哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰
今天來分享最近去的一家🔮占卜&拉麵店
詳細的地點在致理科大附近～
🎃👻以下來分享一下
還沒進店門就可以看到服務人員熱情招待
店門口外面也擺滿了萬聖節氣球
原本只是路過而已， 結果直接被吸進去
結果吃飽了以後店員還讓我挑了造型氣球
真的非常開心✨✨🥰
我們點了這些
以下來分享一下～
我們3個都加點了套餐+$69
內容就是：可以額外加一份肉&飲料小菜2選1
$218招牌蒜香豚骨拉麵鍋物*2
湯頭味道很符合台灣人的口味
麵條Q彈 ，配料也豐富 ，裡面有很多蔬菜
一碗的份量麵很適合胃口小的女生
不過如果食量比較大也沒有關係
可以免費加麵✨
P.s.每一份餐都會附上迷你愛玉
$218 一心乾麵豚骨鍋物
這個是朋友點的
就是拉麵變成乾麵這樣子
很特別的吃法欸
旁邊會附上招牌豚骨湯～😍
🍋🟩套餐的愛玉
朋友選的
口感意外的有點像ORIHIRO 蒟蒻
非常特別！朋友稱讚非常好吃🤤
個人覺得也很不錯～
$85招牌唐揚雞婆
唐揚雞炸得外酥裡嫩
旁邊還有特調醬料可以沾
非常好吃～～
🔮接著吃完拉麵以後我就去旁邊占卜啦
這次做的是生命程式命數盤+塔羅牌測算
命數盤是根據自己出生的時間
來分析妳的性格&天賦&人生課題這樣
這次幫我測算的是蓁蓁老師
個人覺得真的有一種心靈被療癒的感覺
真的很詳細的說出我的性格跟一些事情💔
📖生命程式命數盤
這個測算非常仔細的去分析妳的生日數字，代表我的天賦，像我陽曆有數字2和9
在工作上很有夢想
觀察力也很好
但在我人生功課上的31/4
就很需要學習溝通、組織架構、建立團隊，很落實的把夢想規劃好並實現出來
🔮塔羅牌
測算的方法很簡單
今天想問的是兩人的關係，就是在心裡面默念問題
然後從裡面抽6張左右出來
透過牌卡蓁蓁老師層層解答釐清我內心的困惑~~
老師會一一根據你抽的牌，透過專業的解牌
從牌當中了解關係的現況以及我們彼此間的狀態。
也給了我一些方向，讓我知道在這段關係中我可以努力和調整的地方是什麼，心裡聽完很安定，因為我知道我可以怎麼做了。
有興趣的各位也可以去這家呦
有拉麵吃又可以算塔羅牌
推薦給大家！真的可以更瞭解自己✨🧡
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塔羅牌問關係可以問的很細，店家提供讓大家參考❤️
1、目前兩人關係的現狀
2、我對他的感覺
3、他對我的感覺
4、給我們兩人關係的建議
5、透過建議會來到怎樣的未來
6、給我們這段關係的祝福