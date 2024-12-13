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金德老爹X孫東寶|素辣超清爽，搭配豆干、豆芽菜、草菇開胃又爽口、輕辣搭配孫東寶牛排超美味!! 手工熬煮，每一口都新鮮美味!! 獨特雲南道地口味!

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2024-12-13 14:25:00 文字：新竹林依晨
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新竹林依晨

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金德老爹辣椒醬，三道滅菌程序、無添加防腐劑、嚴控SOP；美味三大保證!! 三大堅持，在地食材、低油、低負擔；黃金美味辣醬，鹹香好吃、清爽開胃!

金德老爹X孫東寶|素辣超清爽，搭配豆干、豆芽菜、草菇開胃又爽

這次金德老爹禮盒，我挑了素辣與輕辣；可以讓自己和家人一起享用、分享美味!!

金德老爹X孫東寶|素辣超清爽，搭配豆干、豆芽菜、草菇開胃又爽

素辣口味的金德老爹2023iTQi米其林美食鑑賞選拔，獲『風味絕佳獎』一星殊榮!!，光品嘗就相當清爽；很適合初一十五茹素、或者早齋等朋友；

金德老爹X孫東寶|素辣超清爽，搭配豆干、豆芽菜、草菇開胃又爽

我這次在菜餚上面選用燙豆芽菜、燙豆干、燙白色菇類等；拌入橄欖油就可以食用、出菜使用素辣的金德老爹提點口味；有加入豆鼓鹹香更讓辣度有感、且開胃!

金德老爹X孫東寶|素辣超清爽，搭配豆干、豆芽菜、草菇開胃又爽

素菜簡單且營養、拌入金德老爹素辣醬在地食材、低油、低負擔；兩兩相得益彰、開胃並有益身體健康無負擔!!

金德老爹X孫東寶|素辣超清爽，搭配豆干、豆芽菜、草菇開胃又爽

我平日備餐便當也會拌入金德老爹辣椒醬，讓多蔬菜的便當比較開胃!

金德老爹X孫東寶|素辣超清爽，搭配豆干、豆芽菜、草菇開胃又爽

孫東寶牛排與金德老爹於今年2024推出麻辣牛排餐，我特別也帶了金德老爹輕辣醬來應援；

金德老爹X孫東寶|素辣超清爽，搭配豆干、豆芽菜、草菇開胃又爽

光開罐，就香氣撲鼻；特殊雲南調味，濃而不膩的全新辣椒醬體驗!

金德老爹X孫東寶|素辣超清爽，搭配豆干、豆芽菜、草菇開胃又爽

金德老爹輕辣醬，裡面有蒜頭、豆鼓、手工精選辣椒等，歷經三小時手工翻炒；香而不辣，相當適合全家大小!!

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金德老爹輕辣醬搭配孫東寶的半熟煎蛋，超級美味!

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孫東寶排餐，我這次醬料選用雙醬；口味黑胡椒與些許甜味，淋上金德老爹的輕辣醬，多了蒜頭、豆鼓、手工辣椒；整個排餐更升級!! 更讓人想一口接一口地品嘗!!

金德老爹X孫東寶|素辣超清爽，搭配豆干、豆芽菜、草菇開胃又爽

強強聯手孫東寶牛排參與金德老爹辣椒醬；真的很值得一嚐!!

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金德老爹X孫東寶|素辣超清爽，搭配豆干、豆芽菜、草菇開胃又爽

好滋味的孫東寶雙醬，已經很厲害了! 加上香而不辣的金德老爹，排餐更是升級!

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Q軟彈牙的麵條，吸附金德老爹輕辣醬；一吸上癮!! 

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金德老爹 輕辣豆豉辣椒醬 2022年，榮獲 iTQi國際風味評鑑1星獎，人稱食品界的米其林指南認證的殊榮。

 

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