冬天一來臨，就想要吃火鍋，我每次想到火鍋就立刻想到全聯冷凍火鍋湯底推薦的那幾款，可以買回家放在冰箱，想吃就打開！

像是潮魯汸的冷凍酸菜白肉湯底推薦原因就是裡頭的配料真的是超級扎實，而不能錯過的冷凍羊肉爐湯底推薦絕對是因為湯頭超濃郁，今天就一起來看看吧 :)

相信很多人跟我一樣不知道要購買哪一款火鍋湯底包的時候， 就會上網查全聯冷凍火鍋湯底推薦 ，在網友的推薦名單中我最後選擇了潮魯坊，有看過型男大主廚的一定都認識，潮魯坊是名廚郭主義以40年總舖師經驗開發的冷凍火鍋湯底，看到古錐師怎麼能不試試！

這次特別選了網友推薦的潮魯坊，是我自己第一次購買回家非常期待！

兩款湯底的回溫方式都相同，我自己的話更喜歡前一晚拿出來退冰，外出回家就可以快速的3分鐘上菜！

大家可以根據自己的喜好去添加蔬菜或火鍋料。

冷凍酸菜白肉湯底推薦｜潮魯坊眷香酸菜白肉鍋（建議售價$349）

第一個要說的絕對就是家中必備的口味，酸菜白肉湯底啦！

這款潮魯坊的冷凍酸菜白肉湯底推薦原因絕對就是因為它的配料， 還沒有打開之前就可以看得到裡面的內容物有多滿，可以說是不需要額外添加其他食材就可以飽餐一頓的程度！

冷凍酸菜白肉湯底推薦的原因之一還有湯頭層次豐富，酸度表現得也很不錯 ，嚴選富含冬令山東大白菜，以眷村特色純正古法老甕發酵21天，再加入香醇大骨湯頭及台灣新鮮豬五花燉煮，剛入口酸香夠勁，尾韻則會回甘，口感層次豐富。

在開始煮之前我會加入480cc左右的溫水（或是熱水），除了可以更快滾出好湯頭之外，也可以調整一下整體的口味濃郁度。

這款全聯冷凍火鍋湯底推薦的潮魯坊酸菜白肉鍋，是不是光看內容物就覺得很值得！

裡面除了有酸白菜之外，像是豆皮跟香菇竟然都有出現，而且肉的品質很好，厚度也不錯，不是那種肉片或是小碎肉~

當然自己要吃的，配料加進去也不需要手軟，不管是搭配額外的火鍋料或蔬菜，湯頭的濃郁程度也不會改變太多，這款冷凍酸菜白肉湯底推薦給大家~

冷凍羊肉爐湯底推薦｜漢方紅燒羊肉爐（建議售價$268）

不同於上一款的酸菜白肉湯底，這款潮魯坊的冷凍羊肉爐湯底推薦原因絕對是因為超濃郁的湯頭！

光看湯頭就可以感受到滿滿的誠意，裡面還有薑片跟切塊羊肉的搭配，倒出在鍋中更可以聞到一股紅燒中藥香氣，可以說是冬日滋補的好選擇！

冷凍羊肉爐湯底推薦潮魯坊是岡山道地紅燒風味，取用香料之王稱呼的漢方13香慢火熬煮，濃郁湯頭讓人欲罷不能！

怕羊騷味的，冷凍羊肉爐湯底推薦一定要試試這款，羊肉有羊味卻不會腥羶，我覺得很厲害，不喜歡羊騷味的兒子都能吃得很開心！

潮魯坊冷凍羊肉爐湯底推薦起來也很有底氣，因為湯頭很濃郁到一定也是需要稀釋，但我建議大家可以加入350ml的水就好， 因為冬日滋補就是要喝上一碗濃郁的湯，當然再加入一些自己喜歡的蔬菜及菇類就可以超享受！

不過度稀釋也會讓食材吸滿了湯頭的濃郁，每一口都是美味。

以我自己這次吃了這兩款全聯冷凍火鍋湯底推薦的——潮魯坊來說，冷凍酸菜白肉湯底推薦起來真的是最喜歡的吧，因為裡面滿滿的餡料來說，自己需要準備的配料就更少了一些，可以說是誠意滿滿的一包湯底。

但冷凍羊肉爐冷凍湯底推薦起來也很有氣勢，何況那濃郁的紅燒湯頭可以說是很少遇到，搭配上食材更是可以飽餐一頓，兩款都是我很喜歡的全聯冷凍火鍋湯底推薦給大家~

但有點可惜的是，目前潮魯坊的火鍋湯底只有枝仔冰城門市跟全聯買的到喔。喜歡吃鍋的朋友千萬別錯過！

枝仔冰城官網:https://www.kaps.com.tw/

枝仔冰城粉絲專頁:https://www.facebook.com/kaps1926/

枝仔冰城IG:https://www.instagram.com/kaps_good