哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰
今天來跟大家分享最近吃到的一家便宜又好吃的義式🍕
我們點了披薩、義大利麵套餐
再加上炸物&甜點居然不用破千
從捷運站走過來的巷子走到底，沒走進巷子之前都不知道有這種異國風的餐廳，真的有一秒出國的感覺XD
平日人比較少，是開放式廚房，店內很有設計感
雖然是開放式廚房，但是沒有討厭的油煙味
吃完飯身上也不會有味道，非常難能可貴
很喜歡電內的裝潢擺設，很有異國的感覺
店內也有很特別的橙子水可以喝，免費供應
我們選了沙發坐的位置用餐，位置很大
不會說擠擠的影響吃飯
ㄧ進門就被可愛的花豹玩偶吸引住了
覺得店內很適合養一隻豹貓
變成寵物友善餐廳的感覺🐈
里歐帕朵•花豹吃披薩•Leopardo菜單
店內有超值套餐+50其他換飲料補差額
「套餐都附主廚沙拉&童年紅茶or茉莉綠茶一杯」
也有黑板上的隱藏菜單
不注意看差點錯過我最愛的明太子
$280+50🍕焦糖明太子鮮蝦披薩套餐
很Q彈的披薩餅皮，不會說邊太硬不好吃
內餡夾著明太子醬，吃起來帶點粉紅胡椒的風味
上面還有新鮮的蝦子，不是泡藥水的那種
$320+50🍝黑松露培根起司麵套餐
直接在你面前用一個荷蘭起司拌
裹滿濃郁的起司風味
第一次吃到這樣料理的義大利麵
套餐的沙拉🥗
老闆特調的水果醬吃起來超級清爽
裡面還有橘子，跟季節水果
吃起來非常新鮮，各種蔬菜都有，不會讓人覺得空虛
泰奶🥤 補$10
完全不會太甜，一樣是老闆特調，是鮮奶的那種，外面這種餐廳一杯都要$120起跳，這邊只要一半價錢
$120花豹松露起司薯條🥔
附了松露醬，吃起來完全不膩口，老闆真的下重本了，薯條也不是普通的，是原切馬鈴薯下去炸的口感
$120提拉米蘇蛋糕
飯後來個甜點是必須的，他們家是比較溼潤的蛋糕口感，採用的馬斯卡彭起司是經典甜品提拉米蘇的重要材料之一；因為裡面有加咖啡酒，入口還有淡淡的咖啡味
以上分享到這邊 真心吃過一次就會讓人念念不忘
推薦給喜歡吃義式的人
一定要去吃看看！🍕🍕
Btw店內還有免費提供薄荷水&檸檬柳橙水🍊
真的很佛心！
🐆里歐帕朵•花豹吃披薩•Leopardo
📍 10491台北市中山區大直街52巷26號