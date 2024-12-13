哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

今天來跟大家分享最近吃到的一家便宜又好吃的義式🍕

我們點了披薩、義大利麵套餐

再加上炸物&甜點居然不用破千

從捷運站走過來的巷子走到底，沒走進巷子之前都不知道有這種異國風的餐廳，真的有一秒出國的感覺XD

平日人比較少，是開放式廚房，店內很有設計感

雖然是開放式廚房，但是沒有討厭的油煙味

吃完飯身上也不會有味道，非常難能可貴

很喜歡電內的裝潢擺設，很有異國的感覺

店內也有很特別的橙子水可以喝，免費供應

我們選了沙發坐的位置用餐，位置很大

不會說擠擠的影響吃飯

ㄧ進門就被可愛的花豹玩偶吸引住了

覺得店內很適合養一隻豹貓

變成寵物友善餐廳的感覺🐈

里歐帕朵•花豹吃披薩•Leopardo菜單

店內有超值套餐+50其他換飲料補差額

「套餐都附主廚沙拉&童年紅茶or茉莉綠茶一杯」

也有黑板上的隱藏菜單

不注意看差點錯過我最愛的明太子

$280+50🍕焦糖明太子鮮蝦披薩套餐

很Q彈的披薩餅皮，不會說邊太硬不好吃

內餡夾著明太子醬，吃起來帶點粉紅胡椒的風味

上面還有新鮮的蝦子，不是泡藥水的那種

$320+50🍝黑松露培根起司麵套餐

直接在你面前用一個荷蘭起司拌

裹滿濃郁的起司風味

第一次吃到這樣料理的義大利麵

套餐的沙拉🥗

老闆特調的水果醬吃起來超級清爽

裡面還有橘子，跟季節水果

吃起來非常新鮮，各種蔬菜都有，不會讓人覺得空虛

泰奶🥤 補$10

完全不會太甜，一樣是老闆特調，是鮮奶的那種，外面這種餐廳一杯都要$120起跳，這邊只要一半價錢

$120花豹松露起司薯條🥔

附了松露醬，吃起來完全不膩口，老闆真的下重本了，薯條也不是普通的，是原切馬鈴薯下去炸的口感

$120提拉米蘇蛋糕

飯後來個甜點是必須的，他們家是比較溼潤的蛋糕口感，採用的馬斯卡彭起司是經典甜品提拉米蘇的重要材料之一；因為裡面有加咖啡酒，入口還有淡淡的咖啡味

以上分享到這邊 真心吃過一次就會讓人念念不忘

推薦給喜歡吃義式的人

一定要去吃看看！🍕🍕

Btw店內還有免費提供薄荷水&檸檬柳橙水🍊

真的很佛心！

🐆里歐帕朵•花豹吃披薩•Leopardo

📍 10491台北市中山區大直街52巷26號





