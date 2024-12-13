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【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張犁站/新開幕/18種每日生吐司，柔軟如雲朵，嚴選台灣溫體豬肉片/研磨咖啡/外帶、外送早餐

2024-12-13 14:18:00 文字：小噗
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小噗

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EVERYDAY CAFE 六張犁店.jpg

店家資訊:

EVERYDAY CAFE 六張犁店

地址: 台北市信義區和平東路三段163號

電話: 0983-397-666

營業時間:

週一~週五 06:30am~13:30pm

週六、日 07:00am~14:00pm

FB: https://www.facebook.com/everydaycafe888

中永和日賣400份手作吐司的排隊名店~【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張"EVERYDAY CAFE"【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張，現在到台北六張犁展店囉!!!

店家主推招牌的新鮮手作吐司及飄香的研磨咖啡，每日使用現做的新鮮雲朵吐司，堅持不烤不切邊，搭配嚴選台灣的溫體豬及水果醃製的美味肉片，再加一杯自烘咖啡豆的咖啡、濃醇的純鮮奶奶茶或選用台灣高山茶葉的茶品，簡直是完美組合

首推18種每日生吐司，大推地瓜辣皇后總匯、豪華雙肉蛋、顆粒花生醬肉蛋，現在加購$50元，可升級六種套餐，加購$25元可升級法式吐司，堅持以高品質的食材，製作美味滿分的餐點，給大家滿滿元氣的健康早點，大家絕對要衝一波【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張原文網址: 【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張犁站/新開幕/18種每日生吐司，柔軟如雲朵，嚴選台灣溫體豬肉片/研磨咖啡/外帶、外送早餐

『EVERYDAY CAFE 六張犁店』，位於捷運六張犁站對面，出站後右轉過馬路就到了，位於功夫茶旁邊，地理位置相當便利

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

店家僅提供外帶服務，沒有內用座位喔，帶點工業風的設置及暈黃的燈光，感覺倍感溫馨

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

今天假日是個不錯的早晨，剛好路過，就順便過來造訪了，EVERYDAY CAFE在中永和是人氣超夯的早餐店，日賣400份手作吐司的排隊名店，現在在六張犁也可以買到了，真是三明治控的福音啊

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

美好的早晨就用三明治來迎接吧~剛做好的三明治就擺置在店外，如果不想等待，可以隨手拿一個，馬上就可以品嚐美味三明治了

早餐得來速: 多種選擇三明治 $40

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

EVERYDAY CAFE最厲害的就是獨家研發的台式生吐司，以慢蒸烘烤熟成法製作美味的雲朵生吐司，現在6入包裝 $70

早上首選: 每日鮮奶茶(M) $30，每日綠茶or紅茶(L) $30

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

店家首選推薦: 豪華雙肉蛋 (雙倍享受)、辣皇后地瓜總匯-暢銷單品、國王薯於泥總匯-絕對讓您打飽嗝喔

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

飲品推薦: 每日鮮奶茶-熱銷百萬杯、每日拿鐵-莊園咖啡、京都焙茶歐蕾-極賞、京都宇治抹茶歐蕾-金賞(讓您猶如一秒到京都)

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

可以線上預約訂餐，外送平台UberEats點餐，無論在家或在公司都可以隨時享用

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

支付方式也使用LINE Pay

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

早上遠遠的就聞到飄香的味道，真是聞香而來，我馬上就立刻點餐了，店內餐點都是現點現做，稍微等候一下，但不用候餐太久喔

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張MENU

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

*總共有18種口味的每日生吐司，選擇相當多樣，每天換一種都不會膩啊

*現在加購$50元，可升級六種套餐 (飲品更換，可折抵 $30)

*加購$25元可升級法式吐司

*嘣啾吐司、甜餡吐司，還可以自由加點配料

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

飲品: 鮮奶茶系列、鮮奶飲品系列、經典茶系列、特調茶品、醇品茶系列、咖啡系列

(中杯: 12oz、大杯: 16oz、特大杯: 22oz) 自備環保杯，可折抵5元，可自由選擇甜度及冰塊程度喔

*加入好友，可以享集點優惠

(以下活動僅限自取外帶)

週一: 鮮奶茶日 (凡購買鮮奶茶，免費升級XL杯)

週二: 咖啡日 (凡購買任一款咖啡，優惠8折)

週三: 吐司日 (凡購買現做吐司，免費招待一片起士)

週四: 套餐日 (凡購買任一款套餐，免費招待一片薯餅)

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

手作生吐司，都會用紙袋裝袋好，上面還有店家可愛妹妹LOGO，感覺很有質感

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

今天為了方便拍攝，所以請店家幫我們對半切喔，一般購買是沒有切半喔

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

地瓜辣皇后總匯 $110

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

這是我每到店內，必點的，大推!!!

