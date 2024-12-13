食鍋性也是我青埔朋友最推薦的火鍋店，我看她限動分享很多次，每次都只能看手機流口水，這次到華泰銘品城買鞋子，就決定來食鍋性也吃午餐，一窺到底有多麼的美味～

好在這次有先訂位，生意真的爆炸好，客人一組接一組，都被這美味的鍋物所圈粉，不論是小倆口，全家大小、三代同堂的客人通通有，提供多樣化的肉品、海鮮、蔬菜選擇，滿足每個人的味蕾！

剛好這天天氣好冷喔，我們一夥人吃了好多種肉品、海鮮，，美國肋眼牛、無骨牛小排、日本廣島生蠔、帝王蟹綜合海鮮 ，通通都無雷，品質相當好，新鮮又大份量，價格又划算。

湯頭使用蛤蜊鯷魚熬煮，清徹鮮甜自然回甘，自助吧有豐富的蔬菜可以自由取用，貴桑桑的山茼蒿、爽脆的水蓮、我最愛的豆皮、新鮮的雞蛋等通通都無限量吃到飽～

主食米飯、板條、麵疙瘩、飲品、佐料也都是可以無限量加點，來食鍋性也包準可以吃飽很足，我相當滿意，推薦給大家來桃園高鐵特區購物、參觀桃園燈會時，不要錯過這家超好吃鍋物喔

