點，讓粒粒分明的米飯吸飽醬汁會更棒喔！

紅湯是紅燒口味的湯頭~

白湯類似雞湯，點餐時可以選加上胡椒風味會更好喔。

Kuma牛腱飯(單點269元)，除了主角牛腱，還有溏心蛋、玉米筍、四季豆、豆干和筍絲，挺豐富的

筍絲和酸菜是老闆自己做的，口感爽脆，酸甜鹹香的滋味很下飯。

厚切的豆干有扎實的口感。

牛腱肉。

我們最推薦的飯食是Kuma控肉飯(209元)，三塊就像迷你版東坡肉的控肉，光看就讓人流口水

建議擠上金桔汁解膩喔。

喜歡濕潤口感的朋友，點餐時可以跟店家說滷汁多一點

飯食小米發現也有兩種吃法喔，大家可以將飯泡在熱湯裡，就變成湯泡飯啦！

小菜是皮蛋豆腐(60元)和燙青菜(65元)。

以上是我們的心得分享，熊麵製造所是全台獨創乾濕兩吃沾醬的創意麵店，結合台式湯麵和日式沾麵，讓客人一次擁有雙重享受，老闆也很用心製作料理

想要試試乾濕兩吃沾醬的創意麵食嗎？小米推薦給你們！

👉熊麵製造所營業時間地址

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🌟店家資訊：熊麵製造所

🏠地址：新竹縣竹北市文田街66號

☎電話：03 558 5568

⏰營業時間：週二至週五 11:30–14:00, 17:30–20:30

週六、日 11:30–20:30

粉絲團：熊麵製造所

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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