吐司總共分二層堆疊而成，第一層以店家每日自製的金山地瓜泥，並灑上些許胡椒，第二層以溫體豬排、蘑菇歐姆蛋、起司，抹上美國辣醬

口感綜合鹹甜滋味，新鮮里肌肉醃漬入味，鹹香可口，加上甜味的金山地瓜泥，搭配微辣的辣醬，多層次的美味，一口全包括

尤其手作每日雲朵生吐司，以獨家慢蒸烘熟法，所以口感特別柔軟輕盈，非常Q軟、嫩口，搭配歐姆蛋炒蘑菇的嫩蛋，口感更是絕佳，飽足的份量，當作午餐都可以呢!!!

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

一份的份量十足，簡直飽到摸肚，滿意度絕對要他滿分呢

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

顆粒花生醬肉蛋 $90

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

手作吐司夾入溫體豬排、蘑菇歐姆蛋、加入顆粒花生醬

口感綜合鹹甜滋味，新鮮里肌肉醃漬入味，鹹香可口，加上甜香的顆粒花生醬，搭配飄香的蘑菇歐姆蛋，多層次的美味，一口全包括

尤其加入甜蜜的顆粒花生醬，可以吃到花生的顆粒感，濃郁香甜的滋味，簡直是畫龍點睛，滋味不但絕佳，份量也相當飽足

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

豪華雙肉蛋 $110

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

這份是店內招牌"每日肉蛋吐司"【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張double版【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張，雙份肉片及雙份蛋，簡直是肉肉大富翁，雙倍享受

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

加入雙倍份量，滋味更提升，充滿牛奶香氣及淡甜滋味的手作雲朵吐司，搭配以水果醃製的雙倍溫體豬肉片，加上雙倍的蘑菇歐姆蛋及濃郁起司，口感更是鹹鹹甜甜好滋味

大份量的巨人雙肉蛋，給喜歡"每日肉蛋吐司"的朋友，大大的滿足感，整體厚實有料，絕對可以讓大家吃飽飽

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

Oreo餅乾脆片法式 $75

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

這是店內的嘣啾吐司，擁有新法式吐司的酥脆口感，將柔軟吐司浸泡在濃郁蛋奶香中，打破傳統做法，更加具有風味跟美味

外層略帶酥脆的可口口感又帶有蛋香氣息，內層夾入滿滿的甜香脆口的Oreo餅乾脆片，整體很甜蜜好吃，甜滋滋的風味好迷人

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

店內飲品也是一絕，大家絕對要帶一杯

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

每日拿鐵 (L) $90

無糖，熱

每次我到EVERYDAY CAFE，必點他們的拿鐵咖啡【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

店員還貼心地幫我們做了可愛拉花^^

店家使用100%阿拉比卡精品咖啡豆，研磨出香醇濃郁的經典咖啡，口感融合果香、柑橘、杏仁奶香、巧克力和花香等多重風味，每一口都是驚喜呢

加入光泉乳香世家的鮮乳，不但口感溫醇並香氣十足，在尾韻時，也有飄香的甘甜口感，絕對與一般的早餐店咖啡不同喔!!!口感更加的"濃、純、香"

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

每日鮮奶茶 (XL) $65 

無糖，溫

店內鮮奶茶系列，均以100%純鮮奶製作，絕不使用奶精泡製，同時，茶葉也使用頂級高山茶葉

所以口感不但香濃順口，更透出茶葉清新及淡淡的茶香，我喜愛無糖風味，喝起來也特別溫順好喝!!!

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

EVERYDAY CAFE 肉蛋吐司專賣店，堅持以獨家慢蒸烘熟法製成的柔軟手作雲朵吐司，搭配的肉片則使用溫體豬與秘製配方醃製而成

同時，選用阿拉比卡烘焙豆的研磨咖啡、純鮮奶的奶茶及選用頂級高山茶的醇品茶也很大推

這麼優質的食材及細心的烹調手藝，絕對給你早餐元氣滿分及健康滿分

有空不妨造訪"EVERYDAY CAFE 肉蛋吐司專賣店"吧^^

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

【台北早午餐】『EVERYDAY CAFE 六張犁店』近六張

EVERYDAY CAFE(永安店)

地址：新北市中和區中和路40021

電話：0979-180-888

營業時間：平日6:30-13:30，假日7:00-14:00

無公休日，如有會公告粉絲專頁

FB粉絲團：EVERYDAY CAFE toast.coffee.tea

EVERYDAY CAFE (頂溪店)

地址：新北市永和區中正路7461

電話：0918-007-799

營業時間：平日6:30-13:30，假日7:00-14:00

無公休日，如有會公告粉絲專頁

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EVERYDAY CAFE (六張犁店)

地址：台北市信義區和平東路三段163

聯絡電話：0983-397-666

營業時間：平日6:30-13:30，假日7:00-14:00

無公休日，如有會公告粉絲專頁

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EVERYDAY CAFE (海山店)

地址：新北市土城區裕民路92巷22弄6號1樓

聯絡電話：0979-205-818

營業時間：平日6:30-13:30，假日7:00-14:00

無公休日，如有會公告粉絲專頁

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之後EVERYDAY CAFE 台南成大店」準備開幕！

大家快點告訴在地好友前來朝聖呦^^

 

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phone0983-397666
place台北市信義區和平東路三段163號
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美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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