食鍋性也價格很划算，只要329元+10%起，在什麼都很貴的青埔來說，這個價位珍的非常親民，豐富的肉品、海鮮、配料選擇多樣化，累積不少青埔人的好評~

對面就是收費停車場，還有小朋友最愛的公園，地點非常好，停車也很方便，我之前住的青埔商旅也在附近，加上桃園活動也相當多，來青埔特區就很推薦來食鍋性也報到

食鍋性也一大賣點就是蔬菜吧、主食、飲品、佐料通通都可以吃到飽，肉肉控也可以選擇升級4種肉品吃到飽方案，+219元就可以享受梅花豬、培根牛、雞腿卷、小羔羊肉肉自由

我們食量沒有這麼大，所以選擇單點的方式，挑選自己想吃的肉品及海鮮，不夠再額外加點想吃的肉品，我們五大一小都吃得相當過癮，話不多說趕快來看看我們吃了哪些好料~

食鍋性也菜單

套餐的選擇有十幾種，點完套餐，再來挑選主食、飲品、加點品項。套餐價位有四種，從329-799套餐總共有四種價位，想吃海鮮肉品通通都有，想要雙拼也可以直接加價單點

店員服務相當親切，一直會來收盤子，不斷詢問有沒有吃飽，要不要再加湯、加主食、加佐料、加飲料等等，完全把我們當自己家人一樣款待，好像回自己老家吃飯一樣～

食鍋性也海鮮優惠

不定期推出各種優惠促銷組合，海鮮優惠相當划算，180元~300元就可以吃得到尚青的海鮮，而且海鮮的份量都挺大，老闆相當重視品質，就是要給客人吃到最頂的海產

食鍋性也鍋底-蛤蜊鯷魚湯

湯頭看似清澈見底，沒想到一入口驚為天人，鮮味破表非常香醇，而且調味不會過鹹，自然回甘跟用化工粉調味的就是不一樣，這麼棒的湯頭煮海鮮、蔬菜都非常適合~

鍋底可以說是火鍋美味的關鍵，食鍋性也的湯頭真是讚，怪不得每一桌都一直加湯；另外也可以加價60元升級藥膳湯頭，這次想說先喝看看招牌湯頭，下次來想試試看藥膳的魅力。

$599套餐-美國無骨牛小排

肉品也是我重視的關鍵食材，看看這個剛切好的無骨牛小排，肉色鮮紅透亮，油花分布相當均勻，簡單涮個幾秒，口中充滿鮮甜肉汁，是我們一致都給好評的牛肉！

$799套餐-美國紐約客

另一個則是超大片的紐約客，很少吃到這麼大片的牛肉，食鍋性也堅持使用原肉，可以吃到牛肉自然的口感，一大片一次放入口中，牛肉香充滿口中，體會到大大的滿足感

食鍋性也單點肉品

肉肉控別忘了加點現切的肉品，我先說結論，我們吃了這麼多種肉品都超讚，非常新鮮，也切得很大片、厚薄適中，不用擔心吃到碎肉，每一口都能品嚐到肉品的鮮美

安格斯板腱$390



想吃瘦一點的朋友推薦板腱牛，這個油脂只有15%，原本擔心肉質會太乾太澀，沒想到肉質相當Ｑ彈，沾點佐料就相當美味，一連吃了好幾片～

無骨牛小排$450

剛剛提到的無骨牛小排，我們又加點一大盤，朋友分享之前在台北火鍋店吃無骨牛小排，一盤居然要８９０元，來食鍋性也只要一半價格就能吃到，當然要多吃一點才過癮～

霜降牛$390

而喜歡比較彈牙肉質的朋友，推薦這個油脂３５％的霜降牛肉，牛肉完全不會有腥味，簡單涮個幾下，粉嫩Ｑ彈，在口中咀嚼的口感好喜歡喔，非常涮嘴的肉品選擇～

$599套餐-日本廣島生蠔

吃完牛肉後，要來品嚐超新鮮的巨大海鮮囉～最近覺得變天，體力明顯下降，吃個生蠔補一補，店家選用生食級的生蠔，寧可成本高一些也要給客人吃最高等級的海鮮

簡單煮個幾分鐘，巨無霸生蠔，看起來沒有什麼縮水，保留了滿滿湯汁，一次一大口ＳＨＯＴ掉，鮮味充滿口中，補充滿滿的元氣，感受不到腥味，非常美味推薦必點！

帝王蟹綜合海鮮 +$588

海鮮控還不能錯過，這個超值的綜合海鮮，我數一數居然高達１２種海鮮，這樣的份量一般都要賣一千，食鍋性也只要市售的六折價就能吃到，超高ＣＰ值千萬別錯過～

白蝦/帝王蟹/扇貝/蚵仔/魚捲等

說實話我對不新鮮的海鮮很容易過敏，但吃完食鍋性也我完全沒有不舒服感，可見食鍋性也的海鮮品質一級棒！帝王蟹肉爆滿、白蝦爆甜、扇貝Ｑ彈、魚卷軟嫩細緻，魚蝦貝通通好吃

淡菜/鮑魚/草蝦漿

海鮮放入蛤蜊鯷魚的湯底中，更能帶出海鮮的鮮與甜，完全不會有腥味！草蝦漿用料超實在，吃得到一塊塊海鮮肉；超大鮑魚跟淡菜肉質實在，鮮味滿點彷彿大海就在眼前一樣

蚵蛤雙並180

吃了這麼多海鮮還意猶未盡，店家推薦可以加點這個超值的海鮮雙拼，比５０元還大的蛤蜊、飽滿多汁的蚵仔，放入專用的勺子內煮，不用擔心煮熟後找不到～

蚵仔/蛤蜊

蛤蜊新鮮又飽滿，一咬下噴出滿滿湯汁，吐沙處理得很乾淨，在口中不會有土味，而且有在買菜的朋友就說，這樣大小的海鮮價格相當貴，能花百餘元就能吃到真的很划算

食鍋性也另一大賣點，就是蔬菜吧吃到飽，很多人都是衝著這個來的，尤其現在很多人不喜歡吃肉，來食鍋性也享受蔬菜自由準沒錯～

