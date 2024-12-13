



哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

今天來分享最近去的一家🔮占卜&拉麵店

詳細的地點在致理科大附近～

🎃👻以下來分享一下

還沒進店門就可以看到服務人員熱情招待

店門口外面也擺滿了萬聖節氣球

原本只是路過而已， 結果直接被吸進去

結果吃飽了以後店員還讓我挑了造型氣球

真的非常開心✨✨🥰

我們點了這些

以下來分享一下～

我們3個都加點了套餐+$69

內容就是：可以額外加一份肉&飲料小菜2選1

$218招牌蒜香豚骨拉麵鍋物*2

湯頭味道很符合台灣人的口味

麵條Q彈 ，配料也豐富 ，裡面有很多蔬菜

一碗的份量麵很適合胃口小的女生

不過如果食量比較大也沒有關係

可以免費加麵✨

P.s.每一份餐都會附上迷你愛玉

$218 一心乾麵豚骨鍋物

這個是朋友點的

就是拉麵變成乾麵這樣子

很特別的吃法欸

旁邊會附上招牌豚骨湯～😍

🍋‍🟩套餐的愛玉

朋友選的

口感意外的有點像ORIHIRO 蒟蒻

非常特別！朋友稱讚非常好吃🤤

個人覺得也很不錯～

$85招牌唐揚雞婆

唐揚雞炸得外酥裡嫩

旁邊還有特調醬料可以沾

非常好吃～～

🔮接著吃完拉麵以後我就去旁邊占卜啦

這次做的是生命程式命數盤+塔羅牌測算

命數盤是根據自己出生的時間

來分析妳的性格&天賦&人生課題這樣

這次幫我測算的是蓁蓁老師

個人覺得真的有一種心靈被療癒的感覺

真的很詳細的說出我的性格跟一些事情💔

📖生命程式命數盤

這個測算非常仔細的去分析妳的生日數字，代表我的天賦，像我陽曆有數字2和9

在工作上很有夢想

觀察力也很好

但在我人生功課上的31/4

就很需要學習溝通、組織架構、建立團隊，很落實的把夢想規劃好並實現出來

🔮塔羅牌

測算的方法很簡單

今天想問的是兩人的關係，就是在心裡面默念問題

然後從裡面抽6張左右出來

透過牌卡蓁蓁老師層層解答釐清我內心的困惑~~

老師會一一根據你抽的牌，透過專業的解牌

從牌當中了解關係的現況以及我們彼此間的狀態。

也給了我一些方向，讓我知道在這段關係中我可以努力和調整的地方是什麼，心裡聽完很安定，因為我知道我可以怎麼做了。

有興趣的各位也可以去這家呦

有拉麵吃又可以算塔羅牌

推薦給大家！真的可以更瞭解自己✨🧡

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塔羅牌問關係可以問的很細，店家提供讓大家參考❤️

1、目前兩人關係的現狀

2、我對他的感覺

3、他對我的感覺

4、給我們兩人關係的建議

5、透過建議會來到怎樣的未來

6、給我們這段關係的祝福