嚴選當季的新鮮蔬菜，不定期會更換，數一數將近有１５種品項，冬天必吃的山茼蒿、我愛車豆皮等，這裡通通都可以吃到爽！！

食鍋性也自助吧

自助吧的食材處理得好乾淨，感受到店家很用心，對於食安相當重視，我朋友一到就立刻夾起來，想吃甚麼夾起來就對了，我吃火鍋最喜歡這種有自助吧的店家～

食鍋性也-水蓮/花椰菜/山茼蒿/金針菇等

每種食材看起來都好新鮮喔，翠綠迷人的色澤，老闆都挑選當季的食材，而且清洗得很乾淨，讓我吃的時候可以相當安心，大口盡情的享受蔬菜的美味～補充我們外食族缺乏的纖維素

食鍋性也 單點火鍋料

喜歡吃火鍋料的朋友，這理也有多款丸子、餃子、火鍋料的選擇，採取單點加購的方式，價錢幾乎都是銅板價格就可以吃到～

芋頭丸$60/龍蝦沙拉丸$60

我們點了芋頭丸跟龍蝦沙拉丸，兩種都超大顆，而且餡料超飽滿，吃起來不會粉粉的，非常實在的口感。

食鍋性也主食

不只自助吧蔬菜吃到飽，店內的主食也可以加點，客家庄必吃的板條、超Ｑ彈麵疙瘩、撒上香鬆的米飯，通通都無限量吃到飽～

食鍋性也-板條/麵疙瘩/白飯

一般店家要加價的主食，這裡居然可以吃到飽，讓我感受到濃濃的人情味，老闆用心款待每位客人，把我們當自己的家人一樣服務，只怕我們吃不飽～

食鍋性也小菜-涼拌毛豆

食鍋性也小菜居然也是自己做，清爽的毛豆非常開胃，等候餐點上桌前，可以先吃小菜打發時間，調味抓得很剛好，清爽不會太鹹，飽滿多汁頗開胃～

食鍋性也小菜-涼拌豬耳朵

我超喜歡的小菜，還有這個豬耳朵，調味得很入味，我覺得很下飯，光配這個小菜我就嗑了半碗飯了，爽脆度滿分，能補充滿滿膠原蛋白的可口小菜～

食鍋性也佐料

佐料採取桌邊服務，親切的工作人員，推出滿滿佐料給我們挑選，可以客製化自己喜歡的口味，醬料不夠也都可以再幫忙加。我很喜歡香菜、青蔥、和風醬油的組合深得我心

我很喜歡的點還有蛋蛋吃到飽，這裡居然可以免費點蛋，像我一天都要吃好幾顆蛋，食鍋性也完全就是天堂，不論生蛋沾肉，或者煮蛋包，我都好喜歡～

食鍋性也甜點

吃了這麼多鍋物鹹食後，我已經好飽了，沒想到還有特製甜點，本來想說吃不下，但老闆說甜點是另外一個胃，好在有聽老闆的話，不然我就要錯過這超好吃的甜點了！

食鍋性也甜點-草莓奶酪

奶酪乳香味十足，口感軟綿細緻，表面草莓果凍ＱＱ的，滑順好入口，甜度也不會過頭，大小朋友都喜歡的滋味～

食鍋性也甜點-沖繩黑糖凍

沖繩黑糖凍是店內的人氣招牌，黑糖香味超猛，吃完居然不會膩，ＱＱ脆脆的果凍相當有口感，簡單的美味就深得我的芳心～

食鍋性也甜點-蜂蜜起司蛋糕

這款蜂蜜起司蛋糕，上頭居然有炙燒過，口感非常紮實，一口蛋糕一口飲品相當搭，吃完鍋物後，來吃個甜點真的好幸福喔～

食鍋性也飲品-紅茶、無糖綠茶

吃火鍋我喜歡搭配無糖飲品，這裡的無糖綠完全就是我的愛，可以除去口中的食物味道，綠茶又相當爽口，讓我可以吃下更多食鍋性也的好料～紅茶濃韻微微甜度，喝起來不會苦澀

食鍋性也飲品-可爾必思、蘋果汁

粉粉的可爾必思，酸酸甜甜宛如初戀的滋味，蘋果汁小朋友超喜歡。我還自創做成蘋果綠茶也超好喝，４種飲品都可以無限量續杯，來食鍋性也不只能吃飽，也可以喝足喔！

食鍋性也 5大特色

1. 食鍋性也火鍋湯底味道濃郁，食材新鮮，服務周到，是青埔火鍋第一品牌。表現得非常出色，怪不得在地人狂推薦，記得假日要提早訂位，否則可能會吃不到喔~

2. 牛肉現點現切品項豐富，無骨牛小排、安格斯板腱牛等，涮個幾秒放入口中，感受到肉質鮮美。肉肉控也可以選擇+219元，可以享有四種肉品吃到飽，大胃王來這準沒錯

3. 自助吧提供當季蔬菜自由夾取，衛生乾淨蔬菜超新鮮，還有我愛吃的豆皮也可以吃到爽！不僅如此主食、佐料、飲品也無限量可以續，完全不用怕會吃不飽～

4. 海鮮品項超豐富，尺寸比一般火鍋店更大，新鮮度無可挑剔，煮蛤蜊鯷魚鍋底更能引出鮮味，海鮮控們一定要來這邊大快朵頤一番，尚青的海味一次一網打盡！

5. 服務親切好像在自己家吃飯一樣，消費方式解說得很清楚，店員忙碌中也失笑容，時不時收盤子、問要不要續杯等，感覺有被店家服務到，相當有人情味的火鍋店~

💭店家資訊 食鍋性也

🏠地址: 桃園市大園區致遠一路49號

🚌交通: 桃園高鐵站15分鐘/近青埔國小

☎️電話: 0925-276-926

⏰時間: 1130-2100

😪公休: 無休

💰消費: 現金、建議提早電話訂位

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407105541